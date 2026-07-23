Google tarihinde bir ilk: Nakit akışı negatife döndü

Yapay zeka yarışı maliyetleri hızla artırıyor
Alphabet, ikinci çeyrekte 5,9 milyar dolar negatif serbest nakit akışı açıkladı. Şirket ayrıca 2026 yılı için sermaye harcamasını 80-190 milyar dolar seviyesinden 195-205 milyar dolar aralığına yükseltti. Şirket bu dönemde 44,9 milyar dolar sermaye harcaması yaptı. Bu rakam geçen yıla göre iki katlık bir artış anlamına geliyor.
Yüksek yatırımlara rağmen Alphabet'in finansal performansı güçlü kalmayı sürdürdü. Şirketin ikinci çeyrek geliri yüzde 24 artışla 119,8 milyar dolara yükselerek analist beklentilerini aştı. Net kâr ise, büyük ölçüde yatırım gelirlerinin etkisiyle 112,1 milyar dolara ulaştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: