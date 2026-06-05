Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GoPro batıyor, en kritik 1 yıla girildi

    Son bir iki yıldır ekonomik anlamda zorlanmaya başlayan GoPro markasının borçları bu yıl tavan yaptı. Denetçiler firmanın artık varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor. 

    GoPro Tam Boyutta Gör
    Aksiyon kamerası sektörüne yeni bir soluk getirerek sektörün lokomotifi haline gelen GoPro, rekabete karşılık veremeyince iflasın eşiğine geldi. Geçen yıl büyük zarar eden firmanın önümüzdeki 12 ayı çok kritik hale geldi.

    GoPro kepenk kapatabilir

    Önemli gelişmeler için SEC kurumuna sunulan 8-K başvurusuna göre denetçi firma PricewaterhouseCooper, firmanın büyük zararlar neticesinde artık kendisini devam ettirme konusunda şüphelerin ortaya çıktığı konusunda yazılı bir uyarıda bulundu. Denetçi önümüzdeki 12 ayı çok kritik olarak değerlendiriyor.

    Geçen yıl yüzde 20 civarında düşüşle 651 milyon dolar gelir elde eden GoPro’nun donanım bölümü ise neredeyse yüzde 50 düşüşle 545 milyon dolar gelir üretebildi. Yazılım kısmı ise 105 milyon dolara ulaştı. Toplam zarar 93.5 milyon dolar olurken nakit birikimi de 4 kattan fazla azalarak 50 milyon dolara geriledi. Son iki yılda 100 milyon dolar borçlanan firma geçtiğimiz aylarda da iş gücünün yüzde 23’ünü kesmişti.

    2002 yılında kurulan GoPro ilk aksiyon kamerasını 2004 yılında geliştirdi ve 30$ fiyat etiketi ile sattı. 2014 yılında borsaya açılan firma 24$ olan hisse fiyatını sadece 5 ayda 93.85$ çıkardı ve pazar değeri 11 milyar dolar oldu. Bugün ise hisseler 1.11$ seviyesine kadar geriledi ve pazar değeri sadece 188 milyon dolar civarında.

    GoPro iflas mı edecek? Tam Boyutta Gör

    Firmanın bugünlere gelmesine sebep olan 3 kritik olay yaşandı. İlk olay 2016 yılında Karma modeli ile ilk kez Drone sektörüne girmesiydi. Yaşanan arızalar giderilemeyince 2018 yılında 2500 ürün raflardan geri çekildi ve firma o yıl iş gücünün yüzde 20’sini kesmek zorunda kaldı.

    Diğer olay ise pandemi oldu. Satışların düşmesi nedeniyle iş gücünün yüzde 20’sini kesen GoPro son darbeyi de bellek krizinden yedi. Üretim için gerekli bellek ihtiyacını karşılayamayınca bu kez kalan iş gücünün de yüzde 23’ünü kesmek zorunda kaldı. Akıllı telefon kameralarının gelişmesi ve rakip aksiyon kameralarının pazar payından yemesi işin tuzu biberi oldu.

    Bir dönem Silikon Vadisi’nin en fazla kazanan CEO’su unvanını alan Nick Woodman bugün yıllık 1$ sembolik maaş ödemesiyle çalışıyor. Eğer işler yolunda gitmezse GoPro markası, Woodman’ın kapattığı üçüncü firması olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sp football life 2026 parafon kullananlar apple adaptör orjinallik sorgulama en iyi yayık makinesi hangisi sarı ışıkta geçmenin cezası var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V15
    Acer Nitro V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum