    Google, yapay zeka özetlerinin web sitelerine zarar verdiğini reddediyor

    Google'ın AI Overviews özelliği, web trafiğini olumsuz etkilediği için büyük eleştiriler almıştı. Ancak bir Google yöneticisi, iddiaları redderek tıklanma kalitesinin arttığını iddia etti.

    Google, yapay zeka özetlerinin web'e zarar verdiğini reddediyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın Yapay Zeka Genel Bakışları (AI Overviews) özelliği, web trafiğini olumsuz etkilediği ve sitelerde büyük kayıplara yol açtığı için teknoloji camiasında büyük bir tepkiye neden oldu. Birçok yayıncı ve SEO uzmanı, düşen tıklama oranları ve web sitesi trafiğindeki düşüş konusunda endişelerini dile getirdi.

    "Tıklama kalitesi arttı"

    Geçtiğimiz ay Pew Research Center tarafından yayımlanan bir rapor, Google’ın AI Overviews özelliğinin web yayıncılığı üzerindeki etkisini ortaya koydu. Özetle rapor, internet trafiğine dayanan herkes için oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Ancak, Google Arama’dan sorumlu başkan yardımcısı Liz Reid bu tabloya bambaşka bir açıdan yaklaşan bir blog yazısı kaleme aldı. Reid, arama motoru üzerinden sitelere gelen trafiğin nispeten sabit kaldığını ve tıklama kalitesinin arttığını iddia etti.

    Reid, Google’ın artık sitelere daha fazla "kaliteli tıklama" gönderdiğini, yani kullanıcıların artık girdikleri sayfalardan hemen çıkmadığını savundu. Google’a göre kullanıcılar arama deneyiminden de daha memnun. Ancak şirket, bu iddiaları destekleyecek hiçbir sayı veya veri paylaşmadı. 

    Reid, AI Overviews ile birlikte insanların daha fazla arama yaptığını ve artık daha uzun, daha karmaşık sorular sorduğunu iddia ediyor. Reid ayrıca bu genel bakışlarda sayfalarda artık daha fazla bağlantı göründüğünü söyledi: "Daha fazla sorgu ve daha fazla bağlantı, web sitelerinin görünmesi ve tıklanması için daha çok fırsat demek."

    Bazı sitelerin trafiğinin düştüğünü itiraf etti

    Reid aynı zamanda ortamın değiştiğini kabul ediyor. Kullanıcı eğilimlerinin bazı sitelerin daha az, bazı sitelerin ise daha fazla trafik almasına yol açtığını belirtiyor. Yönetici, örnek bir site ismi vermese de, forumlar, videolar, podcast'ler ve "özgün anlatımlarla kişisel bakış açılarını" içeren içeriklerin yükselişte olduğunu iddia etti. Detaylı bir inceleme, özgün bir yazı, benzersiz bir görüş ya da kişisel bir analiz gibi içeriklerin iyi performans gösterdiğini ifade etti.

    Google Başkan Yardımcısı, basit soru-cevap türünde aramalar için kullanıcıların daha çok yapay zekaya yöneldiğini de ekledi: "İnsanların 'bir sonraki dolunay ne zaman' gibi hızlı bir cevap aradığı bazı sorularda, kullanıcılar ilk Yapay Zeka Genel Bakış yanıtından memnun kalıp daha fazla tıklama yapmayabilir. Bu durum, Bilgi Grafiği veya spor skorları gibi eklediğimiz diğer yanıt özellikleri için de geçerli. Ancak diğer birçok soru türünde, insanlar bir konuyu daha derinlemesine incelemek, daha fazla araştırma yapmak veya bir satın alma işlemi yapmak istedikleri için tıklamaya devam ediyor. Bu nedenle tıklama kalitesinin arttığını görüyoruz. Yapay zeka yanıtı, konunun genel görünümünü sağlayabilir, ancak insanlar daha derinlemesine araştırma yapmak ve daha fazla bilgi edinmek için tıklıyor ve bunu yaptıklarında bu tıklamalar daha değerli oluyor."

    Pew raporu aksini söylüyor

    Ancak bu görüş, Pew raporuyla büyük bir çelişki içinde. Pew’un verilerine göre, yapay zeka özeti içeren aramalarda kullanıcılar sadece %8 oranında geleneksel bir arama sonucuna tıklıyor. Oysa yapay zeka özeti olmayan sorgularda bu oran %15. Özetlerin içindeki kaynak bağlantılarına tıklayanların oranı ise yalnızca %1. Ayrıca kullanıcılar, yapay zeka özeti olan bir sayfayı ziyaret ettikten sonra genellikle gezinmeyi tamamen sonlandırıyor.

    Bu durum, Cloudflare CEO’su Matthew Prince’in Haziran ayında yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Prince, arama motorlarından gelen trafik yönlendirmelerinin giderek azaldığını söylemişti. Prince, 10 yıl önce Google'ın bir yayıncıya taradığı her iki sayfa için bir ziyaretçi gönderdiğini söyledi. Bu yılın başlarında ise bu sayı her 6 sayfa için bir ziyaretçiye düştü. Haziran ayında ise bu sayının her 18 sayfa için bir ziyaretçiye düştüğünü belirtti.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/google-actually-ai-in-search-is-driving-more-queries-and-higher-quality-clicks-204946965.html?src=rss https://blog.google/products/search/ai-search-driving-more-queries-higher-quality-clicks/
