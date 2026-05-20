Google Universal Cart evrensel bir alışveriş sepeti sunuyor

Google Universal Cart nedir?
Google Universal Cart adıyla tanıtılan yeni özellik kullanıcıların farklı web siteleri, platformlar ve reklamlar arasında gezinirken beğendikleri ürünleri tek bir çatı altında toplamasına olanak tanıyor. Google ekosistemi ile tam olarak çalışacak bu yenilik, tüketicilerin onlarca farklı sekme açma veya her site için ayrı ayrı üyelik oluşturma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı vaat ediyor.
Teknolojinin arka planında, yapay zekâ destekli Google Alışveriş Grafiği (Shopping Graph) ve gelişmiş tarayıcı entegrasyonları yer alıyor. Kullanıcılar, YouTube’da bir video izlerken, Google Görseller sekmesinde trendleri incelerken ya da Chrome üzerinde makale okurken ilgilerini çeken bir ürünü doğrudan Universal Cart yani Evrensel Sepet’lerine ekleyebilecekler.
Bu sayede, internetin farklı köşelerinden seçilen ürünler tek bir merkezde listelenecek ve kullanıcılar diledikleri an tek bir tıkla, güvenli ödeme yöntemlerini kullanarak alışverişlerini tamamlayabilecek. Bu hamle, sadece tüketiciler için değil, özellikle küçük ve orta ölçekli e-ticaret işletmeleri için de büyük bir fırsat kapısı aralıyor.
Büyük pazar yerlerinin gölgesinde kalan bağımsız satıcılar, Google Universal Cart sayesinde devasa bir erişim gücüne kavuşacak. Alışveriş sepetini yarıda bırakma oranlarını ciddi ölçüde düşürmesi beklenen bu özellik, dijital reklamların doğrudan satışa dönüşme hızını da maksimuma çıkaracak. Google Universal Cart özelliği önümüzdeki haftalarda
