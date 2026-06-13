Google, yeni nesil yapay zeka çipi için Samsung ile görüşüyor

Google'ın yeni nesil yapay zekâ çipinde TSMC ve Samsung birlikte görev alabilir
Google'ın TPU ailesi, şirketin bulut hizmetleri ve üretken yapay zekâ modelleri başta olmak üzere yüksek hesaplama gücü gerektiren uygulamalarında kritik bir rol üstleniyor. Geleneksel işlemcilere kıyasla yapay zekâ iş yükleri için özel olarak tasarlanan bu çipler, büyük dil modellerinin eğitimi ve çalıştırılması gibi yoğun işlemlerde performans ve enerji verimliliği sağlıyor.
Paylaşılan bilgilere göre Google, TPU v10'un ana işlem kalıbının üretimini yine TSMC'ye vermeyi planlıyor. Ancak Samsung Foundry'nin üretmesi beklenen bileşenin de sistem açısından önemli bir görevi bulunuyor. Söz konusu parçanın işlemciyi yüksek bant genişliğine sahip bellek alt sistemiyle birbirine bağlayan giriş-çıkış (G/Ç) bileşeni olduğu belirtiliyor. Her ne kadar ana hesaplama birimi kadar dikkat çekmese de bu bağlantı katmanı, büyük veri akışının düşük gecikmeyle yönetilmesini sağlayarak yapay zekâ performansında belirleyici rol oynayabiliyor.
Google'ın yeni TPU tasarımı üzerinde MediaTek ile birlikte çalıştığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu iş birliği, yalnızca üretim tarafında değil, tasarım ve sistem optimizasyonu açısından da farklı şirketlerin uzmanlıklarından yararlanıldığını gösteriyor. Yol haritasına göreyse 2026'da TPU v8 serisinin 2nm üretim sürecine geçmesi, geliştirilmekte olan TPU v9'un optimize edilmiş 2nm teknolojisinden yararlanması ve TPU v10'un ise TSMC'nin 1,4nm üretim teknolojisini Samsung'un 2nm bellek G/Ç bileşeniyle birleştirmesi bekleniyor.
Google ile Samsung arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken anlaşmanın henüz resmiyet kazanmadığına da dikkat çekiliyor. Ancak yapay zekâ çiplerinde üretim süreçlerinin giderek daha karmaşık hâle gelmesi, tek bir üretici yerine farklı şirketlerin uzmanlık alanlarından yararlanıldığı hibrit üretim modellerini daha yaygın hâle getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: