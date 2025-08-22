Görme bozukluğu tedavisinde elektrik dönemi

Yapılan denemelerde miyop rahatsızlığının geleneksel cerrahiye gerek kalmadan tersine çevirebildiği gösterildi. Bu yöntem, LASIK’ten bu yana göz sağlığı teknolojisinde yapılan en radikal yeniliklerden biri olarak görülüyor.
Korneadaki bozukluğu düzeltiyor
Yeni teknik, elektromekanik yeniden şekillendirme (Electromechanical Reshaping – EMR) olarak adlandırılıyor ve Occidental College ile University of California araştırmacıları tarafından geliştirildi.
Korneanın ana maddesi olan kolajen, yüklü moleküller ve proteinlerin düzeni sayesinde şeklini koruyor. Araştırmacılar, özel tasarlanmış platin bir “kontakt lens elektrodu” üzerinden düşük seviyeli elektrik akımı uygulandığında, dokunun pH değerinin değiştiğini ve korneanın geçici olarak esnek hale geldiğini keşfetti. Bu sayede kornea, lensin şekline göre yeniden şekillenebiliyor. Akım durduğunda pH normale dönüyor ve kornea yeni şeklini almış oluyor.
Deneylerde başarıyla kanıtlandı
Tüm süreç yaklaşık bir dakika sürüyor. Üstelik yapılan testlerde herhangi bir doku hasarı veya hücre ölümünün gözlemlenmediği belirtiliyor. Araştırmacılar, EMR’nin LASIK cerrahisinin yerini alabileceğini düşünüyor.
Yapılan çalışmada EMR süreci 12 ayrı tavşan gözü üzerinde test edildi. 10 göz, miyopluğu düzeltmek için yeniden şekillendirildi. Kısa akım uygulaması sonrası kornealar elektrod lensin şekline uyum sağladı ve ön ölçümler başarılı kornea düzeltmesini gösterdi.
Öte yandan EMR henüz geliştirme aşamasında ve testler sınırlı (yalnızca izole gözlerde, canlı modeller üzerinde değil) ancak bundan sonraki adımın "ayrıntılı ve titiz hayvan çalışmaları" olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla klinik uygulamalar için halen gidilmesi gereken uzun bir yol var. Ancak başarılabilirse yöntem, hem çok daha ucuz hem de potansiyel olarak geri alınabilir bir tedavi sunacak.