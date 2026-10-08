Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka için 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptı

    Google, yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için Constellation ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptı. 890 MW ek kapasite için 4,3 milyar dolar yatırım yapılacak.

    Google, yapay zeka için 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptı Tam Boyutta Gör

    Google ile ABD’nin en büyük nükleer enerji işletmecisi Constellation Energy, 20 yıllık bir elektrik satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Illinois, Pennsylvania ve New Jersey’de bulunan 6 nükleer santraldeki 11 reaktör ünitesinin modernize edilmesi ve mevcut tesislerden toplam 890 MW ek kapasite elde edilmesi planlanıyor.

    Constellation, bu kapsamda enerji üretim filosuna 4,3 milyar dolardan fazla yeni yatırım yapacak. Modernizasyon sonrasında ilk santralin üreteceği elektriğin 2028 yılında Google'a teslim edilmesi bekleniyor. Şirketler, ortaya çıkacak 890 MW'lık ilave kapasitenin yaklaşık olarak büyük ölçekli tek bir yeni nükleer reaktörün veya üç küçük modüler reaktörün üretimine denk olduğunu belirtiyor.

    Anlaşmanın toplam büyüklüğü 3.590 MW

    Google'ın Constellation ile yaptığı enerji anlaşması yalnızca nükleer kapasiteyle sınırlı kalmıyor. Şirket ayrıca 15 yıllık ayrı bir anlaşmayla 2.700 MW elektrik tedarik etmeyi kabul etti. Böylece iki anlaşmanın toplamı 3.590 MW seviyesine ulaşıyor.

    2.700 MW'lık ikinci anlaşma belirli bir enerji kaynağına bağlı tutulmuyor. Bunun yerine Constellation'ın ABD'nin en büyük elektrik şebekelerinden biri olan PJM Interconnection bölgesindeki mevcut santrallerinden düzenli gelir elde etmesini garanti altına alıyor. Constellation'ın üretim kapasitesinin geçen yıl yaklaşık yüzde 70'ini nükleer, yüzde 8'ini yenilenebilir kaynaklar oluştururken doğal gaz ve petrolün payı yüzde 22 seviyesinde bulunuyordu.

    Şebeke yapay zeka veri merkezlerinin baskısı altında

    Anlaşmadaki nükleer santrallerin tamamı PJM Interconnection şebekesine bağlı. 13 eyalet ile Washington DC'yi kapsayan şebeke, ABD'nin en yoğun veri merkezi bölgelerinden biri olan Virginia'daki Loudoun County'yi de içeriyor.

    Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik talebindeki hızlı artış, PJM şebekesinde ciddi bir kapasite baskısı oluşturuyor. 2024'ten bu yana PJM'deki kapasite fiyatlarının 11 kattan fazla artması, artan talebin elektrik piyasasına etkisini ortaya koyuyor. Şebeke yönetimi, veri merkezi işletmecilerinin yoğun talep dönemlerinde kendi elektrik üretim kapasitesini sağlamasını veya gerektiğinde şebekeden uzaktan ayrılabilmesini öngören bir model üzerinde çalışıyor.

    Google ile Constellation arasındaki anlaşma da bu yaklaşımın özel sektör tarafından uygulanabilecek bir örneği olarak değerlendiriliyor. İki şirket, benzer modellerin ilerleyen dönemde farklı bölgelerde elektrik üretimi, batarya depolama ve talep tarafı yönetimi için kullanılabileceğini belirtiyor.

    Veri merkezlerindeki yapay zeka yatırımları, Google'ın enerji tüketimini de önemli ölçüde artırıyor. Şirketin son sürdürülebilirlik raporuna göre Google'ın elektrik talebi geçen yıl yüzde 37 artarken karbon emisyonları yüzde 18 yükseldi.

    ABD genelinde veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı doğal gaz altyapısına yönelik yeni yatırımları da hızlandırıyor. Google ise uzun vadeli enerji anlaşmalarıyla daha fazla temiz ve sürekli elektrik üretim kapasitesini güvence altına almaya çalışıyor.

    Google daha önce de nükleer enerji alanında benzer adımlar atmıştı. Şirket, Iowa'daki bir nükleer santralin yeniden devreye alınması için NextEra Energy ile anlaşırken Microsoft da Pennsylvania'daki Three Mile Island tesisinin yeniden çalıştırılması için Constellation ile anlaşma yapmıştı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/science/1006082/google-nuclear-energy-power-purchase-agreement-constellation https://www.reuters.com/business/energy/google-enters-massive-36-gw-power-deal-with-constellation-energy-2026-10-06/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yüz felci geçirenlerin yorumları buluşmaya gitmemek için bahaneler en yakın genelevi yol tarifi geniş banda erişemezsiniz yds yökdil farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Honor Magic 8 Pro 5G
    Honor Magic 8 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB3705N
    HP Victus 15-FB3705N
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum