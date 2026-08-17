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    Google ve AMD'nin yeni nesil TPU iş birliği gündemde

    Google’ın 10. nesil TPU’ları için AMD ile çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre yeni TPU, pekiştirmeli öğrenme ve ajan tabanlı yapay zeka için CPU çekirdeklerini pakete dahil edebilir.

    Google ve AMD'nin yeni nesil TPU iş birliği gündemde Tam Boyutta Gör

    Google'ın, 10. nesil TPU ailesi kapsamında AMD ile birlikte çalıştığı iddia edildi. İş birliğinin kapsamı henüz bilinmiyor ancak AMD’nin projedeki rolünün geleneksel bir TPU tasarımından farklı olabileceği değerlendiriliyor.

    TPU’lara CPU çekirdekleri geliyor

    Google dokuz nesildir kendi TPU hızlandırıcılarını geliştiriyor ve çiplerin fiziksel tasarımında Broadcom ile çalışıyor. Bu nedenle AMD’nin TPU v10i çıkarım veya V10t eğitim çipini doğrudan tasarlaması düşük ihtimal olarak görülüyor. AMD’nin CPU IP’si, gelişmiş paketleme, bağlantı teknolojileri veya programlanabilir mantık gibi alanlarda katkı sağlaması daha olası.

    SemiAnalysis’ın dikkat çektiği asıl konu ise Google’ın TPU paketine CPU çekirdekleri eklemeyi değerlendirmesi. Özellikle pekiştirmeli öğrenme (RL), akıl yürütme ve ajan tabanlı yapay zeka iş yükleri, geleneksel yapay zeka eğitimine kıyasla daha fazla genel amaçlı işlem gücü gerektirebiliyor. Google'ın TPU 8i sistemlerinde her iki TPU için bir Axion CPU kullanması da bu yöndeki eğilime işaret ediyor.

    CPU çekirdeklerini doğrudan TPU paketine yerleştirmek, CPU ile yapay zeka hızlandırıcıları arasındaki iletişim mesafesini azaltarak performansı artırıp güç tüketimini düşürebilir. AMD, Instinct MI300A modelinde x86 CPU ve hızlandırıcı yongalarını aynı pakette birleştirdiği için bu alanda önemli bir deneyime sahip.

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