Google, tablet pazarını bırakıyor: Pixel Tablet rafa kalktı

Tam Boyutta Gör Google, Pixel Tablet serisinin devamını getirmeyeceğini resmen açıkladı. Bloomberg'in haberine göre şirket, yeni bir model geliştirmeyecek ve "anlamlı bir gelecek kurgulanana kadar" tablet kategorisinden uzak duracak. Bu da Pixel Tablet serisinin son bulduğunu anlamına geliyor.

Google Pixel Tablet rafa kalktı

Kaçıranlar için Pixel Tablet, 2023 yılında tanıtılmış ve Google'ın yıllar sonra yeniden tablet pazarına giriş yaptığını görmüştük. Cihaz, hoparlörlü şarj standı ile masaüstü bir medya merkezine dönüşebiliyor, ayrıca Nest ekosistemiyle uyumlu çalışabiliyordu. Ancak buna rağmen model, sınırlı ekran yenileme hızı, hücresel bağlantı eksikliği ve yazılım tarafındaki kısıtlı optimizasyon nedeniyle geniş kullanıcı kitlesine ulaşmakta zorlandı.

Şimdi ise Google, söylentileri doğruladı ve yeni bir Pixel Tablet bekleyenler için kapıyı tamamen kapattı. Bunun nedeni ise, akıllı telefonların bu pazardaki yaygın kullanımı. Google, kullanıcıların gelecekte telefondan fazlasını yanında taşımayacağını düşünüyor. Ancak bu bakış açısı biraz tartışmalı. Zira Apple hâlâ her yıl milyonlarca iPad satarken, Samsung da Galaxy Tab serisiyle pazarda güçlü bir konuma sahip.

Sonuç itibarıyla Google, yakın gelecekte yeni bir tablet sunmayı planlamıyor. Pixel Tablet sahipleri mevcut ürünlerini kullanmaya devam edecek, ancak yeni nesil beklentisi ortadan kalkmış durumda.

