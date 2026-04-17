Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka kullanımı için gizlice Pentagon ile görüşüyor!

    The Information haberine göre, Google ile Pentagon, Google'ın yapay zeka modeli Gemini’ın gizli ortamlarda kullanılmasını mümkün kılacak bir iş birliği üzerinde görüşüyor.

    Google, ABD Savunma Bakanlığı ile dikkat çekici bir anlaşma için masada. The Information'ın konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Google ile Pentagon, Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini’ın gizli ortamlarda kullanılmasını mümkün kılacak bir iş birliği üzerinde görüşüyor.

    Google Gemini askeri alana giriyor

    Eğer anlaşma hayata geçerse, Gemini modelleri Pentagon bünyesinde “tüm yasal kullanım alanlarında” devreye alınabilecek. Bu hamle, ABD’nin yapay zekayı askeri ve idari süreçlere daha derin şekilde entegre etme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

    Pentagon cephesinden yapılan açıklamada, özel olarak Google ile görüşmeler doğrulanmasa da, “tüm güvenlik seviyelerinde yapay zeka yeteneklerinin güçlü sektör iş birlikleriyle geliştirilmeye devam edileceği” vurgulandı.

    Google’dan güvenlik ve etik şartlar

    Habere göre Google, olası anlaşmada bazı kritik sınırlamalar getirmek istiyor. Şirketin önerdiği maddeler arasında, yapay zekanın kitlesel iç gözetim amacıyla kullanılmaması ve otonom silah sistemlerinde, insan kontrolü olmadan devreye alınmaması gibi etik ve güvenlik odaklı hükümler yer alıyor.

    Uzmanlar, Google’ın bu girişimini Anthropic ile Pentagon arasındaki ilişkilerin etik kısıtlamalar nedeniyle bozulmasının ardından doğan boşluğu doldurma çabası olarak değerlendiriyor. Pentagon’un Anthropic’i "tedarik zinciri riski" olarak tanımlayarak yollarını ayırması, Google, OpenAI ve xAI gibi devler için bir fırsat oluşturdu. Pentagon ile OpenAI'ın geçtiğimiz ay anlaştığı haberleri çıkmış ve bu anlaşma büyük tepki çekmişti. Pentagon yetkilileri, OpenAI ile de görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın olmadığını belirtiyor.

    ABD yönetimi, yapay zekayı kamu ve savunma alanında daha agresif biçimde kullanmayı hedefliyor. Bu kapsamda, süreçleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için büyük teknoloji şirketleriyle iş birlikleri ön planda tutuluyor.

    Google ile Pentagon arasında olası Gemini AI anlaşması, hem teknolojik hem de etik boyutlarıyla küresel ölçekte yankı uyandırabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle yapay zekanın askeri kullanımına dair sınırların nasıl çizileceği, önümüzdeki dönemde en kritik tartışma başlıklarından biri olacak.

    Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/google-pentagon-discuss-classified-ai-deal-company-rebuilds-military-ties https://www.reuters.com/technology/google-pentagon-discuss-classified-ai-deal-information-reports-2026-04-16/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum