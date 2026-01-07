GoPro’dan ilham alan Asus ProArt PX13 tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Asus, CES 2026 kapsamında içerik üreticilerine odaklanan yeni ProArt cihazlarını duyurdu. Şirket, ProArt PX13 adlı dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarını iki farklı versiyonla tanıtırken ürün gamına ProArt PZ14 isimli yeni bir ayrılabilir bilgisayar modeli de ekledi. Yeni cihazlar, tasarım detaylarından donanım tercihlerine kadar profesyonelleri hedefliyor.

ProArt PX13’e GoPro dokunuşu

ProArt PX13, standart sürümün yanı sıra GoPro Edition adı verilen özel bir versiyonla geliyor. Her iki modelde de kalem destekli 13,3 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü OLED ekran yer alıyor. Asus, bu modelde trackpad içine entegre edilmiş kontrol kadranı (dial pad) sunarak video ve görsel düzenleme yazılımlarında hızlı ayarlara olanak tanıyor. Donanım tarafında ise AMD’nin yeni nesil “Strix Halo” Ryzen AI Max APU seçenekleri bulunuyor.

Tam Boyutta Gör GoPro Edition’ı farklı kılan unsur ise doğrudan aksiyon kameralarından ilham alan tasarım anlayışı. Cihazın kapağında dikey çizgili, oluklu bir yüzey, mavi renk vurguları ve ekipman taşımaya uygun, sert yapılı özel bir kılıf yer alıyor. Bu kılıf, kayış sistemi sayesinde farklı aksesuarların sabitlenmesine imkân tanıyor. Ayrıca kutu içeriğinde, ekipmanları korumak için çıkarılabilir süngerli özel ambalaj kullanılıyor. Asus, bu sürümle birlikte bir yıllık GoPro Cloud Plus aboneliğini de kullanıcıya sunuyor.

ProArt PZ14

Tam Boyutta Gör Asus’un tanıttığı bir diğer yeni cihaz olan ProArt PZ14, markanın daha önceki PZ13 modelinin devamı niteliğinde. Oyun odaklı ROG Flow serisine kıyasla daha sade bir yapıya sahip olan bu tablet, doğrudan yaratıcı profesyonellere hitap ediyor. Cihaz, Bluetooth bağlantılı klavye ve trackpad kapağı ile birlikte gelirken, kutudan Asus Pen 3.0 stylus da çıkıyor. Kalem için tablet üzerinde kablosuz şarj destekli entegre bir yuva bulunuyor.

14 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip OLED panel ile gelen cihaz, HDR modunda 1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Daha büyük ekrana rağmen cihaz yalnızca 9 mm kalınlığında ve yaklaşık 0,79 kg ağırlığında. Batarya kapasitesi ise bir önceki nesle kıyasla artırılarak 75 Wh seviyesine çıkarılmış. Donanım tarafında PZ14, Qualcomm Snapdragon X2 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB4 portu ve profesyonel kullanıcılar için önemli bir avantaj olan tam boyutlu SD kart yuvası bulunuyor.

Asus’un paylaştığı bilgilere göre ProArt PX13 ve PX13 GoPro Edition, 2026’nın ilk çeyreğinin sonu ile ikinci çeyreğin başı arasında piyasaya sürülecek. ProArt PZ14 ise 2026’nın ikinci çeyreğinin ortası ile sonu arasında kullanıcılarla buluşacak. Şirket, yeni ProArt modelleri için henüz nihai fiyatlandırma bilgilerini açıklamış değil.

