Google Translate 20 yaşında: En çok istenen özellik sonunda geldi

Yapay zeka destekli telaffuz eğitimi
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık sadece çeviri okumakla kalmayacak, aynı zamanda doğru telaffuzu öğrenebilecek. Sistem, kullanıcıların konuşmasını analiz ederek anlık geri bildirim sunuyor ve hangi noktalarda hata yapıldığını gösteriyor. Özellik şu an Android uygulamasında, ABD ve Hindistan'da İngilizce, İspanyolca ve Hintçe için kademeli olarak sunulmaya başladı.
Önceki yeniliklerle birleşiyor
Yeni telaffuz özelliği, daha önce test edilen "takip sorusu sor", farklı tonlarda çeviri ve bağlam açıklamaları gibi AI tabanlı geliştirmelerle birleştiğinde çok daha güçlü bir deneyim sunuyor. Kısacası Google Translate artık sadece "ne dediğini" değil, "nasıl söylemen gerektiğini" de öğreten bir araç haline gelmiş durumda.