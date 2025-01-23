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    Google şimdi de Pixel 11a haberleriyle gündemde!

    Teknoloji devi Google, akıllı telefon pazarı için gelecek planlarını şimdiden dikkatli bir şekilde geliştiriyor gibi görünüyor. Dün çıkan Pixel 10a haberlerinden sonra bugünde Pixel 11a’yı konuşuyoruz

    Google şimdi de Pixel 11a haberleriyle gündemde!

    Google’ın bütçe dostu Pixel serisi için çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği görülüyor. Henüz Pixel 9a ve Pixel 10a’nın piyasaya sürülmesine vakit varken, Pixel 11a modeline dair bilgiler şimdiden gündeme gelmeye başladı. Yeni cihazın kod adı, geliştirme sürecinin aktif olarak ilerlediğine işaret ediyor.

    Pixel 11a’nın kod adı, tıpkı önceki modellerde olduğu gibi ayı temasıyla bağlantılı. İddiaya göre bu model, “Formosan” kod adıyla anılıyor. Hatırlanacağı üzere Pixel 11 serisindeki cihazların kod adları da benzer şekilde belirlenmişti. Pixel 11 “Cubs” (yavru ayılar), Pixel 11 Pro “Grizzly” (boz ayı) ve Pixel 11 Pro XL “Kodiak” olarak adlandırılmıştı. Formosan ise Tayvan’a özgü Formosan Kara Ayısı’na atıfta bulunuyor.

    Pixel 11a’nın tanıtımının, Pixel 11 serisinin piyasaya çıkmasından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Tahminler, bu modelin 2027 yılında kullanıcılarla buluşabileceğini gösteriyor. Ancak cihazla ilgili şimdilik sadece sınırlı bilgilere sahibiz. Pixel 11a’nın, selefleri gibi amiral gemisi modellerde yer alan Tensor çip setine sahip olmayacağı iddia ediliyor. Bunun yerine, daha düşük performanslı bir Tensor işlemciyle donatılacağı ve yapay zeka yeteneklerinin de buna bağlı olarak kısıtlı olacağı öne sürülüyor.

    Pixel 11a’ya dair teknik özellikler, tasarım detayları ve diğer ayrıntılar henüz belirsizliğini koruyor. Ancak, Pixel 9a ve Pixel 10a modellerinin bile henüz piyasaya sürülmediği bir dönemde Pixel 11a ile ilgili bilgilerin ortaya çıkması, Google’ın ürün geliştirme sürecindeki yoğun temposunu gözler önüne seriyor. Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.

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