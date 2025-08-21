Giriş
    Google, Tensor G5'i duyurdu: Pixel 10 serisine güç veren işlemci neler sunuyor?

    TSMC'nin 3 nm süreciyle üretilen işlemci, performans, verimlilik ve yapay zeka konularında önemli iyileştirmeler getiriyor.                                     

    Google, Tensor G5'i duyurdu: İşlemci neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 10 serisiyle beraber yeni yonga seti Tensor G5'i de duyurdu. Tensor G5, Google’un 3nm üretim sürecinde üretilen ilk işlemcisi olmasının yanı sıra, Samsung yerine TSMC tarafından üretilen ilk yonga seti olma özelliğini de taşıyor. Bu sayede, performans ve verimlilik açısından önemli iyileştirmeler getiriyor.

    Tensor G5 özellikleri

    Yeni yonga seti, geçen seneki Tensor G4'ün 1+3+4 çekirdek diziliminden farklı olarak 1+5+2 çekirdek yapılandırmasıyla geliyor. Saat hızları açıklanmasa da Pixel 10 Pro Fold’un Geekbench 6 testinde görüldüğü üzere, en güçlü çekirdek 3.78 GHz, orta seviye çekirdekler 3.05 GHz, verimlilik odaklı çekirdekler ise 2.25 GHz hızında çalışıyor.

    Google’a göre Tensor G5, ortalama CPU performansında Tensor G4’ten %34 daha hızlı, ancak bunun tek çekirdek mi yoksa çoklu çekirdek performansına mı ait olduğu belirtilmedi. Bu performans artışına rağmen, Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400+ veya A18 Pro gibi rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ediyor.

    GPU tarafında ise Google fazla detay vermedi, sadece güncellenmiş bir grafik işlemci kullandığını söyledi. Önceki raporlarda çipin Imagination Technologies DXT-48-1536 GPU’suna sahip olduğu belirtilmişti fakat kesin bilgi için beklemek gerekiyor. Yalnız ışın izleme (ray tracing) desteğine sahip olmaması, özellikle mobil oyunlarda Tensor G5’in rakiplerine göre geride kalmasına yol açacak.

    Google’ın en fazla öne çıkardığı nokta ise yapay zeka tarafı. Yeni TPU, Tensor G4’e kıyasla %60 daha güçlü. Ayrıca çipte Google’un “Matryoshka” adı verilen, iki milyar efektif parametreye sahip yeni transformer modeli yer alıyor. Bu sayede Gemini Nano modeli, önceki nesle kıyasla %260 daha hızlı ve iki kat daha verimli çalışıyor. Google ayrıca token (belirteç) bağlam penceresinin 12.000’den 32.000’e çıkarıldığını ve bunun 100 ekran görüntüsüne eşdeğer olduğunu belirtiyor.

    Tensor G5, 20’den fazla cihaz içi yapay zeka özelliğinden sorumlu: Magic Cue, eylem önerili Çağrı Notları, yeni Günlük uygulaması, Dolandırıcılık Tespiti ve Gboard Akıllı Düzenleme bunlardan bazıları. Sesli Çeviri örneğinde, konuşmacının söylediklerinin çevirisi, klasik bir ses ML modeliyle paralel çalışan üretken bir model sayesinde yapılıyor. Tek seferde ses saklama özelliği sayesinde, Google yalnızca birkaç saniyelik canlı ses ile konuşmacının ses özelliklerini yeniden üretebiliyor.

    Kamera tarafında ise ISP’de yapılan geliştirmeler sayesinde düşük ışıkta çekilen videolarda bulanıklık büyük ölçüde azaltılıyor. Ayrıca artık 1080p ve 4K 30fps video kaydında varsayılan olarak 10-bit HDR desteği sunuluyor. Ancak 8K yerel video kaydı Pixel 10 serisinde bulunmuyor. Kullanıcılar bunun yerine Google’un bulut tabanlı Video Boost özelliğini kullanabiliyor. 

    Tensor G5, kamerada Add Me, Auto Best Take ve 100x Pro Res Zoom gibi özellikleri destekliyor. Bu son özellik, Google’ın en büyük Pixel Kamera modeli olup neredeyse 1 milyar parametre içeriyor. Aynı zamanda uygulama içinde çalışan ilk difüzyon modeli olma özelliğini taşıyor. TPU burada kritik rol oynuyor, ancak kamera işlem hattı çipin her biriminden (CPU, DSP, ISP) faydalanıyor.

    Google, Pixel 10 serisinin 30 saatin üstünde pil ömrü sunduğunu belirtiyor. Pixel 9 serisinde bu sürenin 24 saat olduğu düşünüldüğünde, yeni üretim sürecinin pil performansına önemli katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabi artan pil kapasitesi ve diğer bileşenlerin daha verimli olması da bu artışa bir miktar katkıda bulunmuş olabilir.

    Kaynakça https://wccftech.com/tensor-g5-goes-official-first-3nm-chipset-from-google/ https://9to5google.com/2025/08/20/pixel-10-tensor-g5/?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
