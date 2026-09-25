Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka çiplerini uzaya gönderiyor: İlk test haftaya

    Google, yapay zeka çiplerini taşıyan ilk uydusunu 1 Ekim'de uzaya gönderiyor. Şirket, bu görevle uzayda yapay zeka veri merkezleri kurma planı için kritik testler gerçekleştirecek.

    Google, yapay zeka çiplerini uzaya gönderiyor: İlk test haftaya Tam Boyutta Gör

    Google, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurma hedefi doğrultusunda ilk önemli adımlarından birini atıyor. Şirket, Tensor Processing Unit (TPU) işlemcilerini taşıyan prototip uydusunu 1 Ekim'de SpaceX Falcon 9 roketiyle alçak Dünya yörüngesine gönderecek. Deney kapsamında çiplerin uzaydaki radyasyon, sıcaklık değişimleri ve fırlatma sırasında oluşan yüksek kuvvetlere karşı dayanıklılığı ölçülecek.

    Project Suncatcher projesi uzaya taşınıyor

    Google, geçen yıl duyurduğu Project Suncatcher kapsamında yapay zeka hesaplamalarını uzaya taşıma fikrini araştırıyor. Uzun vadeli hedef, güneş enerjisinden yararlanan ve birbirleriyle lazer bağlantıları üzerinden iletişim kuran uydu kümeleri oluşturarak yörüngede büyük ölçekli yapay zeka iş yüklerini çalıştırmak.

    Şirketin açıklamasına göre alçak Dünya yörüngesindeki uydular, Dünya'daki güneş enerjisi sistemlerine kıyasla sekiz kata kadar daha fazla güneş enerjisi üretebilir. Böylece yapay zeka modellerinin çalıştırılması için gereken yüksek enerji ihtiyacının ve karasal veri merkezlerinin çevresel etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

    Google'ın ilk prototip uydusu, havacılık ve uzay şirketi Planet Labs ile birlikte geliştirildi. Uydu, SpaceX'in 1 Ekim'de gerçekleştireceği Transporter-18 ortak uydu taşıma görevi kapsamında fırlatılacak. Görevde Google'ın dört TPU çipi ilk kez uzaya gönderilecek.

    TPU çipleri uzayda hangi testlerden geçecek?

    Google, yapay zeka çiplerini uzaya gönderiyor: İlk test haftaya Tam Boyutta Gör

    Google, yaklaşık 10 dakika süren roket yolculuğunda oluşan yoğun titreşim ve yer çekiminin 10 katına ulaşan kuvvetlerin çipleri nasıl etkilediğini ölçecek. Bazı bileşenler fırlatma sırasında yer çekiminin 50 ila 100 katı kuvvete maruz kalabilecek. Yörüngede ise güneş olayları ve kozmik ışınlardan kaynaklanan radyasyonun elektronik devrelere ve veri bütünlüğüne etkisi incelenecek.

    Google, Trillium TPU işlemcilerini daha önce Crocker Nükleer Laboratuvarı'nda proton ışınına maruz bırakarak test etti. Şirkete göre çipler, beş yıllık uzay görevinde karşılaşabilecekleri tipik radyasyon dozunun üzerinde bir seviyeye dayanmayı başardı.

    Uzay boşluğunda hava akışıyla soğutma yapılamadığı için Google, çiplerde oluşan ısıyı uzaklaştırmak üzere ısı boruları ve radyatörlerden oluşan bir sistem geliştiriyor. Termal vakum odalarında test edilen sistemin gerçek yörüngedeki performansı da ölçülecek.

    Google, 2027'de iki uydu daha gönderecek

    Google, 2027'de iki uyduyu daha yörüngeye yerleştirmeyi ve yüksek bant genişlikli lazer iletişim sistemlerini test etmeyi planlıyor. Bu teknoloji, gelecekte uydu kümelerinin birbirine bağlanarak büyük yapay zeka iş yüklerini birlikte işlemesini sağlayabilir.

    Uzayda veri merkezi kurma çalışmalarına SpaceX ve Starcloud da katılıyor. Starcloud, Kasım 2025'te Nvidia H100 GPU'sunu yörüngeye gönderirken SpaceX de bu yılki halka arz sunumunda uzay tabanlı yapay zeka altyapısına yer verdi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/tech/1000015/google-ai-satellite-space-project-suncatcher https://www.nytimes.com/2026/09/24/technology/google-suncatcher-ai-data-center-space.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bein connect müşteri hizmetleri şarap nasıl içilir arzum okka resetleme nasıl yapılır tekirdağ tıp pioneer 9650 bt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 SE
    Reeder S23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum