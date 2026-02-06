Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka harcamalarını iki katına çıkarıyor

    Alphabet, 2026’da sermaye harcamalarını iki katına çıkarabileceğini açıkladı. Geçen yıl 91 milyar dolar harcayan şirket, bu yıl harcamalarını 185 milyar dolara kadar çıkarabilir.

    Google, yapay zeka harcamalarını iki katına çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Alphabet, yapay zeka yarışında elini güçlendirmek ve artan hesaplama kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla sermaye harcamalarında yeni ve agresif bir genişlemeye hazırlanıyor. Google’ın çatı şirketi, yaptığı açıklamada 2026 yılında sermaye harcamalarının iki katına kadar çıkabileceğini duyurdu.

    185 milyar dolar masada

    Alphabet yöneticileri, bu yıl için belirlenen sermaye harcaması hedefinin 175 ila 185 milyar dolar aralığında olduğunu açıkladı. Bu rakam, 2025’teki 91,45 milyar dolarlık harcamanın neredeyse iki katına karşılık geliyor.

    Google, yapay zeka harcamalarını iki katına çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Yatırımların merkezinde ise yapay zekaya yönelik sunucular, veri merkezleri ve ağ ekipmanları bulunuyor. Alphabet CEO’su Sundar Pichai, yatırımcılarla yapılan konferans görüşmesinde, “Yapay zeka yatırımlarımızın ve altyapımızın gelir ve büyümeyi her alanda artırdığını görüyoruz” ifadelerini kullandı

    Açıklamaların ardından Alphabet hisseleri yüzde 6 gibi sert bir düşüş yaşasa da sonradan kayıpların hepsini telafi etti. Yatırımcılar, artan harcama baskısını güçlü gelir ve kâr artışıyla birlikte değerlendirdi.

    Google, yapay zeka harcamalarını iki katına çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Alphabet hisseleri, 2025 başından bu yana yüzde 76 değer kazanmış durumda. Şirket aynı zamanda ilk kez 400 milyar dolar gelir elde ettiğini de duyurdu. Şirketin bulut bilişim birimi, 2025’in Aralık ayında sona eren dördüncü çeyrekte yüzde 48 büyüyerek 17,7 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu performans, analist beklentilerinin üzerine çıkarken, son dört yılı aşkın sürenin en hızlı büyüme oranı olarak kayda geçti.

    Ayrıca Kasım ayında tanıtılan Gemini 3 yapay zeka modeli, Google’ın yapay zekâ alanında geride kaldığı yönündeki algıyı önemli ölçüde değiştirdi. Modelin gördüğü ilgi, şirketi yeniden yapay zeka yarışının ön sıralarına taşıdı. Ana rakip OpenAI ise Gemini 3’ün ardından alarm durumuna geçti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    açık hava filtresi ne işe yarar megane 4 en dolu paketi hangisi kızdırma bujisi arızası zararları jetta 1.4 tsi musluğu açınca borulardan ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum