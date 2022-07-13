Google, işe alımları yavaşlatma kararı aldı: Kritik pozisyonlar açık tutulacak

Küresel olarak yaşanan ekonomik sıkıntı, en büyük teknoloji şirketlerini bile etkiliyor. Küresel durgunluk arttıkça şirketler ve insanlar kendilerini felaket senaryolarına hazırlıyor. Ve bu endişeler gereksiz harcamaları azaltmak ve iş akışını sürdürmek için şimdiden hamleler yapan milyarlarca dolarlık büyük teknoloji şirketlerine bile ulaştı. Bunlar arasında Google da var. Şirketin izlediği yaklaşım -en azından şimdilik- ek giderlerin ana kaynaklarından biri olan işe alımları yavaşlatmak.

Kritik roller için işe alımlar sürecek

Google’ın CEO’su Sundar Pichai tarafından çalışanlarla paylaşılan şirket içi yazışmada belirtildiği gibi, şirket yılın geri kalanında işe alımları yavaşlatacak. Ancak mühendislik, teknik ve başka uzun vadeli düşünülen kritik roller için işe alımlar sürecek.

Google’ın insan kaynakları harcamalarını ne ölçüde azaltacağı bilinmiyor. Ayrıca küresel ekonomi kötüleşmeye devam ederse Google’ın harcamalarını kontrol altında tutmak için ek önlemler alıp almayacağı da kesin değil.

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İşten çıkarmalar sürüyor

Meta, Snap, Spotify gibi şirketler de benzer önlemleri alırken, Twitter ve Netflix gibi çalışanları işten çıkarma yoluna giden şirketler de var. Güncel bir gelişme olarak Netflix, Amerika’da 300 çalışanının görevine son verdi. Twitter, 100’e yakın çalışanıyla yolları ayırdı.

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Google, yılın geri kalanı için işe alımları yavaşlatıyor