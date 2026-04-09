    GoPro çalışanların yüzde 23'ünü işten çıkaracak

    2000'li yılların sonunda ilk aksiyon kamerasını piyasaya sürerek macera arayan kitleyi etkilemeyi başaran GoPro, bugün artan rekabet karşısında çareyi işten çıkarma hamlesi yapmakta buldu.

    Bir dönemin aksiyon kamerası pazarında tartışmasız hakimi GoPro yavaş yavaş maliyetleri taşıyamaz noktaya geliyor. En son 2024 yılında işçi çıkaran firma 2026 yılının sonuna kadar iş gücünün yüzde 23'ünü kesme kararı aldı.

    GoPro küçülüyor

    Yapılan açıklamaya göre 2025 mali yıl genelinde 9 milyon dolarlık zarar açıklayan firma, maliyetleri karşılayabilmek adına 631 olan çalışan sayısını 486'ya indirecek. Sigorta ve sağlık tazminatları da dahil firmanın 11.5-15 milyon dolar arasında tasarruf etmesi bekleniyor.

    Bu yıl yapay zekâ tabanlı GP3 yongasını tamamlayacak olan firma, bu yongayı taşıyan kameralarını da yaz sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma yıl genelinde pozitif beklentilerini korusa da özellikle Insta360 ve DJI gibi rakipler pazar payını büyütmeye devam ediyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 3 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

