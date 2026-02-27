Google Tensor G6 sürprizi: Geekbench'te 7 çekirdekli yeni bir mimari ile ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Google Tensor G6, Geekbench veritabanında ortaya çıkan yeni bir kayıtla gündeme geldi Google Kodiak kod adlı bir cihazda görülen işlemci, henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da Pixel 11 serisine ait erken bir prototipe işaret ediyor olabilir. Sızıntı, Pixel 10a modelinin mevcut ürün gamını tamamlamasından yalnızca haftalar sonra geldi. Ortaya çıkan test kaydı, hem çekirdek sayısı hem de saat hızları açısından önceki nesilden belirgin şekilde ayrılıyor.

Geekbench listesinde yer alan Google Kodiak ismi daha önce Pixel 10 Pro XL ile ilişkilendirilmişti. Ancak bu yeni kaydın dikkat çekici yanı işlemci konfigürasyonu. Mevcut Pixel 10 Pro XL sekiz çekirdekli bir yapıya sahipken, sızdırılan cihazda yedi çekirdekli bir Tensor SoC yer alıyor. Bu farklılık, basit bir yeniden testten ziyade yeni bir platforma işaret ediyor olabilir.

İşte Google Tensor G6 olduğu iddia edilen işlemcinin Geekbench ile ortaya çıkan ayrıntıları:

Söz konusu yapılandırmada 4.11 GHz hızında çalışan bir Arm C1-Ultra çekirdeği, 3.38 GHz hızında çalışan dört Arm C1-Pro çekirdeği ve 2.65 GHz hızında çalışan iki ek C1-Pro çekirdeği bulunuyor. Bu dağılım, klasik büyük-orta-küçük çekirdek mimarisinden farklı bir denge sunuyor. Özellikle 4.11 GHz seviyesindeki tepe frekans, Google Tensor G5’te görülen hızların üzerine çıkıyor. Saat frekansındaki bu artış, teorik olarak daha yüksek tek çekirdek performansı anlamına gelebilir. Ancak erken test sonuçları bu beklentiyi şimdilik doğrulamıyor.

Karşılaştırma açısından Pixel 10 Pro XL, 3.78 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği, 3.05 GHz hızında çalışan beş Cortex-A725 çekirdeği ve 2.25 GHz hızında çalışan iki Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapı kullanıyor. Bu mimari daha geleneksel bir amiral gemisi dağılımı sunarken, olası Tensor G6 konfigürasyonu çekirdek türlerini sadeleştirerek farklı bir performans eğrisi hedefliyor olabilir.

Grafik tarafında da değişiklik göze çarpıyor. Yeni Geekbench kaydında PowerVR C-Series CXTP-48-1536 GPU yer alırken, Pixel 10 Pro XL’de PowerVR DXT-48-1536 kullanılıyor. GPU modelindeki bu geçiş, mimari iyileştirmeler veya üretim sürecinde yapılan optimizasyonlara işaret edebilir. Mobil grafik performansı yalnızca oyunlar için değil, yapay zeka hızlandırma ve görüntü işleme gibi alanlarda da kritik rol oynadığından bu değişiklik, Pixel 11 serisinin genel kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebilir.

Buna karşın performans skorları beklentilerin oldukça altında. Cihaz Geekbench testinde tek çekirdekte 845, çok çekirdekte ise 2657 puan aldı. Bu değerler güncel bir amiral gemisi seviyesinden uzak görünüyor. Ancak erken prototiplerde yazılım optimizasyonlarının tamamlanmamış olması, güç yönetimi ayarlarının kısıtlı tutulması veya test edilen birimin performans odaklı olmaması gibi faktörler sonuçları ciddi biçimde etkileyebilir.

