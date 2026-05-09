Google Snapseed 4.0 Android güncellemesiyle baştan tasarlandı

Tam Boyutta Gör Google, uzun süredir büyük çaplı bir güncelleme almayan mobil fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed’i Android platformunda yeniden gündeme taşıdı. Haziran 2025 itibarıyla dağıtıma çıkan Snapseed 4.0 güncellemesi, uygulamanın hem tasarım anlayışını hem de kullanım deneyimini önemli ölçüde değiştiriyor. Daha önce yalnızca iOS sürümünde görülen yeni arayüz artık Android kullanıcılarına da sunulurken uygulamaya entegre edilen Snapseed Kameraözelliği dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor.

Snapseed’in yeni sürümü, ilk açılış ekranından itibaren farklı bir deneyim sunuyor. Eski sürümlerde daha sade ve araç merkezli bir yapı tercih edilirken, Snapseed 4.0 ile birlikte görsel odaklı bir ana sayfa tasarımına geçilmiş durumda. Kullanıcılar artık daha önce düzenledikleri fotoğrafları ana ekrandaki ızgara yapısında görebiliyor. Alt bölümde yer alan Fotoğraf Ekle seçeneği ise sistem dosya seçicisini doğrudan açarak düzenleme sürecini hızlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Güncellemenin en dikkat çekici tarafı ise Snapseed Kamera entegrasyonu olarak öne çıkıyor. Google, uygulamayı artık yalnızca bir düzenleme aracı olmaktan çıkarıp çekim sürecinin de merkezine yerleştirmeye çalışıyor. Ana ekrandaki kayan işlem düğmesi üzerinden erişilen kamera modu; ISO, enstantane hızı ve manuel odaklama gibi profesyonel kontroller sunuyor.

Google’ın film emülasyonu olarak adlandırdığı yeni sistem de güncellemenin önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda. Kodak Portra 400, Kodak Gold 200, Fuji Superia 800 ve Polaroid 600 gibi klasik film stoklarından ilham alan hazır stiller, gerçek zamanlı olarak kullanılabiliyor. Yeni arayüz tarafında düzenleme araçlarının yeniden organize edilmesi de dikkat çekiyor. Görünüm, Araçlar ve Dışa Aktar sekmeleriyle daha sade bir yapı oluşturulurken, araçların kendi içinde İyileştir, Düzelt, Stil ve Tümü başlıkları altında gruplandırılması kullanım kolaylığını artırıyor.

Tam Boyutta Gör Google ayrıca uygulamanın görsel arayüzünü daha kişiselleştirilebilir hale getirmiş durumda. Sağ üst bölümden koyu ve açık tema arasında hızlı geçiş yapılabiliyor. Histogram desteğinin eklenmesi ise özellikle ışık dengesiyle çalışan ileri seviye kullanıcılar için önemli bir teknik detay olarak öne çıkıyor. Histogram özelliği, daha önce Lightroom Mobile gibi profesyonel uygulamalarda yoğun kullanılan bir araçtı ve Snapseed’in bu yönde gelişmesi, uygulamanın artık yalnızca amatör kullanıcıları hedeflemediğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Snapseed 4.0’ın sunduğu araç seti de ciddi ölçüde genişletilmiş durumda. Tek dokunuşla maskeleme sistemi sayesinde kullanıcılar nesne veya arka plan seçimlerini daha hızlı gerçekleştirebiliyor. RAW geliştirme desteği belirli dosya türlerinde detaylı düzenleme imkânı sunarken, çift pozlama özelliği farklı görselleri karıştırma modlarıyla birleştirebiliyor. Halasyon, Bloom ve Objektif Bulanıklığı gibi yeni efektler ise özellikle sinematik görüntü oluşturmak isteyen içerik üreticilerine hitap ediyor.

Google’ın dikkat çektiği bir diğer unsur ise uygulamanın tamamen ücretsiz yapısını koruması. Şirket, Snapseed içerisindeki 30’dan fazla profesyonel araç ve filtrenin abonelik, reklam veya filigran olmadan kullanılabileceğini vurguluyor. Özellikle Adobe Lightroom Mobile, VSCO ve PicsArt gibi servislerin ücretli özellikleri ön plana çıkardığı bir dönemde Snapseed’in ücretsiz kalması, kullanıcı tercihlerini yeniden şekillendirebilecek bir unsur olarak görülüyor.

