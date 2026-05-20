Google, gerçek sokakları simüle edebilen yeni teknoloji harikasını gösterdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google DeepMind, yapay zeka destekli dünya modeli projesi Genie’yi Street View verileriyle birleştirerek gerçek dünyayı dijital ortamda daha etkileşimli şekilde simüle edebilen yeni bir sistemi duyurdu. Google I/O 2026 etkinliğinde tanıtılan entegrasyon, kullanıcıların yalnızca sokak görüntülerine bakmasını değil, aynı zamanda bu ortamları dinamik biçimde deneyimlemesini mümkün hale getiriyor.

İnsanlar için değil, robotlar için

Şirketin açıklamalarına göre yeni sistem, gerçek sokakların dijital simülasyonlarını oluştururken hava durumunu değiştirebiliyor, farklı mevsim koşullarını gösterebiliyor ve belirli senaryoları canlandırabiliyor. Kullanıcılar örneğin New York’taki bir sokağın karlı havadaki görünümünü inceleyebilecek ya da belirli çevresel koşulların ortam üzerindeki etkilerini görebilecek.

Tam Boyutta Gör Google’a göre bu teknoloji insanlar için de faydalı olsa da asıl potansiyelinde robotik sistemler faydalanacak. Zira sistem, özellikle gerçek dünyada nadir görülen durumların simülasyonu için kritik önem taşıyor.

280 milyardan fazla görüntü yapay zekaya aktarılıyor

Google’ın bu projede en büyük avantajlarından biri, yaklaşık 20 yıldır topladığı Street View arşivi oldu. Şirket, kamera sistemleriyle donatılmış araçlar ve özel taşıma ekipmanları sayesinde bugüne kadar 110 ülkede ve yedi kıtada 280 milyardan fazla görüntü topladı.

DeepMind ekibi, bu veri havuzunun Genie’nin simülasyon yetenekleriyle birleşmesinin gerçek dünya tabanlı dijital ortamların oluşturulmasında önemli bir sıçrama yarattığını düşünüyor. Street View verisinin yapay zekaya fiziksel dünyayı daha kapsamlı biçimde modelleme fırsatı sunduğu belirtildi.

Genie 3 temelli

Google, Genie 3 modelini ilk olarak geçen yıl araştırma ön izlemesi olarak tanıtmıştı. ABD’deki Google AI Ultra aboneleri ocak ayından bu yana sistemi kullanabiliyor. Teknoloji, yazılı komutlar veya görseller üzerinden etkileşimli dijital dünyalar oluşturabiliyor.

Google Arama’ya dev AI güncellemesi: Dinamik arama kutusu geliyor 14 sa. önce eklendi

Şirketin hedefleri arasında eğitim deneyimleri, oyun geliştirme süreçleri ve robot eğitimi bulunuyor. Genie 3’ün halihazırda Waymo’nun bazı sürüş simülatörlerinde kullanıldığı da açıklandı.

Street View entegrasyonunun bu noktada Waymo’ya yeni avantajlar sunabileceği belirtiliyor. Çünkü mevcut araç simülatörleri yalnızca otomobil perspektifinden veri üretirken Genie ile birlikte insan veya robot gibi farklı bakış açıları da oluşturulabiliyor. Böylece gerçek şehirlerin daha kapsamlı dijital kopyaları üretilebiliyor.

Öte yandan sistem halen deneysel aşamada. Doğruluk ve kalite açısından da henüz istenen seviyede değil. Google yetkililerine göre model, henüz fizik kurallarını tam olarak anlayabilmiş ve öğrenmiş değil.

Google’ın Veo gibi video üretim modelleri fizik kurallarında daha başarılı üretimler yapabiliyor. Şirkete göre dünya modeli teknolojisi doğruluk ve kalite bakımından video üretim modellerinin yaklaşık altı ila 12 ay gerisinde. Ancak bu fark hızlı bir şekilde kapanıyor.

Google, Street View destekli Genie erişimini bugün itibarıyla ABD’deki bazı AI Ultra kullanıcılarına açtı. Şirket, önümüzdeki haftalarda küresel ölçekte daha fazla kullanıcıya erişim sağlamayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, sokakları simüle edebilen yeni teknolojisini gösterdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: