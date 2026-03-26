Google Search Live Türkiye'de resmen kullanıma açıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İlk olarak Temmuz 2025'te kullanıma sunulan Search Live, kullanıcıların gerçek zamanlı yardım almak için telefon kameralarını nesnelere doğrultmalarına olanak tanıyarak, kamera görüntüsünden gelen görsel bağlamı temel alan karşılıklı konuşmalar sağlıyor. Search Live şimdiye kadar ABD ve Hindistan'da kullanılabiliyordu, küresele açıldı ve artık Türkiye’de de kullanılabiliyor.

Küresel olarak sunulması, Google’ın yeni ses ve konuşma modeli Gemini 3.1 Flash Live sayesinde mümkün oluyor. Teknoloji devi, modelin daha doğal ve sezgisel konuşmalar sağladığını söylüyor.

Google Search Live nedir, nasıl kullanılır?

Özelliği kullanmak için Android veya iOS'taki Google uygulamasını açmanız ve Arama çubuğunun altındaki Live simgesine (çubuklar) dokunmanız gerekiyor. Buradan, sesli yanıt almak için yüksek sesle bir soru sorabilir, ardından sorularla konuşmaya devam edebilirsiniz. Web bağlantılarına tıklayarak daha derine inme seçeneğine de sahipsiniz.

Google blog yazısında, “Search Live özelliği, gerçek zamanlı yardıma ihtiyaç duyduğunuz ve bir sorguyu yazmanın yeterli olmadığı anlar için tasarlanmıştır. Önünüzdeki bir şey hakkında, örneğin yeni bir raf ünitesinin nasıl kurulacağı hakkında soru sormak istiyorsanız, görsel bağlam eklemek için kameranızı açabilirsiniz. Bu şekilde, Arama kameranızın gördüklerini görebilir ve faydalı öneriler sunabilir, ayrıca internette daha fazla bilgiye bağlantılar sağlayabilir.” diyor.

Google, Google Lens ile kameranızı zaten yönlendirmiş olsanız bile, ekranın altındaki “Canlı” seçeneğine dokunarak Search Live özelliğine erişebileceğinizi belirtiyor.

Google Translate Canlı Çeviri özelliği iOS cihazlara geldi

Teknoloji devi ayrıca Google Translate'in “Canlı Çeviri” özelliğinin iOS’a geldiğini de duyurdu. Kulaklığınızda gerçek zamanlı çevirileri duymanızı sağlayan özellik, Almanya, İspanya, Fransa, Nijerya, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Bangladeş ve Tayland dahil olmak üzere daha fazla ülkeye geldi.

Google, Android ve iOS kullanıcılarının artık 70'ten fazla dilde herhangi bir kulaklıkta gerçek zamanlı çevirilere erişebileceğini söylüyor.

