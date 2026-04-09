GoPro çalışanların yüzde 23'ünü işten çıkaracak

GoPro küçülüyor
Yapılan açıklamaya göre 2025 mali yıl genelinde 9 milyon dolarlık zarar açıklayan firma, maliyetleri karşılayabilmek adına 631 olan çalışan sayısını 486'ya indirecek. Sigorta ve sağlık tazminatları da dahil firmanın 11.5-15 milyon dolar arasında tasarruf etmesi bekleniyor.
Bu yıl yapay zekâ tabanlı GP3 yongasını tamamlayacak olan firma, bu yongayı taşıyan kameralarını da yaz sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma yıl genelinde pozitif beklentilerini korusa da özellikle Insta360 ve DJI gibi rakipler pazar payını büyütmeye devam ediyor.
