    Google, çok daha hızlı ve doğru tahminler üreten AI hava durumu modelini tanıttı

    Google, yeni yapay zeka destekli hava durumu modelini tanıttı. Google'ın ürünlerinde kullanılacak olan model, geleneksel fiziğe dayalı modellere göre daha hızlı ve isabetli tahminler üretebiliyor.

    Google, yapay zeka destekli yeni hava durumu modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, yeni ve geliştirilmiş bir yapay zeka hava durumu modelini tanıttı. Şirket, yeni modelini Arama, Gemini ve Pixel telefonlarına entegre ederek daha başarılı hava durumu tahminlerini kullanıcılara sunacak.

    Şirketin yapay zeka destekli tahminleri şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar verdi. Yapay zeka tabanlı hava durumu modelleri, geleneksel fiziğe dayalı modellere göre hem daha hızlı hem de daha verimli tahminler üretebiliyor. Google’ın bu alandaki çalışmaları bugüne dek daha çok deneysel seviyedeydi. Şimdi ise bu tahminleri ürün ve hizmetleri için bir avantaj olarak sunmaya başlıyor.

    Önceki sürüme göre 8 kat daha hızlı

    Yeni model WeatherNext 2, önceki sürüme kıyasla tahminleri 8 kat daha hızlı oluşturabiliyor ve sıcaklık ile rüzgar gibi değişkenlerin %99,9’unda daha yüksek doğruluk sağlıyor. WeatherNext 2, tek bir başlangıç verisinden yüzlerce olası senaryo üretebiliyor. Google’ın TPU çipleriyle bu tahmini üretmek bir dakikadan kısa sürerken, geleneksel fizik tabanlı modellerde aynı işlem süper bilgisayarda saatler alabiliyor.

    Geleneksel modeller, tahminler üretmek için atmosferin karmaşık fiziğini yeniden oluşturmaya çalıştıkları için yoğun hesaplama gücü gerekiriyor. Yapay zeka modelleri ise geçmiş hava durumu verilerindeki örüntüleri öğrenerek geleceğe yönelik tahminler yapıyor.

    Google, WeatherNext 2’de İşlevsel Üretken Ağ (Functional Generative Network, FGN) adını verdiği yöntemle süreci hızlandırdığını belirtiliyor. Eski yapay zeka modelleri tek bir tahmin oluşturmak için tekrarlanan işlemler gerektirirken, FGN, giriş verisine her seferinde kontrollü bir rastgelelik ekleyerek modelin tek adımda çok sayıda olası sonuç üretmesini sağlıyor.

    Bu gelişme sayesinde WeatherNext 2, 15 güne kadar uzanan tahminler yapabiliyor ve saatlik veri üretebiliyor. Google, bunun hem kurumsal müşteriler hem de bireysel kullanıcılar için önemli bir avantajlar sunacağını söylüyor.

    Google Research’ten ürün yöneticisi Akib Uddin, şunları söylüyor:
    “Enerji, tarım, ulaşım ve lojistik gibi sektörlerdeki müşterilerin saatlik tahminlere oldukça ilgi gösterdiğini gördük. Bu veriler, işlerini etkileyen konularda daha hassas kararlar almalarını sağlıyor.”

    Google, WeatherNext 2’yi Haritalar, Arama, Gemini ve Pixel Weather’a entegre etmenin yanı sıra, özel model geliştirmek isteyen müşterilere de erken erişim programı sunuyor. Tahmin verileri ayrıca coğrafi analiz için Google Earth Engine’de ve büyük ölçekli veri analizi için BigQuery’de kullanılabiliyor.

