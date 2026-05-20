Google, Wear OS 7 güncellemesini duyurdu: Gemini AI artık bilekte

Wear OS 7 ile gelen yenilikler
Google'ın açıklamasına göre Wear OS 7 ile birlikte akıllı saatlerde pil süresi yüzde 10'a kadar artabilecek. Bu iyileştirmenin yalnızca yazılım tarafıyla sınırlı olmadığı, yeni nesil giyilebilir işlemcilerle birlikte daha verimli güç yönetimi sunacağı belirtiliyor.
Yeni sürümün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Gemini Intelligence desteği oldu. Google, Gemini AI özelliklerinin seçili akıllı saat modellerine geleceğini açıkladı. Böylece kullanıcılar bilek üzerinden daha kişiselleştirilmiş öneriler alabilecek ve yapay zekâ destekli işlemleri doğrudan saat üzerinden gerçekleştirebilecek.
Uygulama içi sesli komut ve Canlı güncelleme desteği
Canlı güncelleme desteği de yeni sürümün önemli yeniliklerinden biri olacak. Kullanıcılar artık yemek siparişi durumu, araç çağırma uygulamalarındaki tahmini varış süresi veya spor karşılaşmalarındaki canlı skor bilgilerini doğrudan saat ekranında görebilecek. Bunun için uygulama açılması gerekmeyecek.
Ayrıca Google, Gemini'nin uygulama içi işlemleri sesli komutlarla kontrol edebileceğini söylüyor. Örneğin kullanıcılar Samsung Health içinde antrenman takibini yalnızca ses komutuyla başlatabilecek. Şirket, bunun için yeni AppFunctions altyapısını devreye alıyor.
Google, Wear OS 7'nin geliştirici sürümünü Canary Emulator üzerinden erişime açmış durumda. Kararlı sürümün ise yıl sonuna doğru yeni akıllı saat modelleriyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.