Google, en uygun fiyatlı AI Plus paketinin depolama alanını ikiye katladı

Google AI Plus neler sunuyor?
AI Plus aboneliği ilk olarak Ocak 2026'da tanıtılmış ve kullanıcıların Google'ın Gemini 3 Pro modeli, Nano Banana Pro ve Deep Research gibi gelişmiş yapay zeka araçlarına daha düşük maliyetle erişebilmesini sağlamıştı. Daha önce bu özellikler yalnızca daha pahalı AI Pro paketinde sunulurken, AI Plus daha düşük kullanım limitleri karşılığında daha uygun bir fiyat sunuyordu.
Google, I/O 2026 etkinliğinin ardından paketin kapsamını da genişletti. AI Plus aboneleri artık yapay zeka destekli e-posta araçlarına, Gemini uygulamasında günün planını özetleyebilen yeni Daily Brief ajanına ve herhangi bir girdiden video oluşturabilen Google'ın en yeni modeli Gemini Omni'ye erişebilecek.Kaynakça https://www.engadget.com/2190039/google-cuts-the-price-of-its-ai-plus-plan-and-doubles-the-storage/ https://x.com/vikaskansalHQ/status/2064029977709084963?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064029977709084963%7Ctwgr%5E7ea166d139f56c531d883c38929493e0678c3129%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F2190039%2Fgoogle-cuts-the-price-of-its-ai-plus-plan-and-doubles-the-storage%2F Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.