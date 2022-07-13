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    Anlık Bildirim

    Google, işe alımları yavaşlatma kararı aldı: Kritik pozisyonlar açık tutulacak

    2022’nin ikinci çeyreğinde yaklaşık 100.000 kişiyi işe alan Google, kaynakları daha öncelikli alanlara dağıtmak adına işe alımları yavaşlattı. Uzun vadeli kritik pozisyonlara öncelik verilecek.
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    google işe alım

    Küresel olarak yaşanan ekonomik sıkıntı, en büyük teknoloji şirketlerini bile etkiliyor. Küresel durgunluk arttıkça şirketler ve insanlar kendilerini felaket senaryolarına hazırlıyor. Ve bu endişeler gereksiz harcamaları azaltmak ve iş akışını sürdürmek için şimdiden hamleler yapan milyarlarca dolarlık büyük teknoloji şirketlerine bile ulaştı. Bunlar arasında Google da var. Şirketin izlediği yaklaşım -en azından şimdilik- ek giderlerin ana kaynaklarından biri olan işe alımları yavaşlatmak.

    Kritik roller için işe alımlar sürecek

    Google’ın CEO’su Sundar Pichai tarafından çalışanlarla paylaşılan şirket içi yazışmada belirtildiği gibi, şirket yılın geri kalanında işe alımları yavaşlatacak. Ancak mühendislik, teknik ve başka uzun vadeli düşünülen kritik roller için işe alımlar sürecek.

    Google’ın insan kaynakları harcamalarını ne ölçüde azaltacağı bilinmiyor. Ayrıca küresel ekonomi kötüleşmeye devam ederse Google’ın harcamalarını kontrol altında tutmak için ek önlemler alıp almayacağı da kesin değil.

    İşten çıkarmalar sürüyor

    Meta, Snap, Spotify gibi şirketler de benzer önlemleri alırken, Twitter ve Netflix gibi çalışanları işten çıkarma yoluna giden şirketler de var. Güncel bir gelişme olarak Netflix, Amerika’da 300 çalışanının görevine son verdi. Twitter, 100’e yakın çalışanıyla yolları ayırdı.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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