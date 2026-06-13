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    Google, yeni nesil yapay zeka çipi için Samsung ile görüşüyor

    Teknoloji devlerinden Google'ın 10. nesil TPU çipi için Samsung Foundry ile 2nm üretim görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Yeni nesil yapay zekâ çipi 2028'de gelebilir. İşte detaylar:

    Google, yeni nesil yapay zeka çipi için Samsung ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zekâ altyapısını güçlendirecek yeni nesil Tensor İşleme Birimi (TPU) üzerinde çalışmalarını sürdürürken şirketin onuncu nesil TPU tasarımının üretim sürecinde Samsung Foundry'nin de görev alabileceği öne sürüldü. Sektör kaynaklarına göre Google, "Icefish" kod adlı TPU v10'un belirli bir bileşeninin Samsung'un 2nm üretim teknolojisiyle üretilmesi ihtimalini değerlendiriyor. Yapay zekâ hızlandırıcı çipinin 2028 yılında kullanıma sunulması beklenirken proje gerçekleşirse Samsung uzun süredir hedeflediği önemli bir üretim anlaşmasına daha imza atabilir.

    Google'ın yeni nesil yapay zekâ çipinde TSMC ve Samsung birlikte görev alabilir

    Google'ın TPU ailesi, şirketin bulut hizmetleri ve üretken yapay zekâ modelleri başta olmak üzere yüksek hesaplama gücü gerektiren uygulamalarında kritik bir rol üstleniyor. Geleneksel işlemcilere kıyasla yapay zekâ iş yükleri için özel olarak tasarlanan bu çipler, büyük dil modellerinin eğitimi ve çalıştırılması gibi yoğun işlemlerde performans ve enerji verimliliği sağlıyor.

    Paylaşılan bilgilere göre Google, TPU v10'un ana işlem kalıbının üretimini yine TSMC'ye vermeyi planlıyor. Ancak Samsung Foundry'nin üretmesi beklenen bileşenin de sistem açısından önemli bir görevi bulunuyor. Söz konusu parçanın işlemciyi yüksek bant genişliğine sahip bellek alt sistemiyle birbirine bağlayan giriş-çıkış (G/Ç) bileşeni olduğu belirtiliyor. Her ne kadar ana hesaplama birimi kadar dikkat çekmese de bu bağlantı katmanı, büyük veri akışının düşük gecikmeyle yönetilmesini sağlayarak yapay zekâ performansında belirleyici rol oynayabiliyor.

    Google'ın yeni TPU tasarımı üzerinde MediaTek ile birlikte çalıştığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu iş birliği, yalnızca üretim tarafında değil, tasarım ve sistem optimizasyonu açısından da farklı şirketlerin uzmanlıklarından yararlanıldığını gösteriyor. Yol haritasına göreyse 2026'da TPU v8 serisinin 2nm üretim sürecine geçmesi, geliştirilmekte olan TPU v9'un optimize edilmiş 2nm teknolojisinden yararlanması ve TPU v10'un ise TSMC'nin 1,4nm üretim teknolojisini Samsung'un 2nm bellek G/Ç bileşeniyle birleştirmesi bekleniyor.

    Google ile Samsung arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken anlaşmanın henüz resmiyet kazanmadığına da dikkat çekiliyor. Ancak yapay zekâ çiplerinde üretim süreçlerinin giderek daha karmaşık hâle gelmesi, tek bir üretici yerine farklı şirketlerin uzmanlık alanlarından yararlanıldığı hibrit üretim modellerini daha yaygın hâle getirebilir.

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