Google yapay zekâ için gaza bastı: 80 milyar dolarlık plan açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekâ alanındaki yatırımlarını büyütmek amacıyla 80 milyar dolarlık yeni bir finansman planı duyurdu. Şirket, elde edeceği kaynağı veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısının genişletilmesinde kullanmayı hedefliyor.

Google'ın yeni hedefi veri merkezleri

Açıklanan plana göre Alphabet, yeni finansman planını büyük ölçüde hisse satışlarıyla sağlayacak. Şirket, 30 milyar dolarlık halka arzın yanı sıra zaman içerisinde gerçekleştirilecek 40 milyar dolarlık hisse satış programı hazırladı. Buna ek olarak, yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway tarafından da 10 milyar dolarlık özel yatırım yapılacak.

Kaçıranlar için Google'ın yapay zekâ harcamaları son dönemde hız kazanmış durumda. Şirket, Gemini başta olmak üzere üretken yapay zekâ teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırırken, veri merkezi kapasitesini de genişletmeye devam ediyor. Alphabet'in finansal sonuçları da pozitif ilerlemeye devam ediyor.

Google Gemini, Türkiye Milli Takımımıza sponsor oldu 1 gün önce eklendi

2026'nın ilk çeyreğinde gelirler yıllık bazda yüzde 22 artışla 110 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Google'ın ücretli abonelik sayısı ise tüm hizmetleri genelinde 350 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca şirket, sermaye harcamalarının önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artacağını düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, yapay zekaya 80 milyar dolar yatırım yapıyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: