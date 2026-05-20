Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Wear OS 7 güncellemesini duyurdu: Gemini AI artık bilekte

    Google, Android 17 tabanlı Wear OS 7 sürümünü resmen duyurdu. Yeni sürüm; Gemini AI desteği, daha uzun pil ömrü ve yenilenen arayüz özellikleriyle geliyor. İşte yenilikler...

    Google, Wear OS 7 güncellemesini duyurdu: Gemini AI artık bilekte Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2026 etkinliğinde yeni nesil akıllı saat işletim sistemi Wear OS 7'yi resmi olarak tanıttı. Android 17 tabanlı yeni sürüm, özellikle yapay zekâ özellikleri, pil optimizasyonları ve arayüz tarafındaki yeniliklerle dikkat çekiyor. Şirket, Wear OS 7’nin bu yıl içinde piyasaya çıkacak yeni nesil akıllı saatlerde kullanılacağını doğruladı.

    Wear OS 7 ile gelen yenilikler

    Google'ın açıklamasına göre Wear OS 7 ile birlikte akıllı saatlerde pil süresi yüzde 10'a kadar artabilecek. Bu iyileştirmenin yalnızca yazılım tarafıyla sınırlı olmadığı, yeni nesil giyilebilir işlemcilerle birlikte daha verimli güç yönetimi sunacağı belirtiliyor.

    Yeni sürümün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Gemini Intelligence desteği oldu. Google, Gemini AI özelliklerinin seçili akıllı saat modellerine geleceğini açıkladı. Böylece kullanıcılar bilek üzerinden daha kişiselleştirilmiş öneriler alabilecek ve yapay zekâ destekli işlemleri doğrudan saat üzerinden gerçekleştirebilecek.

    Google, Wear OS 7 güncellemesini duyurdu: Gemini AI artık bilekte Tam Boyutta Gör
    Wear OS 7 ile birlikte Google, mevcut "Tiles" yapısını da değiştiriyor. Yeni sistemde "Wear Widgets" adı verilen widget yapısı kullanılacak. Telefonlardaki widget mantığına benzeyen bu sistem sayesinde kullanıcılar saat ekranlarını daha esnek şekilde özelleştirebilecek.

    Uygulama içi sesli komut ve Canlı güncelleme desteği

    Canlı güncelleme desteği de yeni sürümün önemli yeniliklerinden biri olacak. Kullanıcılar artık yemek siparişi durumu, araç çağırma uygulamalarındaki tahmini varış süresi veya spor karşılaşmalarındaki canlı skor bilgilerini doğrudan saat ekranında görebilecek. Bunun için uygulama açılması gerekmeyecek.

    Ayrıca Google, Gemini'nin uygulama içi işlemleri sesli komutlarla kontrol edebileceğini söylüyor. Örneğin kullanıcılar Samsung Health içinde antrenman takibini yalnızca ses komutuyla başlatabilecek. Şirket, bunun için yeni AppFunctions altyapısını devreye alıyor.

    Google, Wear OS 7 güncellemesini duyurdu: Gemini AI artık bilekte Tam Boyutta Gör
    Fitness ve medya tarafında da çeşitli geliştirmeler mevcut. Wear OS 7 ile birlikte standartlaştırılmış yeni egzersiz takip araçları geliştiricilere sunulurken, medya kontrolleri de daha akıllı hale geliyor. Kullanıcılar uygulama bazlı otomatik medya başlatma ve ses çıkış cihazı değiştirme gibi yeni seçeneklere erişebilecek.

    Google, Wear OS 7'nin geliştirici sürümünü Canary Emulator üzerinden erişime açmış durumda. Kararlı sürümün ise yıl sonuna doğru yeni akıllı saat modelleriyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hukuk okumak zor mu akü lambası neden yanar bilek kalınlaştırma fiat albea 1.2 16 valf yorumları ton balığı kilo aldırır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum