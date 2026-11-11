Google, Türkiye'deki reklam ek ücretini düşürüyor: 2027'de başlayacak

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Oynat Google, Türkiye’deki reklam ek ücretlerinde indirime gidiyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, Google Ads ve YouTube reklamlarını kapsıyor. Mevcut yüzde 4,5'lik oran, açıklamalara göre yüzde 2,25 ya da 2,5 seviyesine çekilecek. Türkiye'deki indirime karşın Fransa ve İtalya'da ise oranlar artacak. Yeni tarifeler, reklamın yayınlandığı ülkeye göre faturalara eklenecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlar için uyguladığı Yasal İşletim Maliyeti oranını 1 Ocak 2027 itibarıyla düşürecek. Şirketin belirli ülkelerdeki yasal düzenlemelere uyum maliyetlerini karşılamak amacıyla aldığı bu ek ücret, Google Ads ve YouTube reklamlarının faturalarına yansıtılıyor. Ancak Türkiye'deki yeni oran konusunda Google'ın gönderdiği e-posta ile resmi destek dokümanı arasında farklılık bulunuyor.

Google'ın Türkiye'deki reklam ek ücreti değişiyor

Google Payments tarafından gönderilen bilgilendirme e-postasına göre Türkiye'de uygulanan Yasal İşletim Maliyeti, 1 Ocak 2027 itibarıyla yüzde 4,5'ten yüzde 2,25'e düşürülecek. Buna karşın Google'ın resmi destek sayfasında yeni oran yüzde 2,5 olarak açıklanıyor.

Dolayısıyla Google'ın Türkiye için 2027'de uygulayacağı ek ücretin yüzde 2,25 mi yoksa yüzde 2,5 mi olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Söz konusu değişiklik Google Ads, YouTube Rezervasyonu ve Display & Video 360 hizmetleri için geçerli olacak. Yeni oran, 1 Ocak 2027'den itibaren gerçekleştirilen reklam işlemlerinin faturalarına veya hesap özetlerine yansıtılacak.

Yasal İşletim Maliyeti nedir?

Yasal İşletim Maliyeti, Google'ın belirli ülkelerdeki yasal düzenlemelere uyum maliyetlerini karşılamak amacıyla reklam verenlere yansıttığı ek ücret. Ancak Türkiye'deki uygulamanın doğrudan Dijital Hizmet Vergisi olduğu belirtilmiyor. Bununla birlikte iki düzenlemenin oranı da 1 Ocak 2027 itibarıyla yüzde 2,5'e düşecek. Dijital Hizmet Vergisi dijital hizmet sağlayıcılarından alınırken Yasal İşletim Maliyeti Google tarafından reklam verenlere yansıtılıyor. Google, Fransa ve İtalya için ise ek ücretin Dijital Hizmet Vergisi mevzuatına uyum maliyetleriyle bağlantısını açıkça belirtiyor.

Fransa ve İtalya'da oranlar artırılıyor

Google'ın 2027 düzenlemesi Türkiye ile sınırlı değil. Şirket, Fransa ve İtalya'da yayınlanan reklamlar için uyguladığı ek ücretleri artıracak. 1 Ocak 2027 itibarıyla Fransa'daki oran yüzde 2'den yüzde 3'e, İtalya'daki oran ise yüzde 2,5'ten yüzde 3'e çıkarılacak.

Diğer ülkelerdeki mevcut oranlarda ise şimdilik değişiklik bulunmuyor. Google, İspanya'da yüzde 3, Avusturya'da yüzde 5 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 2 oranında Yasal İşletim Maliyeti uyguluyor. Hindistan'da yüzde 2'lik ek ücret 1 Eylül 2024'te kaldırılırken Kanada'daki yüzde 2,5'lik ücret de 2025 yılında sona erdirildi.

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Google'ın Yasal İşletim Maliyeti uygulamasında belirleyici olan, reklam verenin bulunduğu ülke değil reklamın yayınlandığı ülke. Örneğin Türkiye merkezli bir şirket Fransa'da reklam yayınladığında Fransa için geçerli ek ücrete tabi oluyor. Birden fazla ülkede yayınlanan kampanyalarda ise ücret, ilgili ülkelerdeki reklam harcamaları üzerinden hesaplanıyor.

Ek ücret, Google Ads faturalarında ayrı bir kalem olarak gösteriliyor. Uygulanacak vergiler de bu tutara ekleniyor. Reklam verenler kesintileri Google Ads hesaplarındaki Faturalandırma bölümünden takip edebiliyor.

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