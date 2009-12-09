Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan Samsung i6500 Saturn görüntülendi



(Mobile-review'dan alıntıdır)

29 ekim tarihinde wifi.org adresinden WI-FI sertifikası alan GT-i6500 Saturn, bu sefer kameralara yakalandı.

Google'ın gün geçtikçe daha çok üretici tarafından tercih edilen, hızla yaygınlaşmaya devam eden mobil işletim sistemi Android'den güç alan Saturn, Güney Koreli firmanın bu yazılım alt yapısını kullanan beşinci modeli olma ünvanını taşıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan modelin teknik özellikleri ve lansman tarihi ne yazık ki gizemini koruyor. Samsung cephesinden yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.