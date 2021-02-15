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    Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak

    Ülkelerin yerel haber kaynaklarına ücretli erişim baskısı sonuç veriyor. Fransa’dan sonra Avusturalya yerel yayın platformları da Google ile Facebook’tan ödeme alacak.
    15 Şubat 2021, 18:00 (2 gün)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak
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    Fransa’nın yerel haber sitelerinden sonuçlara yer vermesi karşılığında Google’ın ödeme yapması kararının ardından Avusturalya’da da benzer bir karara doğru gidiliyor. Google ve Facebook baskılara boyun eğdi.

    Avusturalya’nın zaferi

    İnternetin ve mobil cihazların gelişmesi ile birlikte eskisi kadar insanların basılı gazete yayınlarına ilgi göstermemesi sektörü olumsuz etkiliyor. Platformlar yeni döneme uyum sağlamaya çalışırken gelirleri de kaptırmak istemiyor.

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    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

    Uzun süredir basılı yayın sektörü zor zamanlar geçiren Avusturalya hükümeti yerel kaynaklardan sonuçlara yer veren Google ve Facebook platformlarının ödeme yapmasını istiyor. İkili uzun süre buna direnmişti ancak ülke genelinde erişim yasağı tehdidi gelince geri vites yaptı.

    Hükümet yetkililerinin verdiği bilgilere göre Google ve Facebook ile medya yöneticileri görüşmelere başladı. Fransa’da uygulanan stratejinin bir benzeri de Google ve Facebook ile oluşturulacak.

    Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak
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    Bu stratejide Google Haber Vitrini adıyla yeni bir sekme oluşturuldu ve haber sonuçları kısa pasajlar şeklinde görünecek. Google aldığı trafiğe göre de kaynağa ödeme yapacak. Örneğin The Sydney Morning Herald platformu yıllık 23 milyon dolar alacak. Facebook için de benzer bir durum söz konusu.

    İnternet devlerinin yerel haber kaynaklarına ödeme yapması konusu pek çok ülkede de tartışılıyor. Muhtemelen artık yerel haber sitelerinden pasajlar paylaşmak internet devleri için pahalıya patlayacak.



    https://news.yahoo.com/tech-giants-close-deals-australian-030813225.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Buradan iyi para kazanma potansiyeli var ki böyle bastırıyorlar.
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    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Avustralya dize getirdi valla
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    "Google ve Facebook o ülkede ödeme yapacak. Google ödeme yapacak mı? Google ve Facebook nerede ödeme yapacak? Google ve Facebook neden ödeme yapıyor? İşte o ülkeler. Avustralya neresi? Avustralya. Fransa neresi? Fransa. "

    Böyle habercilik yapan sitelere para ödemezler umarım.
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    25 milyonluk Avustralya dediğini yaptırdı,
    geçen haftalarda Google ülkeyi terk ederiz diye blöf yapıyordu.
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    V V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    O zaten tipik bir tepki mekanizmasıdır, ben haberi ilk duyduğumda ödemeyi

    tıpış tıpış

    yapacaklarına 100% den fazla şans vermiştim.

    Google böyle cüzi basit meblağlar için KOSKOCA Avustralya'yı kaybeder mi hiç, mantıklı geliyor mu? Söz konusu dahi olamaz.
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