Google, yapay zeka harcamalarını iki katına çıkarıyor

Alphabet yöneticileri, bu yıl için belirlenen sermaye harcaması hedefinin 175 ila 185 milyar dolar aralığında olduğunu açıkladı. Bu rakam, 2025’teki 91,45 milyar dolarlık harcamanın neredeyse iki katına karşılık geliyor.
Açıklamaların ardından Alphabet hisseleri yüzde 6 gibi sert bir düşüş yaşasa da sonradan kayıpların hepsini telafi etti. Yatırımcılar, artan harcama baskısını güçlü gelir ve kâr artışıyla birlikte değerlendirdi.
Ayrıca Kasım ayında tanıtılan Gemini 3 yapay zeka modeli, Google’ın yapay zekâ alanında geride kaldığı yönündeki algıyı önemli ölçüde değiştirdi. Modelin gördüğü ilgi, şirketi yeniden yapay zeka yarışının ön sıralarına taşıdı. Ana rakip OpenAI ise Gemini 3’ün ardından alarm durumuna geçti.