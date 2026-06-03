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    Google yapay zekâ için gaza bastı: 80 milyar dolarlık plan açıklandı

    Google'ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak için 80 milyar dolar toplamayı planladığını açıkladı. Kaynak, AI altyapısına aktarılacak.

    Google, yapay zekaya 80 milyar dolar yatırım yapıyor! Tam Boyutta Gör
    Google'ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekâ alanındaki yatırımlarını büyütmek amacıyla 80 milyar dolarlık yeni bir finansman planı duyurdu. Şirket, elde edeceği kaynağı veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısının genişletilmesinde kullanmayı hedefliyor.

    Google'ın yeni hedefi veri merkezleri

    Açıklanan plana göre Alphabet, yeni finansman planını büyük ölçüde hisse satışlarıyla sağlayacak. Şirket, 30 milyar dolarlık halka arzın yanı sıra zaman içerisinde gerçekleştirilecek 40 milyar dolarlık hisse satış programı hazırladı. Buna ek olarak, yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway tarafından da 10 milyar dolarlık özel yatırım yapılacak.

    Kaçıranlar için Google'ın yapay zekâ harcamaları son dönemde hız kazanmış durumda. Şirket, Gemini başta olmak üzere üretken yapay zekâ teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırırken, veri merkezi kapasitesini de genişletmeye devam ediyor. Alphabet'in finansal sonuçları da pozitif ilerlemeye devam ediyor.

    2026'nın ilk çeyreğinde gelirler yıllık bazda yüzde 22 artışla 110 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Google'ın ücretli abonelik sayısı ise tüm hizmetleri genelinde 350 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca şirket, sermaye harcamalarının önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artacağını düşünüyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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