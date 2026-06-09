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    Google, en uygun fiyatlı AI Plus paketinin depolama alanını ikiye katladı

    Google, en uygun fiyatlı yapay zeka paketi AI Plus'ın depolama alanını 200 GB'tan 400 GB'a yükseltti.                                                            

    Google, uygun fiyatlı AI Plus'ın depolama alanını ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Google, ABD'de en uygun fiyatlı yapay zeka paketinin fiyatını düşürdü. Şirketin Gemini ürün lideri Vikas Kansal'ın açıklamasına göre, Google AI Plus planının aylık ücreti 8 dolardan 5 dolara indirildi. Ayrıca pakete dahil edilen depolama alanı da 200 GB'tan 400 GB'a çıkarıldı. Ancak bu fiyat düşüşü Türkiye'de gerçekleşmedi. Google AI Plus aboneliği ülkemizde aylık 199,99 TL fiyattan sunulmaya devam ediyor.

    Google AI Plus neler sunuyor?

    AI Plus aboneliği ilk olarak Ocak 2026'da tanıtılmış ve kullanıcıların Google'ın Gemini 3 Pro modeli, Nano Banana Pro ve Deep Research gibi gelişmiş yapay zeka araçlarına daha düşük maliyetle erişebilmesini sağlamıştı. Daha önce bu özellikler yalnızca daha pahalı AI Pro paketinde sunulurken, AI Plus daha düşük kullanım limitleri karşılığında daha uygun bir fiyat sunuyordu.

    Google, I/O 2026 etkinliğinin ardından paketin kapsamını da genişletti. AI Plus aboneleri artık yapay zeka destekli e-posta araçlarına, Gemini uygulamasında günün planını özetleyebilen yeni Daily Brief ajanına ve herhangi bir girdiden video oluşturabilen Google'ın en yeni modeli Gemini Omni'ye erişebilecek.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2190039/google-cuts-the-price-of-its-ai-plus-plan-and-doubles-the-storage/ https://x.com/vikaskansalHQ/status/2064029977709084963?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064029977709084963%7Ctwgr%5E7ea166d139f56c531d883c38929493e0678c3129%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F2190039%2Fgoogle-cuts-the-price-of-its-ai-plus-plan-and-doubles-the-storage%2F
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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