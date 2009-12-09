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Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan Samsung i6500 Saturn görüntülendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
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(Mobile-review'dan alıntıdır)

29 ekim tarihinde wifi.org adresinden WI-FI sertifikası alan GT-i6500 Saturn, bu sefer kameralara yakalandı.

Google'ın gün geçtikçe daha çok üretici tarafından tercih edilen, hızla yaygınlaşmaya devam eden mobil işletim sistemi Android'den güç alan Saturn, Güney Koreli firmanın bu yazılım alt yapısını kullanan beşinci modeli olma ünvanını taşıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan modelin teknik özellikleri ve lansman tarihi ne yazık ki gizemini koruyor. Samsung cephesinden yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

 

 


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Jeopol 5 yıl
Akilli kumandaya daha cok benziyor
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laerrof 5 yıl
Hoooorrrrtttt !!!
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atomcu 5 yıl
Böyle bir telefon mu var?
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Batuist 9 yıl
bu nasıl bir çalışma hızıdır.. adamlar arıncalardan bile çalışkanlar.. bir ara nokia böyle zırt pırt telefon çıkarırdı şimdi samsung..
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quzman 9 yıl
Tasarım olarak çok gerilerde kalmış gibi .
Umarım i7500 gibi bir hayal kırıklığı olmaz ...
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