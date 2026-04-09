GoPro çalışanların yüzde 23'ünü işten çıkaracak

Tam Boyutta Gör Bir dönemin aksiyon kamerası pazarında tartışmasız hakimi GoPro yavaş yavaş maliyetleri taşıyamaz noktaya geliyor. En son 2024 yılında işçi çıkaran firma 2026 yılının sonuna kadar iş gücünün yüzde 23'ünü kesme kararı aldı.

GoPro küçülüyor

Yapılan açıklamaya göre 2025 mali yıl genelinde 9 milyon dolarlık zarar açıklayan firma, maliyetleri karşılayabilmek adına 631 olan çalışan sayısını 486'ya indirecek. Sigorta ve sağlık tazminatları da dahil firmanın 11.5-15 milyon dolar arasında tasarruf etmesi bekleniyor.

GoPro Fluid Pro AI tanıtıldı: 18 saat pil ömrü, AI ve dahası! 6 ay önce eklendi

Bu yıl yapay zekâ tabanlı GP3 yongasını tamamlayacak olan firma, bu yongayı taşıyan kameralarını da yaz sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma yıl genelinde pozitif beklentilerini korusa da özellikle Insta360 ve DJI gibi rakipler pazar payını büyütmeye devam ediyor.

