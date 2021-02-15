Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak

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Fransa’nın yerel haber sitelerinden sonuçlara yer vermesi karşılığında Google’ın ödeme yapması kararının ardından Avusturalya’da da benzer bir karara doğru gidiliyor. Google ve Facebook baskılara boyun eğdi.

Avusturalya’nın zaferi

İnternetin ve mobil cihazların gelişmesi ile birlikte eskisi kadar insanların basılı gazete yayınlarına ilgi göstermemesi sektörü olumsuz etkiliyor. Platformlar yeni döneme uyum sağlamaya çalışırken gelirleri de kaptırmak istemiyor.

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Uzun süredir basılı yayın sektörü zor zamanlar geçiren Avusturalya hükümeti yerel kaynaklardan sonuçlara yer veren Google ve Facebook platformlarının ödeme yapmasını istiyor. İkili uzun süre buna direnmişti ancak ülke genelinde erişim yasağı tehdidi gelince geri vites yaptı.

Hükümet yetkililerinin verdiği bilgilere göre Google ve Facebook ile medya yöneticileri görüşmelere başladı. Fransa’da uygulanan stratejinin bir benzeri de Google ve Facebook ile oluşturulacak.

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Bu stratejide Google Haber Vitrini adıyla yeni bir sekme oluşturuldu ve haber sonuçları kısa pasajlar şeklinde görünecek. Google aldığı trafiğe göre de kaynağa ödeme yapacak. Örneğin The Sydney Morning Herald platformu yıllık 23 milyon dolar alacak. Facebook için de benzer bir durum söz konusu.

İnternet devlerinin yerel haber kaynaklarına ödeme yapması konusu pek çok ülkede de tartışılıyor. Muhtemelen artık yerel haber sitelerinden pasajlar paylaşmak internet devleri için pahalıya patlayacak.

https://news.yahoo.com/tech-giants-close-deals-australian-030813225.html

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