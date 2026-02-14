Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google DeepMind’ın yeni yapay zekâsı, çözülememiş 13 matematik problemini çözdü

    Matematikte kritik eşik aşılıyor mu? Google DeepMind’in özel olarak geliştirdiği Aletheia adlı yapay zekâ, 700 çözülmemiş Erdos problemini tarayarak aralarından 13’üne çözüm üretmeyi başardı.

    Google DeepMind’ın yeni yapay zekâsı, çözülememiş 13 matematik problemini çözdü Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, bugüne kadar aşılamayan bazı eşiklerin de aşılmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Son dönemde matematik alanında yaşananlar bunun en net örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar insanlar tarafından çözülemeyen matematik problemleri, artık yapay zekâlar sayesinde çözüme kavuşuyor. Bunun son örneğini de bu hafta gördük. Google'ın özel olarak geliştirdiği yapay zekâ, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü.

    Google DeepMind tarafından geliştirilen Aletheia adlı bu yapay zekâ, Gemini Deep Think altyapısı üzerine inşa edildi ve araştırma düzeyindeki matematik problemlerine odaklanmak üzere tasarlandı. DeepMind’ın 11 Şubat’ta yayımladığı teknik makalelere göre Aletheia, 20. yüzyılın en üretken matematikçilerinden Paul Erdős’ün ortaya attığı ve Thomas Bloom’un veritabanında “çözülmemiş” olarak işaretlenen 700 problemi sistematik biçimde taradı. Bu süreç sonunda 13 problemin çözüldüğü, bunlardan dördünün ise araştırmacılara göre gerçekten özgün ve otonom keşif niteliği taşıdığı belirtiliyor.

    Google DeepMind, Aletheia'yı Akademik Hakemlik Sürecini Taklit Edecek Şekilde Geliştirdi

    Aletheia’yı önceki matematik odaklı yapay zekâ çalışmalarından ayıran nokta, kullandığı “üret-doğrula-gözden geçir” çerçevesi. Bu yaklaşım, akademik hakemlik sürecini taklit edecek şekilde tasarlanmış. Sistem, önce aday bir çözüm üretiyor; ardından doğal dil temelli bir doğrulayıcı modül bu çözümdeki mantık hatalarını tarıyor; eğer problem çözülemezse bunu açıkça raporlayabiliyor. Yani yalnızca sonuç üretmekle kalmıyor, başarısızlığı da tanıyabiliyor.

    Aletheia yalnızca kendi işlemlerini değil, insanların çalışmalarını da inceleyip değerlendirebiliyor. Google, Rutgers Üniversitesi’nden matematikçi Lisa Carbone’un Deep Think modunu teknik bir makaleyi incelemek için kullandığını ve sistemin insan hakemlerin gözünden kaçan mantıksal bir hatayı tespit ettiğini söylüyor. Bu tür örnekler, yapay zekânın en azından yardımcı hakem ya da araştırma asistanı rolünde konumlanabileceğini düşündürüyor.

    Aletheia, Kontrollü Gitmesine Rağmen Yanlış Sonuçlara Ulaşabiliyor

    Bu “üret-doğrula-gözden geçir” yaklaşımı Aletheia'nın karmaşık problemleri kendi başına ele almasına olanak sağlıyor sağlamasına ama bu durum Aletheia'nın hata yapmadığı anlamına gelmiyor. Aksine insan uzmanlar tarafından yapılan taramalar, Aletheia'nın doğru çözüm olarak sunduğu çözümlerden yalnızca yüzde 6,5’inin “anlamlı biçimde doğru” olduğunu gösteriyor. Geri kalan yanıtların bir kısmı temel mantık hataları içerirken, bir kısmı da teknik olarak tutarlı olsa bile problemin Erdős’ün kastettiği versiyonunu yanlış yorumluyor.

    Araştırmacılar, sistemin “soruyu en kolay cevaplayabileceği biçimde yeniden yorumlama eğilimi” gösterdiğini ve insanlara kıyasla hâlâ yüksek hata oranına sahip olduğunu açıkça kabul ediyor. Ayrıca “bilinçdışı intihal” riski de gündeme getirilmiş durumda; modelin eğitim verilerinden öğrendiği bilgileri kaynak göstermeden yeniden üretme ihtimali, özellikle matematik gibi özgünlük ve atıf hassasiyeti yüksek bir alanda önemli bir soru işareti yaratıyor.

    Ancak bu yanlış sonuçlara rağmen, Aletheia'nın bugüne kadar çözülememiş 13 problemi çözmüş olması, yapay zekânın artık kendisini eğiten insanlardan öteye geçme yolunda olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    shark indirim kodu turbobit premium dizi makinesi samsung scx 4521f seat ibiza 1.4 reference

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    vivo Y04
    vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum