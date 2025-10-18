Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka ile füzyonu bir araya getiriyor

    Google’ın yapay zeka birimi DeepMind, Commonwealth Fusion Systems ile iş birliği yaparak nükleer füzyon reaktörlerini AI ile kontrol etmeyi ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

    Google, yapay zeka ile füzyonu bir araya getiriyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind, nükleer füzyon girişimi Commonwealth Fusion Systems (CFS) ile iş birliği yaparak, füzyon reaktörlerinin kontrolünü yapay zekaya emanet etmeye hazırlanıyor. Ortaklık kapsamında geliştirilen sistem, reaktör içindeki plazmanın davranışını simüle edip en verimli enerji üretim yollarını belirleyecek.

    Enerji sektöründe devrim yaratma potansiyeli taşıyan bu çalışma, CFS’in geliştirmekte olduğu Sparc adlı füzyon reaktöründe uygulanacak. DeepMind, Torax isimli özel bir yazılım kullanarak reaktörün içindeki plazmayı simüle edecek. Ardından bu yazılım, pekiştirmeli öğrenme ve evrimsel arama modelleriyle birleştirilerek reaktörün net enerji üretimi sağlayabileceği en verimli parametreleri tespit edecek.

    Füzyon reaktörleri ile yıldızlardaki sürecin Dünya üzerinde taklit edilmesi hedefleniyor. Fisyondan farklı olarak füzyon, hafif atomların birleştirilerek enerji çıktısı üretiyor. Google ve diğer teknoloji devleri, enerji yoğun veri merkezlerini beslemek için füzyon girişimlerine yöneliyor. Öte yandan bu, Google’ın nükleer füzyon alanındaki ilk adımı değil. Şirket, daha önce de TAE Technologies adlı bir başka füzyon girişimiyle çalışarak plazmanın davranışını anlamak için yapay zeka tabanlı analizler yürütmüştü.

    Plazmada yapay zeka dönemi

    Füzyon teknolojisinin en büyük zorluğu, plazmayı yıldızlarda olduğu gibi yeterince uzun süre yüksek sıcaklıkta tutabilmek. Güneş’te bu dengeyi sağlayan devasa kütle ve yerçekimi Dünya üzerindeki reaktörlerde yerini güçlü manyetik alanlara bırakıyor. Ancak bu manyetik alanlar mükemmel olmadığından plazma sürekli olarak dağılma ve enerjisini kaybetme eğiliminde. Bu nedenle reaktörlerin, plazmanın sürekli değişen koşullarına anlık olarak tepki verebilecek kontrol yazılımlarına ihtiyacı var.

    İşte bu noktada yapay zeka devreye giriyor. CFS’in reaktörlerinde, insan operatörlerin manuel olarak yönetemeyeceği kadar çok değişken bulunuyor. DeepMind’ın algoritmaları ise bu karmaşık denklemleri anlık olarak çözümleyip reaktörün istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlayabilecek. Uzmanlar, son yıllarda füzyon araştırmalarındaki hızlı ilerlemede yapay zekanın kilit rol oynadığını belirtiyor.

    CFS, Boston yakınlarında inşa ettiği Sparc reaktörünün yüzde 66’sını tamamlamış durumda. Şirket, 2026 sonunda tamamlanması planlanan reaktörün, tarihte ilk kez kendi enerji tüketimini aşan net enerji üretimi başarısını göstereceğine inanıyor.

    Google, DeepMind’ın Torax sistemiyle birlikte füzyon reaktörünün doğrudan AI destekli kontrolünü de araştırıyor. Şirket, ağustos ayında CFS’in 863 milyon dolarlık B2 yatırım turuna Nvidia ile birlikte katılmıştı. Ayrıca Google, CFS’in ilk ticari santralinden 200 megavat elektrik satın almayı kabul etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes cgi nedir akü ters bağlanırsa ne olur dizilab dizi indirme klima gazı zehirler mi fiat punto paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum