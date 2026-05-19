Google, yeniden tasarlanmış uygulama ikonlarını kullanıma sunmaya başladı

İlk olarak geçtiğimiz ay ortaya çıkan bu yeni tasarım dili, şirketin uzun süredir benimsediği “dört Google rengiyle uyumlu tek tip ikon" yaklaşımınından uzaklaştığını gösteriyor. Yeni ikonlarda daha az renk kullanımı, renkler arasında yumuşak geçişler ve daha canlı bir görsel ifade öne çıkarken, bazı uygulama simgelerinin de form olarak yeniden düzenlendiği görülüyor.

Tam Boyutta Gör İlk kullanıcı geri bildirimleri ise oldukça bölünmüş durumda. Bir kesim, yeni tasarımın daha modern ve dinamik göründüğünü savunurken, diğer kullanıcılar özellikle eski ikonların sade ve tanıdık yapısını tercih ettiklerini belirtiyor.

Yeni ikonlar bazı kullanıcıların Google uygulama menüsünde görünmeye başlarken, değişim henüz tüm platformlara yayılmış değil. Örneğin Google Workspace’in web arayüzünde hala eski ikonlar kullanılırken, bazı web uygulamalarında kısmi güncellemeler yapılmış durumda. Dolayısıyla, yeni simgelerin tamamen kullanıma sunulması biraz zaman alacak gibi görünüyor.