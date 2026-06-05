GoPro batıyor, en kritik 1 yıla girildi

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Tam Boyutta Gör Aksiyon kamerası sektörüne yeni bir soluk getirerek sektörün lokomotifi haline gelen GoPro, rekabete karşılık veremeyince iflasın eşiğine geldi. Geçen yıl büyük zarar eden firmanın önümüzdeki 12 ayı çok kritik hale geldi.

GoPro kepenk kapatabilir

Önemli gelişmeler için SEC kurumuna sunulan 8-K başvurusuna göre denetçi firma PricewaterhouseCooper, firmanın büyük zararlar neticesinde artık kendisini devam ettirme konusunda şüphelerin ortaya çıktığı konusunda yazılı bir uyarıda bulundu. Denetçi önümüzdeki 12 ayı çok kritik olarak değerlendiriyor.

Geçen yıl yüzde 20 civarında düşüşle 651 milyon dolar gelir elde eden GoPro’nun donanım bölümü ise neredeyse yüzde 50 düşüşle 545 milyon dolar gelir üretebildi. Yazılım kısmı ise 105 milyon dolara ulaştı. Toplam zarar 93.5 milyon dolar olurken nakit birikimi de 4 kattan fazla azalarak 50 milyon dolara geriledi. Son iki yılda 100 milyon dolar borçlanan firma geçtiğimiz aylarda da iş gücünün yüzde 23’ünü kesmişti.

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2002 yılında kurulan GoPro ilk aksiyon kamerasını 2004 yılında geliştirdi ve 30$ fiyat etiketi ile sattı. 2014 yılında borsaya açılan firma 24$ olan hisse fiyatını sadece 5 ayda 93.85$ çıkardı ve pazar değeri 11 milyar dolar oldu. Bugün ise hisseler 1.11$ seviyesine kadar geriledi ve pazar değeri sadece 188 milyon dolar civarında.

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Firmanın bugünlere gelmesine sebep olan 3 kritik olay yaşandı. İlk olay 2016 yılında Karma modeli ile ilk kez Drone sektörüne girmesiydi. Yaşanan arızalar giderilemeyince 2018 yılında 2500 ürün raflardan geri çekildi ve firma o yıl iş gücünün yüzde 20’sini kesmek zorunda kaldı.

Diğer olay ise pandemi oldu. Satışların düşmesi nedeniyle iş gücünün yüzde 20’sini kesen GoPro son darbeyi de bellek krizinden yedi. Üretim için gerekli bellek ihtiyacını karşılayamayınca bu kez kalan iş gücünün de yüzde 23’ünü kesmek zorunda kaldı. Akıllı telefon kameralarının gelişmesi ve rakip aksiyon kameralarının pazar payından yemesi işin tuzu biberi oldu.

Bir dönem Silikon Vadisi’nin en fazla kazanan CEO’su unvanını alan Nick Woodman bugün yıllık 1$ sembolik maaş ödemesiyle çalışıyor. Eğer işler yolunda gitmezse GoPro markası, Woodman’ın kapattığı üçüncü firması olacak.

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