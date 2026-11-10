Googlebook bilgisayarlara ilk büyük güncelleme geldi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, yeni nesil Googlebook bilgisayarlar için ilk büyük güncellemeyi yayınladı. Kasım güncellemesi, cihaz içi yapay zekâ özelliklerinin bellek tüketimini optimize ederek bazı modellerde 6 gigabayta kadar RAM tasarrufu sağlıyor. Ayrıca harici ekran sorunları ve rastgele yeniden başlama gibi otuza yakın sistem hatası giderilerek çoklu görev kararlılığı artırılıyor. Kullanıcılar yeni sürümü cihazlarındaki ayarlar menüsünden kolayca yükleyebilirler. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, Android tabanlı yeni dizüstü bilgisayar platformu Googlebook için ilk kapsamlı yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. Kasım güncellemesi, özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özelliklerinin sistem belleği tüketimine odaklanıyor. Google'a göre yeni sürüm, desteklenen modellerde 3 GB ile 6 GB arasında RAM kullanımını azaltıyor.

Googlebook güncellemesi yaklaşık 30 hatayı gideriyor

Bellek iyileştirmesi, Intel Core Ultra 5 Panther Lake işlemcili Acer Googlebook 14, Asus Googlebook 14 ve Lenovo Googlebook 15 modellerini kapsıyor. Google'ın resmi sürüm notlarında ise doğrudan bellek miktarı belirtilmese de cihaz içi yapay zekâ özelliklerinin bellek kullanımının iyileştirildiği ve çoklu görev kararlılığının artırıldığı paylaşıldı.

Söz konusu kazanımın güncellenen NPU sürücüsü ve yeniden düzenlenen bellek yönetimi sayesinde sağlandığı belirtiliyor. 16 GB RAM kapasitesine sahip bir bilgisayarda 3-6 GB'lık iyileştirme, toplam belleğin yaklaşık yüzde 20 ila 38'ine karşılık geliyor. Bu da Googlebook modellerinde yapay zekâ özelliklerinin başlangıçta ne kadar fazla sistem belleği kullandığını gösteriyor.

Güncelleme yalnızca RAM optimizasyonuyla sınırlı değil. Beş lansman modelinin tamamı, ilk kullanım döneminde tespit edilen çeşitli sorunlar için düzeltmeler alıyor. Harici monitörlerde Netflix gibi DRM korumalı video içeriklerinin siyah ekran göstermesine neden olan hata gideriliyor. Dell ve HP modellerinde ise monitör veya USB-C cihazı çıkarıldığında bilgisayarın yeniden başlamasına yol açabilen ekran sürücüsü sorunu düzeltiliyor.

Öte yandan Snapdragon X Elite işlemcili Dell XPS Googlebook ve HP Googlebook 14 modelleri, 3-6 GB RAM optimizasyonunu almıyor. Ancak bu cihazlar da yoğun sekme kullanımında tarayıcı bellek kararlılığı için iyileştirme kazanıyor.

Linux terminali ve güvenlik tarafında yenilikler

Google, sanal makine üzerinden çalışan beta Linux terminalinde de önemli düzenlemeler yaptı. Artık uyku modundan sonra terminal oturumları korunuyor ve SSH port yönlendirmesi daha kararlı çalışıyor. Linux sanal makinesine gelen sistem güncellemeleri ise kullanıcı dosyalarını ve özel sunucu yapılandırmalarını silmeden uygulanabiliyor.

Ayrıca terminalde girilen komutların ve konsol çıktılarının sistem tanılama günlüklerine kaydedilmesi engelleniyor. Güvenlik tarafında ise 1 Kasım tarihli Android güvenlik yaması dağıtılıyor. Bu yama, yaklaşık 60 güvenlik açığını gideriyor. Peki Googlebook güncellemesi nasıl yüklenir?

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Googlebook Kasım güncellemesi, beş lansman modelinin tamamına kademeli olarak dağıtılıyor. Kullanıcılar Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemeleri > Sistem güncellemesi yolunu izleyerek yeni sürümü kontrol edebilir. Güncellemenin yapı numarası ise CL3B.260622.286.R2.

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