Google, yapay zeka harcamalarını iki katına çıkarıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Alphabet, yapay zeka yarışında elini güçlendirmek ve artan hesaplama kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla sermaye harcamalarında yeni ve agresif bir genişlemeye hazırlanıyor. Google’ın çatı şirketi, yaptığı açıklamada 2026 yılında sermaye harcamalarının iki katına kadar çıkabileceğini duyurdu.

185 milyar dolar masada

Alphabet yöneticileri, bu yıl için belirlenen sermaye harcaması hedefinin 175 ila 185 milyar dolar aralığında olduğunu açıkladı. Bu rakam, 2025’teki 91,45 milyar dolarlık harcamanın neredeyse iki katına karşılık geliyor.

Tam Boyutta Gör Yatırımların merkezinde ise yapay zekaya yönelik sunucular, veri merkezleri ve ağ ekipmanları bulunuyor. Alphabet CEO’su Sundar Pichai, yatırımcılarla yapılan konferans görüşmesinde, “Yapay zeka yatırımlarımızın ve altyapımızın gelir ve büyümeyi her alanda artırdığını görüyoruz” ifadelerini kullandı

Açıklamaların ardından Alphabet hisseleri yüzde 6 gibi sert bir düşüş yaşasa da sonradan kayıpların hepsini telafi etti. Yatırımcılar, artan harcama baskısını güçlü gelir ve kâr artışıyla birlikte değerlendirdi.

Tam Boyutta Gör Alphabet hisseleri, 2025 başından bu yana yüzde 76 değer kazanmış durumda. Şirket aynı zamanda ilk kez 400 milyar dolar gelir elde ettiğini de duyurdu. Şirketin bulut bilişim birimi, 2025’in Aralık ayında sona eren dördüncü çeyrekte yüzde 48 büyüyerek 17,7 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu performans, analist beklentilerinin üzerine çıkarken, son dört yılı aşkın sürenin en hızlı büyüme oranı olarak kayda geçti.

Amazon, sadece bu yıl AI için 200 milyar dolar harcayacak 49 dk. önce eklendi

Ayrıca Kasım ayında tanıtılan Gemini 3 yapay zeka modeli, Google’ın yapay zekâ alanında geride kaldığı yönündeki algıyı önemli ölçüde değiştirdi. Modelin gördüğü ilgi, şirketi yeniden yapay zeka yarışının ön sıralarına taşıdı. Ana rakip OpenAI ise Gemini 3’ün ardından alarm durumuna geçti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, yapay zeka harcamalarını iki katına çıkarıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: