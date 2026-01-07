GoPro’dan ilham alan Asus ProArt PX13 tanıtıldı

ProArt PX13’e GoPro dokunuşu
ProArt PX13, standart sürümün yanı sıra GoPro Edition adı verilen özel bir versiyonla geliyor. Her iki modelde de kalem destekli 13,3 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü OLED ekran yer alıyor. Asus, bu modelde trackpad içine entegre edilmiş kontrol kadranı (dial pad) sunarak video ve görsel düzenleme yazılımlarında hızlı ayarlara olanak tanıyor. Donanım tarafında ise AMD’nin yeni nesil “Strix Halo” Ryzen AI Max APU seçenekleri bulunuyor.
ProArt PZ14
14 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip OLED panel ile gelen cihaz, HDR modunda 1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Daha büyük ekrana rağmen cihaz yalnızca 9 mm kalınlığında ve yaklaşık 0,79 kg ağırlığında. Batarya kapasitesi ise bir önceki nesle kıyasla artırılarak 75 Wh seviyesine çıkarılmış. Donanım tarafında PZ14, Qualcomm Snapdragon X2 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB4 portu ve profesyonel kullanıcılar için önemli bir avantaj olan tam boyutlu SD kart yuvası bulunuyor.
Asus'un paylaştığı bilgilere göre ProArt PX13 ve PX13 GoPro Edition, 2026'nın ilk çeyreğinin sonu ile ikinci çeyreğin başı arasında piyasaya sürülecek. ProArt PZ14 ise 2026'nın ikinci çeyreğinin ortası ile sonu arasında kullanıcılarla buluşacak. Şirket, yeni ProArt modelleri için henüz nihai fiyatlandırma bilgilerini açıklamış değil.