Google Snapseed 4.0 Android güncellemesiyle baştan tasarlandı

Snapseed 4.0 ile Android’de mobil düzenleme deneyimi değişiyor
Snapseed’in yeni sürümü, ilk açılış ekranından itibaren farklı bir deneyim sunuyor. Eski sürümlerde daha sade ve araç merkezli bir yapı tercih edilirken, Snapseed 4.0 ile birlikte görsel odaklı bir ana sayfa tasarımına geçilmiş durumda. Kullanıcılar artık daha önce düzenledikleri fotoğrafları ana ekrandaki ızgara yapısında görebiliyor. Alt bölümde yer alan Fotoğraf Ekle seçeneği ise sistem dosya seçicisini doğrudan açarak düzenleme sürecini hızlandırıyor.
Google’ın film emülasyonu olarak adlandırdığı yeni sistem de güncellemenin önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda. Kodak Portra 400, Kodak Gold 200, Fuji Superia 800 ve Polaroid 600 gibi klasik film stoklarından ilham alan hazır stiller, gerçek zamanlı olarak kullanılabiliyor. Yeni arayüz tarafında düzenleme araçlarının yeniden organize edilmesi de dikkat çekiyor. Görünüm, Araçlar ve Dışa Aktar sekmeleriyle daha sade bir yapı oluşturulurken, araçların kendi içinde İyileştir, Düzelt, Stil ve Tümü başlıkları altında gruplandırılması kullanım kolaylığını artırıyor.
Google’ın dikkat çektiği bir diğer unsur ise uygulamanın tamamen ücretsiz yapısını koruması. Şirket, Snapseed içerisindeki 30’dan fazla profesyonel araç ve filtrenin abonelik, reklam veya filigran olmadan kullanılabileceğini vurguluyor. Özellikle Adobe Lightroom Mobile, VSCO ve PicsArt gibi servislerin ücretli özellikleri ön plana çıkardığı bir dönemde Snapseed’in ücretsiz kalması, kullanıcı tercihlerini yeniden şekillendirebilecek bir unsur olarak görülüyor.