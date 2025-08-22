Görme bozukluğu tedavisinde elektrik dönemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, görme bozukluğunu düzeltmek için yalnızca hafif bir elektrik akımı ve geçici bir pH değişimi kullanarak korneayı yeniden şekillendiren yeni ve ameliyat gerektirmeyen bir yöntem geliştirdi. Yeni yöntem sayesinde görme bozukluğu bir dakikadan kısa sürede düzeltmek hayal olmaktan çıkacak.

Yapılan denemelerde miyop rahatsızlığının geleneksel cerrahiye gerek kalmadan tersine çevirebildiği gösterildi. Bu yöntem, LASIK’ten bu yana göz sağlığı teknolojisinde yapılan en radikal yeniliklerden biri olarak görülüyor.

Korneadaki bozukluğu düzeltiyor

Yeni teknik, elektromekanik yeniden şekillendirme (Electromechanical Reshaping – EMR) olarak adlandırılıyor ve Occidental College ile University of California araştırmacıları tarafından geliştirildi.

Tam Boyutta Gör Miyopluk (uzağı görememe) veya hipermetropi (yakını görememe) gibi görme bozuklukları yaşayanlar için mevcut seçenek LASIK cerrahisi. Bu yöntem, korneayı lazerle şekillendirerek, ışığın retinaya doğru odaklanmasını sağlıyor. Başarı oranı yüksek olsa da maliyetli ve invaziv bir işlemdir. Occidental College kimya profesörü Michael Hill ve ekibi ise korneanın dokusuyla çalışarak, hiçbir doku çıkarmadan korneadaki bozukluğu düzeltmeyi öneriyor.

Korneanın ana maddesi olan kolajen, yüklü moleküller ve proteinlerin düzeni sayesinde şeklini koruyor. Araştırmacılar, özel tasarlanmış platin bir “kontakt lens elektrodu” üzerinden düşük seviyeli elektrik akımı uygulandığında, dokunun pH değerinin değiştiğini ve korneanın geçici olarak esnek hale geldiğini keşfetti. Bu sayede kornea, lensin şekline göre yeniden şekillenebiliyor. Akım durduğunda pH normale dönüyor ve kornea yeni şeklini almış oluyor.

Deneylerde başarıyla kanıtlandı

Tüm süreç yaklaşık bir dakika sürüyor. Üstelik yapılan testlerde herhangi bir doku hasarı veya hücre ölümünün gözlemlenmediği belirtiliyor. Araştırmacılar, EMR’nin LASIK cerrahisinin yerini alabileceğini düşünüyor.

Yapılan çalışmada EMR süreci 12 ayrı tavşan gözü üzerinde test edildi. 10 göz, miyopluğu düzeltmek için yeniden şekillendirildi. Kısa akım uygulaması sonrası kornealar elektrod lensin şekline uyum sağladı ve ön ölçümler başarılı kornea düzeltmesini gösterdi.

Öte yandan EMR henüz geliştirme aşamasında ve testler sınırlı (yalnızca izole gözlerde, canlı modeller üzerinde değil) ancak bundan sonraki adımın “ayrıntılı ve titiz hayvan çalışmaları” olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla klinik uygulamalar için halen gidilmesi gereken uzun bir yol var. Ancak başarılabilirse yöntem, hem çok daha ucuz hem de potansiyel olarak geri alınabilir bir tedavi sunacak.

