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    Google, selfie ile hesaba giriş özelliğini tanıttı

    Google, yeni selfie ile giriş seçeneğini tanıttı. Bu seçenek, Google kullanıcılarına parola, kurtarma kişileri ve diğer giriş yöntemlerinin yanı sıra hesaba erişmenin alternatif bir yolunu sunuyor.

    google selfie videosu ile giriş yöntemi Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların kimliklerini kısa özçekim videosuyla doğrulamalarına olanak tanıyan yeni selfie videosuyla oturum açma ve hesap kurtarma yöntemini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, sahtekarlık girişimlerini önlemeye yardımcı olmak için canlılık kontrolleri, yüz eşleştirme, şifreleme ve Google'ın mevcut güvenlik sistemlerini kullanıyor. Kullanıcılar kaydettikleri selfie videolarını istedikleri zaman silebilecek.

    Selfie videosu ile Google hesabına giriş ve hesap kurtarma

    Selfie videosu çekmek için telefonunuzun kamerasına bakıp ardından Google'ın talimatlarını izleyerek birden fazla açıdan çekim yapmak üzere bir dizi baş hareketi yapmanız gerekiyor. Video hesaba kaydediliyor ve daha sonra erişime ihtiyacı olursa kullanılıyor.

    Google, hesaba erişimi kaybetmemek için kullanıcıların birden fazla giriş yöntemine sahip olmasını öneriyor. Selfie video özelliğiyle ile e-posta adresinize ya da güvenilir cihaza erişiminiz olmadığında selfie çekerek hesabınıza erişebileceksiniz. Google, erişim izni vermek için yeni selfie videonuzu hesaba kaydedilen video ile karşılaştıracak. Çok katmanlı güvenlik, yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğraflar ve videolar gibi taklit girişimlerini önlemeyi amaçlıyor.

    Google, selfie videolarının şifrelendiğini ve güvenli bir şekilde saklandığını ve ek amaçlar için paylaşmayı seçmediğiniz sürece yalnızca hesabınıza giriş yapmanıza yardımcı olmak için kullanıldığını söylüyor. Videolar istediğiniz zaman silinebiliyor.

    Selfie videoları yalnızca kişisel Google Hesapları için tasarlanmış bir özellik. Workspace hesapları, çocuk hesapları veya Gelişmiş Koruma Programına kayıtlı hesaplarda kullanılamıyor.

    Selfie video ile Google hesabına giriş yapmak için şu adımları izleyin:

    1. Google hesabınıza giriş yapın.
    2. Güvenlik ve oturum açmaya dokunun.
    3. Google'da oturum açma bölümünde Selfie videoya dokunun.
    4. Oturum açmak için selfie ekleyin sayfasında Devam'a dokunun.
    5. Ekrandaki adımları uygulayın.
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