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    Google, iflas eden hava yolu şirketinin verilerini yapay zekası için satın aldı

    Google, mayıs ayında faaliyetlerini durduran Spirit Airlines’ın veri arşivini satın almak için anlaşmaya vardı. Şirket, bu verileri yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanacak.

    Google, yapay zekası için iflas eden hava yolunun verilerini aldı Tam Boyutta Gör

    Google, faaliyetlerini durduran ABD’li düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines’ın kurumsal veri arşivini 10 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Satın alınacak veriler, şirketin yapay zeka modellerinin ve ürünlerinin geliştirilmesinde kullanılacak.

    Tüm veriler Google’a geçecek

    Spirit Airlines’ın iflas süreci kapsamında satışa çıkarılan veri seti oldukça geniş bir içeriğe sahip. Anlaşma kapsamında çalışan e-postaları, Microsoft Teams mesajları, elektronik tablolar ve takvimler Google’a aktarılacak.

    Bunun yanı sıra şirketin pazarlama, verimlilik ve operasyon süreçlerine ilişkin veriler de satışın kapsamında bulunuyor. Spirit’in kamuya yönelik işlemlerinden elde edilen rezervasyon ve sadakat programı verileri ile işlem kayıtları da veri setinin parçaları arasında.

    Çalışanlara ilişkin insan kaynakları bilgilerinin de arşivde bulunduğu belirtiliyor. Ancak çalışan ve müşteri verilerinin kişisel tanımlamada kullanılabilecek bilgilerden arındırılacağı açıklandı.

    Google sözcüsü, şirketin Spirit Airlines’a ait kurumsal veri setinin bir bölümünü satın aldığını ve bu verilerin ürünlerin ve yapay zeka modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

    Hava yolu şirketleri son yıllarda yapay zekayı özellikle bilet fiyatlarının belirlenmesi ve uçuş planlamasının daha verimli yapılması gibi alanlarda daha fazla kullanmaya başladı. Bu nedenle Spirit’in operasyonlarına ilişkin geçmiş veriler, yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi ve geliştirilmesi açısından değer taşıyor.

    Spirit Airlines, yüksek borç yükü ve artan yakıt maliyetlerinin yarattığı finansal baskının ardından mayıs ayında tüm operasyonlarını durdurmuştu. Şirket o tarihten bu yana iflas süreci kapsamında sahip olduğu varlıkları elden çıkarmaya çalışıyor.

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