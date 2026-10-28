Google, Türkiye’de yapay zeka akademisini hayata geçiriyor

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Tam Boyutta Gör Google Cloud, ülkemizde Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle 1.000'den fazla profesyonele bulut bilişim ve üretken yapay zeka alanlarında sertifika vermeyi hedefleyen “Türkiye Bulut ve Yapay Zeka Yetkinlik Geliştirme Akademisi“ isimli yeni bir program başlattı. Google Cloud Day Türkiye 2026’da bu programa ek olarak Google’ın Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırımla kuracağı bulut veri merkezi projesinde son durum açıklandı.

T”ürkiye Bulut ve Yapay Zeka Yetkinlik Geliştirme Akademisi” ile Türkiye'de bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında uzmanlaşmış iş gücünün geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu program, Google Cloud'un sağladığı hibeyle finanse ediliyor. İlk 12 aylık süreçte 1.000’den fazla resmi Google Cloud sertifikası verilmesi hedefleniyor.

Akademi, üç temel alanda faaliyet gösterecek. İlk olarak yazılım geliştiriciler, bulut mimarları ve sistem mühendisleri için finansal destekli teknik eğitimler sunulacak. İkinci alanda üst düzey yöneticilere ve kamu sektörü liderlerine yapay zeka okuryazarlığı, stratejik yönetişim ve yapay zeka odaklı iş modelleri konusunda eğitim verilecek. Üçüncü alanda ise TÜBİSAD üyesi şirketlerin teknoloji altyapılarını modernize etmelerine ve yazılım ihracatlarını artırmalarına yönelik dönüşüm yol haritaları hazırlanacak.

Tam Boyutta Gör Ekinlikte Google Cloud’un KOSGEB ile hayata geçirdiği Yapay Zeka Kredi Programı’na da vurgu yapıldı. Google Cloud bu iş birliğiyle Türkiye’deki teknoloji girişimlerine yüksek performanslı işlem gücü, güvenli bulut depolama ve Gemini’a doğrudan finansal ve teknik erişim sağlıyor.

Google'ın veri merkezi yatırımında son durum

Google Cloud, Türkiye’ye yerel bulut bölgesi kurmak için Turkcell iş birliği ile çalışmalarına devam ediyor. 10 yılda 2 milyar dolarlık yatırımın yapılması planlanan projede 12 ay geride kaldı ve Ankara’da Google Cloud’a özel fiziksel veri merkezi inşaatının planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi. Google Cloud’un Türkiye yatırımı planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor.

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Turkcell, Google Cloud iş birliğiyle yüzde 75 hız kazandı

Etkinlikte Google Cloud teknolojilerini kullanan şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. Turkcell, eski veri ambarları ve birbirinden bağımsız iş zekası araçlarından hibrit bulut tabanlı bir veri platformuna geçiş yaptığını açıkladı.

BigQuery, Gemini, Looker, Conversational Analytics ve Knowledge Catalog teknolojileriyle desteklenen yeni platform, şirketin verilerini daha etkin analiz etmesine ve iş ekiplerinin analiz araçlarına daha kolay erişmesine imkan tanıyor.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirhan'ın paylaştığı bilgilere göre, Gemini destekli yapay zeka araçları sayesinde yazılım geliştirme hızında yüzde 75 artış sağlandı. Yapay zeka destekli veri modelleme ve görselleştirme araçları da analiz sonuçlarının dakikalar içinde elde edilmesini mümkün hale getirdi.

Diğer şirketlerin yapay zeka projelerinde öne çıkan sonuçlar

Google Cloud'un Türkiye'deki şirketlere sağladığı avantajlar

Google Cloud Day Türkiye 2026'da farklı sektörlerden şirketler de bulut altyapısı ve yapay zeka uygulamalarıyla elde ettikleri sonuçları paylaştı.

Tam Boyutta Gör AloTech, Google Cloud'un yapay zeka orkestrasyon altyapısıyla 65 ülkedeki 700 kurumsal müşterisi için yapay zeka asistanlarını devreye alma süresini yaklaşık bir aya indirdi.

Mobil uygulamalar geliştiren AppNation, Firebase ve Google Kubernetes Engine üzerinden otomatik ölçeklendirme imkanlarından yararlanarak mühendislik verimliliğini yüzde 20 artırdı.

sahibinden.com, günlük 100 terabayt veri işleyen ve 64 milyon kullanıcıya hizmet veren platformunun altyapısını modernize etti. Şirket, büyük sistem arızalarında hizmet kesintisini önlemeye yönelik sürekli bir yedekleme sistemi kurarken kendi geliştirdiği sahiAI'ın kullanıma sunulmasını da hızlandırdı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye internet sitesinde uluslararası pazarlama kampanyaları sırasında kesintisiz hizmet sunarken turizm verilerini merkezileştirerek talep tahminleri oluşturuyor.

Perakende sektörüne yönelik bilgisayarlı görü çözümleri geliştiren Vispera ise GPU tahsis süresini 5 dakikadan 1 dakikanın altına düşürdü. Şirket, uygulamaların hazır hale gelme süresini 3 dakikanın altına indirirken altyapı maliyetlerinde yüzde 15 ila yüzde 20 arasında tasarruf sağladı.

Wingie Enuygun da yapay zeka destekli seyahat platformuyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre müşteri hizmetleri taleplerinin yaklaşık yüzde 50'si yapay zeka sesli ajanları tarafından otonom olarak çözülüyor. Şirket, yazılım kodlarının yüzde 90'ının yapay zeka desteğiyle yazıldığını ve kod birleştirme taleplerinin yaklaşık yüzde 20'sinin otonom ajanlar tarafından uçtan uca tamamlandığını belirtti.

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