Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Parola Yöneticisi uygulamasını yayınladı

    Google, Apple'ın izinden gidiyor. Pixel 10 serisiyle birlikte yapay zeka destekli Journal uygulamasının yanı sıra ayrı Parola Yöneticisi uygulaması yayınladı.   

    google parola şifre yöneticisi android play store Tam Boyutta Gör
    Google, yerleşik şifre yönetim aracına doğrudan erişim sağlayan ayrı Google Parola Yöneticisi uygulamasını resmen yayınladı. Google’ın şifre yöneticisi uzun süredir Chrome ve Android'e entegre ve kullanıcıların kimlik bilgilerini sorunsuz bir şekilde kaydetmelerine, düzenlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyor.

    Google Şifre Yöneticisi, Play Store'da

    Google'a göre yeni sürüm, Android cihazlarda şifrelere, passkey’lere ve kayıtlı verilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişme ve yönetme olanağı sunuyor.

    İşlevsellik açısından, uygulama mevcut şifre yönetimi arayüzüne kısayol görevi görmekten başka bir şey yapmıyor. Kullanıcılar buradan kayıtlı oturum açma bilgilerini yönetebiliyor ve ayarları düzenleyebiliyor. Ayrıca uygulama ayarlarından cihaz içi uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirebiliyor. Bu özellik, verileri hem hareketsizken hem de aktarım sırasında şifreleyerek parolaların Google tarafından bile yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlıyor. Şifreleme, cihazın ekran kilidine bağlı ve Ayarlar altında “Cihaz içi şifrelemeyi ayarla” seçeneğinden etkinleştirilebiliyor.

    Yeni Google Parola Yöneticisi, Play Store'dan indirilebiliyor:

    Google Şifre Yöneticisi Google Şifre Yöneticisi Google Şifre Yöneticisi Google Şifre Yöneticisi Araçlar Ücretsiz

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağ ve sol kaburga farkı mercedes vito 111 cdi yorum en iyi lnb markası soju türkiye'de nerede satılır yarım alçıyı erken çıkarmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum