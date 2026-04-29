Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2006 yılında hayatına başlayan Google Translate, bugün yaklaşık 250 dili destekleyen dev bir platform haline geldi. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan hizmette her ay 1 trilyondan fazla kelime çevriliyor. Bu büyümenin ardından Google, platformun 20. yılına özel önemli bir özellik duyurdu.

Yapay zeka destekli telaffuz eğitimi

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık sadece çeviri okumakla kalmayacak, aynı zamanda doğru telaffuzu öğrenebilecek. Sistem, kullanıcıların konuşmasını analiz ederek anlık geri bildirim sunuyor ve hangi noktalarda hata yapıldığını gösteriyor. Özellik şu an Android uygulamasında, ABD ve Hindistan'da İngilizce, İspanyolca ve Hintçe için kademeli olarak sunulmaya başladı.

Google'ın yeni duyurusu, Translate'i klasik bir çeviri aracından çıkarıp daha kapsamlı bir dil öğrenme platformuna dönüştürüyor. Özellikle gerçek hayata yakın senaryolarla yapılan konuşma pratikleri, kullanıcıların dil becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak. Ayrıca Google, yapay zekayı, deyimler, yerel argo kullanımları ve dilin bağlamsal inceliklerini daha doğru yakalamak için de kullanıyor.

Önceki yeniliklerle birleşiyor

Yeni telaffuz özelliği, daha önce test edilen "takip sorusu sor", farklı tonlarda çeviri ve bağlam açıklamaları gibi AI tabanlı geliştirmelerle birleştiğinde çok daha güçlü bir deneyim sunuyor. Kısacası Google Translate artık sadece “ne dediğini” değil, "nasıl söylemen gerektiğini" de öğreten bir araç haline gelmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Google Translate 20 yaşında: En çok istenen özellik sonunda geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: