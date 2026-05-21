Google, ücretli Gemini AI paketlerinin limitlerini düşürdü: Kullanıcılar tepkili

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, en üst seviye yapay zeka paketi AI Ultra'nın fiyatını 8.999,99 TL'den 1.479,99 TL'ye düşürdüğünü duyursa da, abonelik limitlerini de gizlice düşürdü ve bu durum kullanıcıların tepkisini çekti.

Google AI Pro kullanıcıları sitem etti

Özellikle AI Pro kullanıcıları düşen limitlerden şikayetçi olmuş gibi görünüyor. Reddit'teki bir kullanıcı sadece beş kısa soruyla kullanım limitinin %50’sini tükettiğini ve bu nedenle aboneliğini iptal ettiğini belirtti. Başka bir kullanıcı ise tek bir metin istemiyle kotasının %13'ünü tükettiğini iddia etti.

Yeni kredi sistemine geçildi

Bazı kullanıcılar, Google'dan AI Pro paketindeki değişiklikleri bildiren bir e-posta aldı. E-postaya göre, Google artık "isteminizin karmaşıklığına, kullandığınız özelliklere ve sohbetin uzunluğuna" göre jeton kullanım limitlerini belirleyen yeni bir kredi sistemine geçiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni sistem, kullanımı beş saatlik pencerelerle sınırlıyor ve bu süre sonunda limitler sıfırlanıyor, ancak haftalık limitin tamamına ulaşılana kadar kullanıcılar Gemini AI’yi tam kapasiteyle kullanamıyor. Bu sınırlar, Gemini dışındaki Antigravity ve Flow gibi diğer yapay zeka ürünleri için de geçerli olacak.

Bu yaklaşım, Claude ve Anthropic gibi diğer AI sistemlerinde uygulanan benzer yöntemlere benziyor. Bu sınır nedeniyle kullanıcılar görevlerini daha küçük parçalara bölmek ve yeni sohbetler başlatmak zorunda kalıyor.

Bazı kullanıcılar, yüksek talep nedeniyle Gemini’nin bazen Pro modelini seçmiş olsalar bile otomatik olarak Flash modeline geçiş yaptığını bildiriyor. Ayrıca kişiselleştirme özelliğinin limitleri ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Üstelik Google, değişiklikler hakkında tüm kullanıcıları bilgilendirmemiş gibi görünüyor.

Kullanıcılar, bu ani değişikliklerin projelerini ve iş akışlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Google ise henüz konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı.

