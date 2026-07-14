Google, yapay zeka çiplerini ilk kez dış müşterilere açıyor

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Google'ın çatı şirketi Alphabet, özel yapay zeka hızlandırıcısı TPU çiplerini ilk kez kendi ekosisteminin dışındaki bağımsız bulut sağlayıcılarına sunmaya hazırlanıyor. The Information'ın haberine göre şirket, bugüne kadar yalnızca Google Cloud altyapısında kullanılan TPU'ları hızla büyüyen "neocloud" pazarına taşıyarak Nvidia'nın GPU ağırlıklı hakimiyetine doğrudan meydan okumayı hedefliyor.

TPU'lar ilk kez Google dışına çıkıyor

Aktarılanlara göre Google'ın görüşme yürüttüğü şirketler arasında Crusoe ve CoreWeave bulunuyor. Londra merkezli Fluidstack ile ise anlaşma sağlanmış durumda. Google ise bu iş birliği için 3,2 milyar dolarlık finansal garanti (backstop) sağladı ve şirkette yaklaşık yüzde 14 hisse satın aldı.

Şirket şimdiye kadar TPU'larını yalnızca kendi bulut hizmetlerinde kullanmıştı. Benzer şekilde Microsoft ve Amazon da kendi geliştirdikleri yapay zeka çiplerini üçüncü taraf bulut sağlayıcılarının veri merkezlerine açmış değil.

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Google'ın hedef aldığı "neocloud" şirketleri, yapay zeka geliştiricilerine ve kurumsal müşterilere yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesi kiralayan yeni nesil bulut hizmet sağlayıcıları olarak öne çıkıyor. Nvidia’nın buradaki ağırlığı ise hayli büyük.

500 MW TPU kapasitesi hedefleniyor

Google, mayıs ayında Blackstone ile kurduğu ortak girişim kapsamında ABD'de TPU tabanlı bulut hizmeti sunacak yeni bir şirket oluşturmuştu. 5 milyar dolarlık başlangıç yatırımıyla desteklenen girişimin, 2027'ye kadar 500 MW TPU kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Nisan ayında tanıtılan Ironwood TPU, çip başına 192 GB yüksek bant genişlikli bellek sunarak önceki nesil Trillium'a göre altı kat daha yüksek bellek kapasitesi sağlıyor. Google'ın TPU müşterileri arasında Apple, Anthropic, Safe Superintelligence ve Meta bulunuyor. Morgan Stanley ise şirketin 2028'e kadar 7 milyon TPU üreterek yaklaşık 13 milyar dolar ek gelir elde edebileceğini öngörüyor.

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Google, yapay zeka çiplerini ilk kez dış müşterilere açıyor

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