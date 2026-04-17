Google, yapay zeka kullanımı için gizlice Pentagon ile görüşüyor!

Tam Boyutta Gör Google, ABD Savunma Bakanlığı ile dikkat çekici bir anlaşma için masada. The Information'ın konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Google ile Pentagon, Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini’ın gizli ortamlarda kullanılmasını mümkün kılacak bir iş birliği üzerinde görüşüyor.

Google Gemini askeri alana giriyor

Eğer anlaşma hayata geçerse, Gemini modelleri Pentagon bünyesinde “tüm yasal kullanım alanlarında” devreye alınabilecek. Bu hamle, ABD’nin yapay zekayı askeri ve idari süreçlere daha derin şekilde entegre etme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

Pentagon cephesinden yapılan açıklamada, özel olarak Google ile görüşmeler doğrulanmasa da, “tüm güvenlik seviyelerinde yapay zeka yeteneklerinin güçlü sektör iş birlikleriyle geliştirilmeye devam edileceği” vurgulandı.

Google’dan güvenlik ve etik şartlar

Habere göre Google, olası anlaşmada bazı kritik sınırlamalar getirmek istiyor. Şirketin önerdiği maddeler arasında, yapay zekanın kitlesel iç gözetim amacıyla kullanılmaması ve otonom silah sistemlerinde, insan kontrolü olmadan devreye alınmaması gibi etik ve güvenlik odaklı hükümler yer alıyor.

Uzmanlar, Google’ın bu girişimini Anthropic ile Pentagon arasındaki ilişkilerin etik kısıtlamalar nedeniyle bozulmasının ardından doğan boşluğu doldurma çabası olarak değerlendiriyor. Pentagon’un Anthropic’i "tedarik zinciri riski" olarak tanımlayarak yollarını ayırması, Google, OpenAI ve xAI gibi devler için bir fırsat oluşturdu. Pentagon ile OpenAI'ın geçtiğimiz ay anlaştığı haberleri çıkmış ve bu anlaşma büyük tepki çekmişti. Pentagon yetkilileri, OpenAI ile de görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın olmadığını belirtiyor.

ABD yönetimi, yapay zekayı kamu ve savunma alanında daha agresif biçimde kullanmayı hedefliyor. Bu kapsamda, süreçleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için büyük teknoloji şirketleriyle iş birlikleri ön planda tutuluyor.

Google ile Pentagon arasında olası Gemini AI anlaşması, hem teknolojik hem de etik boyutlarıyla küresel ölçekte yankı uyandırabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle yapay zekanın askeri kullanımına dair sınırların nasıl çizileceği, önümüzdeki dönemde en kritik tartışma başlıklarından biri olacak.