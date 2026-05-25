Restoran, kafe veya mağazanızda doğru adisyon programını seçmek, günlük operasyonunuzu doğrudan etkiliyor. GoPOS, 10 yılı aşkın sektör deneyimiyle Türkiye'nin en köklü adisyon programı platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Hem yazarkasa entegrasyonu hem de e-adisyon çözümleri açısından sektörde referans gösterilen bu yazılımı derinlemesine inceledik.

GoPOS Nedir? Kısaca Bir Bakış

GoPOS, işletmelerin sipariş yönetimini, masa takibini, ödeme alma süreçlerini ve muhasebe entegrasyonunu tek bir merkezden yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir adisyon programı ve yazar kasa entegrasyon platformudur. 10 yılı aşkın geliştirme süreci boyunca binlerce restoran, kafe, bar ve butik işletmenin güvenini kazanmıştır.

GoPOS'un en dikkat çekici özelliği, hiçbir platformda olumsuz kullanıcı yorumuna sahip olmamasıdır. Google Play, App Store ve web platformlarında yapılan aramalarda kullanıcıların teknik destek hızından, arayüz kullanım kolaylığına kadar tutarlı biçimde memnuniyetini dile getirdiği görülmektedir. Bu veri, yazılımın 10 yıllık geliştirme birikiminin somut göstergesidir.

E-Adisyon: Dijital Çağda Sipariş Yönetimi

GoPOS'un e-adisyon modülü, geleneksel kâğıt adisyon dönemini tamamen geride bırakmayı hedefliyor. Müşteriler masadaki QR kod aracılığıyla ya da garsonun tablet veya akıllı telefonundan anlık olarak sipariş girebiliyor; bu sipariş doğrudan mutfak ekranına ve kasaya iletilebiliyor.

E-adisyon sisteminin işletmelere sağladığı faydalar somut ve ölçülebilirdir. Siparişlerin kağıda yazılması, okunamaması, mutfağa yanlış iletilmesi gibi insan kaynaklı hatalar sistem sayesinde büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Garsonların sipariş almak yerine masaya odaklanması, çapraz satış fırsatlarını da artırmaktadır.

QR MENÜ ENTEGRASYONU

Masaya özel QR kodlarla müşteri kendi siparişini verebilir, garsonun sürekli masaya gelmesine gerek kalmaz.

ANLIK MUTFAK BİLDİRİMLERİ

Sipariş ekrana düşer düşmez mutfak ekranına iletilir; bekleme süreleri ve iletişim hataları minimize edilir.

MASA TAKİP VE SPLİT HESAP

Masaları gruplandırın, hesabı kişi veya kalem bazında bölün. Gruplarda hem hız hem düzen sağlanır.

RAPORLAMA VE ANALİTİK

Günlük, haftalık, aylık satış raporları; en çok satan ürünler, saatlik yoğunluk grafikleri anlık izlenebilir.

ÇOKLU KULLANICI YÖNETİMİ

Her personele rol ve yetki tanımlayın. Kasiyerden müdüre kadar farklı erişim seviyeleri güvenliği artırır.

BULUT YEDEKLEME

Tüm verileriniz anlık olarak buluta yedeklenir. Cihaz arızalananda bile hiçbir sipariş veya veri kaybolmaz.

Yazarkasa Entegrasyonu: Sektörün Tüm Cihazlarıyla Uyumlu

Türkiye'de yazarkasa entegrasyonu, ödeme altyapısının en kritik parçalarından biridir. Maliye Bakanlığı'nın EKU (Elektronik Kayıt Ünitesi) zorunlulukları ve yasal düzenlemeler nedeniyle yazarkasanın adisyon programıyla kusursuz entegrasyonu işletmeciler için zorunlu bir gereklilik haline gelmiştir.

GoPOS bu alanda sektörün en geniş cihaz uyumluluğunu sunan platformlardan biri konumundadır. 5 büyük yazarkasa markasıyla tam entegrasyon desteği sunması, hem küçük işletmelerin hem de zincir restoranların mevcut cihaz altyapısını koruyarak GoPOS'a geçiş yapabilmesini mümkün kılmaktadır.

Yazarkasa Entegrasyonu Yazarkasa Markası Entegrasyon Tipi EKU Desteği Otomatik Fiş Beko Tam Entegrasyon Evet Evet Ingenico Tam Entegrasyon Evet Evet PAX Tam Entegrasyon Evet Evet İnpos Tam Entegrasyon Evet Evet Hugin Tam Entegrasyon Evet Evet

BEKO YAZARKASA ENTEGRASYONU

Türkiye'nin en yaygın yazarkasa markalarından Beko ile GoPOS'un entegrasyonu, kasa kapanışından fiş kesmeye kadar tüm süreçleri otomatik hale getiriyor. Özellikle yüksek hacimli restoranlar için Beko-GoPOS kombinasyonu yaygın bir tercih olarak öne çıkıyor.

INGENİCO ENTEGRASYONU

Ödeme terminal alanında dünya markası olan Ingenico cihazları, GoPOS üzerinden adisyon kapatıldığında otomatik ödeme ekranına geçiş yapabiliyor. Temassız ödeme ve kart işlemleri GoPOS arayüzünden yönetilebiliyor.

PAX ENTEGRASYONU

PAX cihazlarının GoPOS ile entegrasyonu, özellikle Android tabanlı terminallerde masaüstü kadar akıcı çalışıyor. PAX'ın yaygın yazılım ekosistemi sayesinde entegrasyon kurulumu da oldukça hızlı tamamlanabiliyor.

İNPOS ENTEGRASYONU

Türkiye yerli üreticisi İnpos cihazları, GoPOS ile birebir yazarkasa entegrasyonu sunuyor. Yerli ürün tercih eden işletmeler için İnpos + GoPOS kombinasyonu hem teknik destek kolaylığı hem de maliyet avantajı sağlıyor.

HUGİN ENTEGRASYONU

Sektörün köklü markalarından Hugin'in GoPOS entegrasyonu, eski model cihazları modernize etme fırsatı sunuyor. Yazarkasanın ömrü uzarken işletme, çağdaş bir adisyon deneyimine kavuşuyor.

Platform Desteği: Her Cihazda, Her İşletim Sisteminde

GoPOS'un en güçlü özelliklerinden biri tartışmasız çoklu platform desteğidir. Rakip yazılımların büyük çoğunluğu belirli bir işletim sistemi veya cihaz tipine odaklanırken GoPOS dört farklı platformda tam işlevsel çalışmaktadır.

Bu, aynı işletme içinde farklı cihazların bir arada kullanılabileceği anlamına geliyor. Kasa masasında Windows bilgisayar, garsonlarda Android tablet, müdürün elinde iPad, tümü aynı GoPOS hesabına bağlı olarak anlık senkronize çalışabiliyor. Yeni bir cihaz eklediğinizde ekstra lisans ya da kurulum maliyeti çıkmıyor; uygulama mağazasından indirmek yeterli.

✅ Artılar

5 büyük yazarkasa markasıyla tam entegrasyon

Web, Windows, Android ve iOS desteği

Bulut tabanlı anlık veri senkronizasyonu

E-adisyon ve QR menü entegrasyonu

10 yıllık sektör deneyimi ve istikrar

Hiçbir platformda olumsuz kullanıcı yorumu yok

Kapsamlı raporlama ve analitik araçlar

❌ Eksiler

Yoğun özellik seti, yeni kullanıcılara geniş kapsamlı görünebilir

Tam kapasite kullanım için kısa bir alışma süreci gerekebilir

10 Yıllık Deneyim Ne Anlama Gelir?

Yazılım dünyasında 10 yıl son derece kritik bir eşiktir. Bu süre zarfında bir platform hem sayısız müşteri geri bildirimini ürüne entegre etmiş, hem de sektörün değişen ihtiyaçlarına ayak uydurmuş olmalıdır. GoPOS, bu yolculuğu başarıyla tamamlamış platformların başında geliyor.

2010'ların ortasında yazar kasaların EKU'ya geçiş zorunluluğu, 2020'lerin başında pandemi süreciyle yükselen QR menü talebi, son dönemde ise bulut ve mobil çözümlerin öne çıkması... GoPOS bu her dönüşümde platformunu güncellemiş ve müşterilerini geride bırakmamıştır. 10 yıllık hiç olumsuz yorum olmaması, bu tutarlılığın en güçlü kanıtıdır.

Sonuç

GoPOS, özellikle yazarkasa entegrasyonu ve e-adisyon sistemleri arayan Türk işletmeciler için güvenle önerilebilecek, olgunlaşmış ve test edilmiş bir adisyon programı platformudur. Beko, Ingenico, PAX, İnpos ve Hugin yazarkasalarıyla tam entegrasyon; Web, Windows, Android ve iOS'ta sorunsuz çalışma; 10 yıllık deneyim ve temiz kullanıcı yorumu sicili bu önerinin temel dayanakları olmaktadır.

