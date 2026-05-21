Google, ücretli Gemini AI paketlerinin limitlerini düşürdü: Kullanıcılar tepkili

Google AI Pro kullanıcıları sitem etti
Özellikle AI Pro kullanıcıları düşen limitlerden şikayetçi olmuş gibi görünüyor. Reddit'teki bir kullanıcı sadece beş kısa soruyla kullanım limitinin %50’sini tükettiğini ve bu nedenle aboneliğini iptal ettiğini belirtti. Başka bir kullanıcı ise tek bir metin istemiyle kotasının %13'ünü tükettiğini iddia etti.
Yeni kredi sistemine geçildi
Bazı kullanıcılar, Google'dan AI Pro paketindeki değişiklikleri bildiren bir e-posta aldı. E-postaya göre, Google artık "isteminizin karmaşıklığına, kullandığınız özelliklere ve sohbetin uzunluğuna" göre jeton kullanım limitlerini belirleyen yeni bir kredi sistemine geçiyor.
Bu yaklaşım, Claude ve Anthropic gibi diğer AI sistemlerinde uygulanan benzer yöntemlere benziyor. Bu sınır nedeniyle kullanıcılar görevlerini daha küçük parçalara bölmek ve yeni sohbetler başlatmak zorunda kalıyor.
Bazı kullanıcılar, yüksek talep nedeniyle Gemini’nin bazen Pro modelini seçmiş olsalar bile otomatik olarak Flash modeline geçiş yaptığını bildiriyor. Ayrıca kişiselleştirme özelliğinin limitleri ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Üstelik Google, değişiklikler hakkında tüm kullanıcıları bilgilendirmemiş gibi görünüyor.
Kullanıcılar, bu ani değişikliklerin projelerini ve iş akışlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Google ise henüz konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı.Kaynakça https://www.androidauthority.com/gemini-new-limits-frustrating-users-3669267/ https://www.androidauthority.com/google-ai-pro-usage-limits-3669063/ https://www.reddit.com/r/GeminiAI/comments/1ti0coz/canceled_my_pro_sub_today_the_new_5hour_compute/?sort=new Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.