Google'ın yeni ucuz modeli çok daha hızlı, akıllı ve verimli

Yapay Zeka Özeti:
- Google, hız ve verimlilik odaklı yeni yapay zeka modeli Gemini 4 Hydrogen'ı duyurdu. Önceki sürümden iki buçuk kat daha hızlı çalışan model, uydurma yanıtları beş kat azaltıyor ve kod üretmede yüksek başarı gösteriyor. Ücreti sabit tutulan Hydrogen, karmaşık arama sorgularını çözmek amacıyla Google Arama'ya da eklendi. Model şu an için sadece ücretli abonelerin ve geliştiricilerin kullanımına açıldı.
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Önceki Flash modelinden 2,5 kat daha hızlı
Google'ın açıklamasına göre Gemini 4 Hydrogen, önceki nesil Gemini 3.8 Flash modeline kıyasla önemli performans kazanımları sağlıyor. Yeni model, düşük, orta, yüksek ve yeni eklenen xhigh olmak üzere dört farklı düşünme seviyesinde çalışabiliyor. Özellikle yüksek düşünme seviyesinde bile Gemini 3.8 Flash'tan 2,5 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.
Gemini 4 Hydrogen'ın performansı bazı testlerde Google'ın daha üst segmentte konumlandırdığı Argon modeliyle de rekabet edebiliyor. Artificial Analysis Intelligence Index değerlendirmesinde xhigh düşünme moduyla 54 puan alan Hydrogen, aynı testte 50 puan alan Argon'u geride bırakıyor.
Geliştiriciler için daha hızlı ve ekonomik yapay zeka
Google, Gemini 4 Hydrogen'ı özellikle yapay zeka destekli kodlama araçları ve otonom yapay zeka ajanları için önemli bir seçenek olarak görüyor. Argon ve Carbon modelleri uzun süreli, karmaşık görevler ve güvenlik odaklı çalışmalar için konumlandırılırken Hydrogen daha hızlı tamamlanabilecek yazılım geliştirme işlemlerine odaklanıyor.
Modelin yüksek hızı, geliştiricilerin daha basit kodları üretmesini, testleri çalıştırmasını ve tekrarlayan görevleri daha düşük gecikmeyle gerçekleştirmesini sağlıyor. Aynı zamanda token tüketimini kontrol altında tutması, özellikle yoğun şekilde yapay zeka kullanan geliştiriciler açısından önemli bir avantaj sunuyor.
Gemini 4 Hydrogen API üzerinden de kullanılabiliyor. Google, yeni modelin fiyatlandırmasını önceki Gemini 3.8 Flash ile aynı seviyede tutuyor. Buna göre API kullanımında 1 milyon giriş token'ı 1,50 dolar, 1 milyon çıkış token'ı ise 7,50 dolar olarak ücretlendiriliyor.
Buna karşılık Argon ve Carbon modellerinin API fiyatları gelecek aydan itibaren artırılacak. Şu anda 1 milyon giriş token'ı için 2 dolar, çıkış token'ı için 10 dolar ücret alan Google, yeni fiyatlandırmayla bu tutarları sırasıyla 4 dolar ve 20 dolara yükseltecek.
Google Arama da Gemini 4 Hydrogen ile güçleniyor
Gemini 4 Hydrogen'ın en önemli kullanım alanlarından biri de Google Arama olacak. Şirket, yeni modeli yapay zeka destekli arama sistemlerine entegre ederek AI Bakışı ve AI Modu özelliklerinde kapsamlı iyileştirmeler sunmayı hedefliyor.
Yeni modelin özellikle birden fazla aşamadan oluşan uzun ve karmaşık soruları daha iyi anlaması bekleniyor. AI Bakışı ve AI Modu yanıtlarında daha fazla görsel unsur kullanılacak. Google ayrıca Hydrogen'ın çoklu kaynak tarama yeteneklerini geliştirerek arama sonuçlarında daha fazla internet sitesine bağlantı verilmesini sağlayacağını belirtiyor.
Şirket, bu değişiklikleri yapay zeka destekli arama deneyiminde şimdiye kadarki en büyük güncelleme olarak nitelendiriyor. Gemini 4 Hydrogen'ın Google Arama entegrasyonuna tüm kullanıcıların erişebilmesi planlanıyor.
Ücretsiz Gemini kullanıcıları yeni modele hemen erişemeyecek
Gemini 4 Hydrogen'ın dağıtımında Google'ın abonelik planları arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Yeni model Gemini uygulaması ve AI Studio tarafında AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunulmaya başladı. Ücretsiz kullanıcılar ile AI Plus aboneleri ise şimdilik eski Gemini 3.5 Flash-Lite modelini kullanmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış