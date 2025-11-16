Giriş
    Google bir tazminat cezası da Almanya’dan yedi

    Avrupa ve ABD’de ardı ardına tazminat davalarına konu olan Google, sadece bu yıl açılan davalardan 5 milyar doların üzerinde tazminat ödemek zorunda kaldı.      

    Geçtiğimiz hafta ABD’de 700 milyon dolarlık bir tazminat cezasına uzlaşma vermek zorunda kalan Google, bu hafta ise Almanya’da 572 milyon Euro tutarında bir tazminat cezasına çarptırıldı. Suçlamalar piyasa istismarı odağında. 

    Google’a ceza üstüne ceza

    Reuters tarafından verilen bilgilere göre Berlin’deki mahkeme, şirketin Google Shopping hizmetini arama sonuçlarında rakiplerine kıyasla avantajlı konumlandırdığına hükmetti. Karara göre Google, Alman fiyat karşılaştırma platformu Idealo’ya yaklaşık 465 milyon euro, Producto’ya ise 107 milyon euro ödemek zorunda.

    Idealo, Google’a karşı açtığı davada şirketi arama sonuçlarında kendi hizmetlerini öne çıkararak rekabete zarar vermekle suçlamıştı. Firma, Şubat 2025’te en az 3,3 milyar euroluk tazminat talebiyle hukuki mücadele başlatmıştı. Google ise 2017’de yaptığı değişikliklerle rakip alışveriş platformlarına da Google Arama üzerinden reklam gösterme konusunda eşit fırsat sunduğunu savundu.

    Google, Avrupa’da daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, Google Flights ve Google Hotels hizmetlerini de arama sonuçlarında kayırmakla suçlanmış ve Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası çerçevesinde ağır yaptırımlarla tehdit edilmişti. Bundan yalnızca bir ay önce ise Avrupa Komisyonu, Google’a reklam teknolojileri alanındaki tekelleşme uygulamaları nedeniyle yaklaşık 3 milyar euro ceza kesmişti.

