Google, yeni reklamında Apple ile dalga geçti: İşte video

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple'ın yapay zekâ destekli yeni Siri'sini tanıtmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak özellikler hâlâ ortada yok. Google ise bu durumu yeni Pixel 10 reklamında eğlenceli ama sert bir dille eleştirdi. 30 saniyelik yeni reklam filmi, kullanıcıları Pixel cihazlara geçmeye çağırıyor.

"Beklemek yerine telefonunuzu değiştirin"

Snoop Dogg'un ikonik müziği eşliğinde yayınlanan yeni videoda, iPhone 16 için vaat edilen kişiselleştirilmiş Siri özelliklerinin hâlâ gelmemiş olmasına vurgu yapılıyor. Şirket, "Eğer sırf yakında gelecek bir özellik için telefon aldıysan ama o özellik bir yıldır gelmediyse, ya ''yakında'' tanımını değiştir ya da telefonunu değiştir" mesajını veriyor.

Kısaca Google, Siri AI'da yaşanan bu boşluğu, yeni Pixel 10 modeli için fırsata çevirmiş durumda. Peki söz konusu gecikmenin perde arkasında neler yaşandı? Apple, iPhone 16 ile birlikte daha akıllı Siri deneyimi sunacağını açıklamış ve bu amaçla reklamlar yayınlamıştı. Ancak aylar sonra gelen bir açıklamayla bu özelliklerin 2026'ya ertelendiği duyurulmuştu. Üstelik reklamlar YouTube'dan kaldırılmış olsa da, şirket bu vaatleri tamamen geri çekmediği için Apple'a karşı yanlış reklam davası da açıldı.

Apple kısa süre önce yaptığı açıklamada sadece "beklenenden uzun sürdü" demekle yetindi. Apple'ın yazılım şefi Craig Federighi ise, gecikmenin Siri'de hibrit mimariye geçiş sürecinden kaynaklandığını belirtti. Aslına bakacak olursak, Google'ın bu reklamı Apple'ı hedef alan ilk Pixel duyurusu değil. 2023 yılında da iPhone'un yapay zekâ özellikleri açısından çağın gerisinde kaldığını savunan reklamlar yayınlamıştı.

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Son olarak yeni reklamla birlikte Pixel 10 serisinin çıkış tarihi de kesinleşmiş oldu. Google'ın yeni telefonları, Google Pixel 10, Pro, Pro XL ve Pro Fold 20 Ağustos tarihinde tanıtılacak.

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