Google, Wear OS 7 güncellemesini duyurdu: Gemini AI artık bilekte

Tam Boyutta Gör Google, I/O 2026 etkinliğinde yeni nesil akıllı saat işletim sistemi Wear OS 7'yi resmi olarak tanıttı. Android 17 tabanlı yeni sürüm, özellikle yapay zekâ özellikleri, pil optimizasyonları ve arayüz tarafındaki yeniliklerle dikkat çekiyor. Şirket, Wear OS 7’nin bu yıl içinde piyasaya çıkacak yeni nesil akıllı saatlerde kullanılacağını doğruladı.

Wear OS 7 ile gelen yenilikler

Google'ın açıklamasına göre Wear OS 7 ile birlikte akıllı saatlerde pil süresi yüzde 10'a kadar artabilecek. Bu iyileştirmenin yalnızca yazılım tarafıyla sınırlı olmadığı, yeni nesil giyilebilir işlemcilerle birlikte daha verimli güç yönetimi sunacağı belirtiliyor.

Yeni sürümün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Gemini Intelligence desteği oldu. Google, Gemini AI özelliklerinin seçili akıllı saat modellerine geleceğini açıkladı. Böylece kullanıcılar bilek üzerinden daha kişiselleştirilmiş öneriler alabilecek ve yapay zekâ destekli işlemleri doğrudan saat üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tam Boyutta Gör Wear OS 7 ile birlikte Google, mevcut "Tiles" yapısını da değiştiriyor. Yeni sistemde "Wear Widgets" adı verilen widget yapısı kullanılacak. Telefonlardaki widget mantığına benzeyen bu sistem sayesinde kullanıcılar saat ekranlarını daha esnek şekilde özelleştirebilecek.

Uygulama içi sesli komut ve Canlı güncelleme desteği

Canlı güncelleme desteği de yeni sürümün önemli yeniliklerinden biri olacak. Kullanıcılar artık yemek siparişi durumu, araç çağırma uygulamalarındaki tahmini varış süresi veya spor karşılaşmalarındaki canlı skor bilgilerini doğrudan saat ekranında görebilecek. Bunun için uygulama açılması gerekmeyecek.

Ayrıca Google, Gemini'nin uygulama içi işlemleri sesli komutlarla kontrol edebileceğini söylüyor. Örneğin kullanıcılar Samsung Health içinde antrenman takibini yalnızca ses komutuyla başlatabilecek. Şirket, bunun için yeni AppFunctions altyapısını devreye alıyor.

Tam Boyutta Gör Fitness ve medya tarafında da çeşitli geliştirmeler mevcut. Wear OS 7 ile birlikte standartlaştırılmış yeni egzersiz takip araçları geliştiricilere sunulurken, medya kontrolleri de daha akıllı hale geliyor. Kullanıcılar uygulama bazlı otomatik medya başlatma ve ses çıkış cihazı değiştirme gibi yeni seçeneklere erişebilecek.

Google, Wear OS 7'nin geliştirici sürümünü Canary Emulator üzerinden erişime açmış durumda. Kararlı sürümün ise yıl sonuna doğru yeni akıllı saat modelleriyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

