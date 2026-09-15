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Tam Boyutta Gör Google'ın yeni laptop platformu Googlebook için beklenen tarih sonunda netleşti. Şirket tarafından gönderilen bir e-postada, Googlebook ön siparişlerinin 21 Eylül 2026'da başlayacağı doğrulandı.

Googlebook neler sunuyor?

Kaçıranlar için Google, Mayıs ayında Googlebook’u duyurmuş ve ilk cihazların sonbahar döneminde kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Ancak o dönemde herhangi bir kesin tarih paylaşılmamıştı. Yeni e-posta ise platformun kullanıcılarla buluşacağı ilk önemli tarihi ortaya koyuyor. Googlebook, Android ve ChromeOS’un bazı özelliklerini bir araya getiren yeni bir bilgisayar platformu olarak konumlandırılıyor.

Sistem, Google’ın Gemini Intelligence yapısı etrafında şekillenirken yapay zeka destekli çeşitli özellikler sunacak. Platformun öne çıkan özellikleri arasında Magic Pointer, özelleştirilebilir widget'lar ve Android telefonlarla daha kapsamlı entegrasyon bulunuyor. Böylece Google, bilgisayar ile akıllı telefon arasındaki bağlantıyı daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Googlebook'un ilk cihazları için Acer, ASUS, Dell, HP ve Lenovo ile çalışılıyor. Bu nedenle platformun tek bir Google markalı laptoptan ziyade farklı üreticilerin cihazlarında kullanılacak bir ekosistem olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Google'ın gönderdiği e-postada ön sipariş bağlantısı da yer alıyor ancak fiyatlandırma ve ilk etapta satışa sunulacak modeller hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Ayrıca ön siparişlerin 21 Eylül'de başlayacağı kesinleşmesine rağmen cihazların kullanıcılara ne zaman gönderileceği henüz açıklanmış değil. Google’ın önümüzdeki günlerde cihaz modelleri, fiyatlar ve teslimat tarihleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

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Googlebook için beklenen tarih geldi: Ön siparişler başlıyor

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