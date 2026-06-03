Google yapay zekâ için gaza bastı: 80 milyar dolarlık plan açıklandı

Google'ın yeni hedefi veri merkezleri
Açıklanan plana göre Alphabet, yeni finansman planını büyük ölçüde hisse satışlarıyla sağlayacak. Şirket, 30 milyar dolarlık halka arzın yanı sıra zaman içerisinde gerçekleştirilecek 40 milyar dolarlık hisse satış programı hazırladı. Buna ek olarak, yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway tarafından da 10 milyar dolarlık özel yatırım yapılacak.
Kaçıranlar için Google'ın yapay zekâ harcamaları son dönemde hız kazanmış durumda. Şirket, Gemini başta olmak üzere üretken yapay zekâ teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırırken, veri merkezi kapasitesini de genişletmeye devam ediyor. Alphabet'in finansal sonuçları da pozitif ilerlemeye devam ediyor.
2026'nın ilk çeyreğinde gelirler yıllık bazda yüzde 22 artışla 110 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Google'ın ücretli abonelik sayısı ise tüm hizmetleri genelinde 350 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca şirket, sermaye harcamalarının önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artacağını düşünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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