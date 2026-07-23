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Tam Boyutta Gör Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2026 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, halka açık olduğu tarihten bu yana ilk kez çeyreği negatif nakit akışıyla kapattı. Bunun en büyük nedeni ise veri merkezleri, çipler ve yapay zeka altyapısına yönelik rekor seviyedeki yatırımlar oldu.

Yapay zeka yarışı maliyetleri hızla artırıyor

Alphabet, ikinci çeyrekte 5,9 milyar dolar negatif serbest nakit akışı açıkladı. Şirket ayrıca 2026 yılı için sermaye harcamasını 80-190 milyar dolar seviyesinden 195-205 milyar dolar aralığına yükseltti. Şirket bu dönemde 44,9 milyar dolar sermaye harcaması yaptı. Bu rakam geçen yıla göre iki katlık bir artış anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta’nın bu yılki sermaye harcamalarının 750 milyar doları bulması bekleniyor. Amazon’un 200 milyar dolar, Meta’nın 145 milyar dolar ve Microsoft’un 190 milyar dolar harcama yapacağı bildiriliyor. Bu yatırımların çok büyük bir kısmı yapay zekaya ve onun gerektirdiği devasa altyapıya gidecek.

Yüksek yatırımlara rağmen Alphabet'in finansal performansı güçlü kalmayı sürdürdü. Şirketin ikinci çeyrek geliri yüzde 24 artışla 119,8 milyar dolara yükselerek analist beklentilerini aştı. Net kâr ise, büyük ölçüde yatırım gelirlerinin etkisiyle 112,1 milyar dolara ulaştı.

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Google tarihinde bir ilk: Nakit akışı negatife döndü

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