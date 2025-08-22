Google, Parola Yöneticisi uygulamasını yayınladı

Tam Boyutta Gör Google, yerleşik şifre yönetim aracına doğrudan erişim sağlayan ayrı Google Parola Yöneticisi uygulamasını resmen yayınladı. Google’ın şifre yöneticisi uzun süredir Chrome ve Android'e entegre ve kullanıcıların kimlik bilgilerini sorunsuz bir şekilde kaydetmelerine, düzenlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyor.

Google Şifre Yöneticisi, Play Store'da

Google'a göre yeni sürüm, Android cihazlarda şifrelere, passkey’lere ve kayıtlı verilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişme ve yönetme olanağı sunuyor.

İşlevsellik açısından, uygulama mevcut şifre yönetimi arayüzüne kısayol görevi görmekten başka bir şey yapmıyor. Kullanıcılar buradan kayıtlı oturum açma bilgilerini yönetebiliyor ve ayarları düzenleyebiliyor. Ayrıca uygulama ayarlarından cihaz içi uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirebiliyor. Bu özellik, verileri hem hareketsizken hem de aktarım sırasında şifreleyerek parolaların Google tarafından bile yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlıyor. Şifreleme, cihazın ekran kilidine bağlı ve Ayarlar altında “Cihaz içi şifrelemeyi ayarla” seçeneğinden etkinleştirilebiliyor.

Yeni Google Parola Yöneticisi, Play Store'dan indirilebiliyor:

Google Şifre Yöneticisi Araçlar Ücretsiz

