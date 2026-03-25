Google TV’lere gelecek 3 yeni Gemini özelliği: TV deneyimi sil baştan!

Google, televizyon deneyimini daha akıllı hale getirme hedefi doğrultusunda Google TV platformuna üç yeni Gemini destekli özellik eklediğini duyurdu. Ocak ayında gerçekleştirilen CES kapsamında tanıtılan gelişmiş yapay zeka entegrasyonunun ardından gelen bu yenilikler, televizyon kullanımını pasif bir izleme alışkanlığından çıkararak daha etkileşimli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Görsel destekli akıllı yanıtlar

Yeni özelliklerin başında gelen “zenginleştirilmiş görsel yardım” sistemi, kullanıcıların sorularına artık çok daha kapsamlı yanıtlar verilmesini sağlıyor. Örneğin bir spor karşılaşmasının skorunu sorduğunuzda sistem, yalnızca sonucu göstermekle kalmıyor aynı zamanda canlı güncellenen skor kartı ve maçın hangi platformda izlenebileceği bilgisi de ekrana yansıtılıyor.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde yemek tarifleri arandığında da Gemini yalnızca metin tabanlı içerik sunmakla yetinmiyor, mümkün olan durumlarda video anlatımlarla desteklenmiş tarifler de öneriliyor. Bu sayede kullanıcılar, televizyon üzerinden doğrudan uygulamalı içeriklere erişebiliyor.

“Deep Dive” özelliği

Google’ın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise “deep dive” yani derinlemesine keşif özelliği oldu. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, ilgilerini çeken herhangi bir konuda detaylı bilgi alabiliyor. Ekonomik gelişmelerden bilimsel kavramlara ya da yeni teknolojilere kadar geniş bir yelpazede kişiye özel ve etkileşimli içerik anlatımları oluşturuluyor.

Gemini tarafından hazırlanan bu içerikler yalnızca bilgi sunmayacak. Aynı zamanda kullanıcıya takip soruları sorabilme ve konuyu daha da derinleştirme imkanı da verecek. Kullanıcılar, bir konu hakkında arama yaptıktan sonra “Dive deeper” seçeneğine tıklayarak detaylara ulaşabilecek ya da ana ekrandaki Gemini sekmesinden “Learn-Öğren” bölümünü seçerek bu deneyimi başlatabilecek.

Spor odaklı özetler

Yeni güncellemenin üçüncü ayağını ise spor odaklı içerikler oluşturuyor. Daha önce haber özetleriyle benzer bir sistem sunan Google, bu kez tamamen spor dünyasına odaklanan Gemini destekli kısa özetler sunmaya başladı.

Bu özellik, kullanıcıların telefonlarına başvurmadan televizyon üzerinden anlatımlı ve güncel spor gelişmelerini takip edebilmesini sağlıyor. Sistem şu anda NBA, NCAA basketbol, NHL, MLS ve NWSL liglerini destekliyor. Tüm bu içerikler Gemini sekmesi altında erişilebilir durumda olacak.

Yeni özellikler ne zaman çıkacak?

Google’ın yeni özellikleri şimdilik bölgesel olarak sınırlı bir erişime sahip. Derinlemesine içerikler ve spor özetleri, Gemini destekli cihazlara sahip kullanıcılar için ilk etapta yalnızca ABD’de sunuluyor. Daha geniş cihaz desteğinin ise ilkbahar aylarında gelmesi planlanıyor. Diğer yenilik ise ABD ve Kanada’da hemen kullanıma sunulmuş durumda. Google ayrıca, bu yapay zeka destekli Google TV özelliklerinin 2026 yılı içinde daha fazla ülkeye ulaşacağını açıkladı. Bahar dönemindeki ilk genişleme dalgasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık yer alacak.

