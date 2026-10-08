Google, yapay zeka için 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptı

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Google ile ABD’nin en büyük nükleer enerji işletmecisi Constellation Energy, 20 yıllık bir elektrik satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Illinois, Pennsylvania ve New Jersey’de bulunan 6 nükleer santraldeki 11 reaktör ünitesinin modernize edilmesi ve mevcut tesislerden toplam 890 MW ek kapasite elde edilmesi planlanıyor.

Constellation, bu kapsamda enerji üretim filosuna 4,3 milyar dolardan fazla yeni yatırım yapacak. Modernizasyon sonrasında ilk santralin üreteceği elektriğin 2028 yılında Google'a teslim edilmesi bekleniyor. Şirketler, ortaya çıkacak 890 MW'lık ilave kapasitenin yaklaşık olarak büyük ölçekli tek bir yeni nükleer reaktörün veya üç küçük modüler reaktörün üretimine denk olduğunu belirtiyor.

Anlaşmanın toplam büyüklüğü 3.590 MW

Google'ın Constellation ile yaptığı enerji anlaşması yalnızca nükleer kapasiteyle sınırlı kalmıyor. Şirket ayrıca 15 yıllık ayrı bir anlaşmayla 2.700 MW elektrik tedarik etmeyi kabul etti. Böylece iki anlaşmanın toplamı 3.590 MW seviyesine ulaşıyor.

2.700 MW'lık ikinci anlaşma belirli bir enerji kaynağına bağlı tutulmuyor. Bunun yerine Constellation'ın ABD'nin en büyük elektrik şebekelerinden biri olan PJM Interconnection bölgesindeki mevcut santrallerinden düzenli gelir elde etmesini garanti altına alıyor. Constellation'ın üretim kapasitesinin geçen yıl yaklaşık yüzde 70'ini nükleer, yüzde 8'ini yenilenebilir kaynaklar oluştururken doğal gaz ve petrolün payı yüzde 22 seviyesinde bulunuyordu.

Şebeke yapay zeka veri merkezlerinin baskısı altında

Anlaşmadaki nükleer santrallerin tamamı PJM Interconnection şebekesine bağlı. 13 eyalet ile Washington DC'yi kapsayan şebeke, ABD'nin en yoğun veri merkezi bölgelerinden biri olan Virginia'daki Loudoun County'yi de içeriyor.

Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik talebindeki hızlı artış, PJM şebekesinde ciddi bir kapasite baskısı oluşturuyor. 2024'ten bu yana PJM'deki kapasite fiyatlarının 11 kattan fazla artması, artan talebin elektrik piyasasına etkisini ortaya koyuyor. Şebeke yönetimi, veri merkezi işletmecilerinin yoğun talep dönemlerinde kendi elektrik üretim kapasitesini sağlamasını veya gerektiğinde şebekeden uzaktan ayrılabilmesini öngören bir model üzerinde çalışıyor.

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Google ile Constellation arasındaki anlaşma da bu yaklaşımın özel sektör tarafından uygulanabilecek bir örneği olarak değerlendiriliyor. İki şirket, benzer modellerin ilerleyen dönemde farklı bölgelerde elektrik üretimi, batarya depolama ve talep tarafı yönetimi için kullanılabileceğini belirtiyor.

Veri merkezlerindeki yapay zeka yatırımları, Google'ın enerji tüketimini de önemli ölçüde artırıyor. Şirketin son sürdürülebilirlik raporuna göre Google'ın elektrik talebi geçen yıl yüzde 37 artarken karbon emisyonları yüzde 18 yükseldi.

ABD genelinde veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı doğal gaz altyapısına yönelik yeni yatırımları da hızlandırıyor. Google ise uzun vadeli enerji anlaşmalarıyla daha fazla temiz ve sürekli elektrik üretim kapasitesini güvence altına almaya çalışıyor.

Google daha önce de nükleer enerji alanında benzer adımlar atmıştı. Şirket, Iowa'daki bir nükleer santralin yeniden devreye alınması için NextEra Energy ile anlaşırken Microsoft da Pennsylvania'daki Three Mile Island tesisinin yeniden çalıştırılması için Constellation ile anlaşma yapmıştı.

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