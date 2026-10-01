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    Google, yapay zeka arama sonuçları için yayıncılara ödeme yapacak

    Google, yapay zeka destekli arama özelliklerinde içerikleri kullanılan yayıncılara ödeme yaptığı pilot programı test ediyor. Programda yaklaşık 100 yayıncının bulunduğu bildirildi.

    Google, yapay zeka arama sonuçları için yayıncılara ödeme yapacak Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli arama özelliklerinde kullanılan içerikler için yayıncılara ödeme yaptığı bir pilot program yürütüyor. The Information tarafından aktarılan bilgilere göre programa yaklaşık 100 yayıncı katılıyor. Google’ın atmış olduğu bu adımı, yapay zeka özelliklerinin internet sitelerinin trafiği üzerindeki etkisine yönelik tartışmaların büyüdüğü bir dönemde geliyor.

    Aktarılanlara göre söz konusu pilot program bir yıldan kısa süre önce başlatıldı. Test kapsamında Google, yayıncıların içeriklerinin AI Bakışı, AI Modu ve Gemini üzerindeki katkısını dikkate alarak ödeme yapıyor. Böylece yayıncıların içeriklerinin Google’ın yapay zeka sistemlerinde ne ölçüde kullanıldığı, ödeme miktarını belirleyen unsurlardan biri oluyor.

    The Information’ın kaynaklarına göre programa başlangıç aşamasında katılan yayıncılardan biri bir yıl içinde 1 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Birkaç ay önce programa dahil olan başka bir yayıncının kazancı ise 50 bin ila 60 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, Google’ın farklı yayıncılara içerik katkılarına bağlı olarak önemli miktarlarda ödeme yapabildiğini gösteriyor.

    Google'ın yapay zeka araması tartışma konusu

    Google’ın arama motorunu yapay zeka özellikleriyle dönüştürme çalışmaları yayıncıların yanı sıra düzenleyicilerin de incelemesine konu oluyor. Yayıncılar, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtların kullanıcıların doğrudan internet sitelerine gitme ihtiyacını azaltabileceğini ve bunun web trafiğinde düşüşe yol açabileceğini savunuyor.

    Şirket bu nedenle çeşitli ülkelerde hukuki ve düzenleyici baskıyla karşı karşıya. Birleşik Krallık, haziran ayında Google’ın yayıncılara yapay zeka destekli arama özelliklerinde yer almama seçeneği sunmasına karar verdi. Avrupa Birliği de Google’ın yapay zeka özelliklerinin web trafiği üzerindeki etkisini incelemeye aldı. AB ayrıca Google’dan arama motorunda üçüncü taraf hizmetlere adil ve ayrımcı olmayan şekilde yer vermesini istedi. Google’ın kendi hizmetlerine arama sonuçlarında öncelik vermesi nedeniyle verilen 460 milyon euroluk ceza kapsamında şirkete politikalarını değiştirmesi için 60 gün süre tanındı.

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