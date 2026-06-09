Google, en uygun fiyatlı AI Plus paketinin depolama alanını ikiye katladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, ABD'de en uygun fiyatlı yapay zeka paketinin fiyatını düşürdü. Şirketin Gemini ürün lideri Vikas Kansal'ın açıklamasına göre, Google AI Plus planının aylık ücreti 8 dolardan 5 dolara indirildi. Ayrıca pakete dahil edilen depolama alanı da 200 GB'tan 400 GB'a çıkarıldı. Ancak bu fiyat düşüşü Türkiye'de gerçekleşmedi. Google AI Plus aboneliği ülkemizde aylık 199,99 TL fiyattan sunulmaya devam ediyor.

Google AI Plus neler sunuyor?

AI Plus aboneliği ilk olarak Ocak 2026'da tanıtılmış ve kullanıcıların Google'ın Gemini 3 Pro modeli, Nano Banana Pro ve Deep Research gibi gelişmiş yapay zeka araçlarına daha düşük maliyetle erişebilmesini sağlamıştı. Daha önce bu özellikler yalnızca daha pahalı AI Pro paketinde sunulurken, AI Plus daha düşük kullanım limitleri karşılığında daha uygun bir fiyat sunuyordu.

iOS 27 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler 1 gün önce eklendi

Google, I/O 2026 etkinliğinin ardından paketin kapsamını da genişletti. AI Plus aboneleri artık yapay zeka destekli e-posta araçlarına, Gemini uygulamasında günün planını özetleyebilen yeni Daily Brief ajanına ve herhangi bir girdiden video oluşturabilen Google'ın en yeni modeli Gemini Omni'ye erişebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, uygun fiyatlı AI Plus'ın depolama alanını ikiye katladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: