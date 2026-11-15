Göz yorgunluğunu azaltan Kyodo Myofree tablet tanıtıldı

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Oynat Japon teknoloji şirketi Kyodo, göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen Myofree isimli tabletini duyurdu. Özel polarize gözlüklerle çalışan cihaz, ekranı yaklaşık beş metre uzaklıktaymış gibi algılatarak göz kaslarındaki gerilimi düşürüyor. Android 16 işletim sistemine ve 15.6 inçlik ekrana sahip olan tablet, hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı gözlük seçenekleri sunuyor. Ön sipariş süreci Kasım ayında başlayacak olan Myofree'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Japon teknoloji üreticisi Kyodo, uzun süreli ekran kullanımından kaynaklanan göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlayan yeni tableti Myofree'yi tanıttı. Beyin bilimi ve oftalmoloji alanlarındaki araştırmalardan yararlanılarak geliştirilen cihaz, özel dairesel polarize gözlüklerle çalışan bir görüntüleme sistemine sahip. Şirketin dünyada türünün ilk örneği olarak nitelendirdiği Myofree, kullanıcıların ekrana bakarken gözlerini daha doğal bir görüş pozisyonunda tutmasını hedefliyor.

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Kyodo Myofree ekran teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor

Myofree'nin temelinde Kyodo tarafından geliştirilen paralel görüş görüntü oluşturma teknolojisi bulunuyor. Geleneksel tabletlerde kullanıcılar, ekrandaki görüntüyü genellikle yaklaşık 40 santimetre gibi yakın bir mesafeden takip ediyor. Bu sırada gözler, yakındaki bir nesneye odaklanmak için belirli bir yakınsak görüş pozisyonuna geçiyor. Kyodo'nun geliştirdiği sistem ise özel gözlükler aracılığıyla gözlerin yaklaşık 5 metre uzaklıktaki bir nesneye bakıyormuş gibi paralel görüş pozisyonu almasını sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda.

Bu sistemin çalışma mantığı, ekranın fiziksel konumunu değiştirmekten ziyade kullanıcının görüntüyü algılama biçimini düzenlemeye dayanıyor. Kullanıcı tabletten yaklaşık 40 santimetre uzakta otururken özel gözlükleri takıyor ve görüntüleme sistemi gözlerin daha uzak bir noktaya bakıyormuş gibi konumlanmasını hedefliyor. Böylece yakın mesafeli ekran kullanımının göz kasları üzerindeki yükünün azaltılması amaçlanıyor. Bununla birlikte Kyodo'nun göz yorgunluğuna yönelik iddialarının bağımsız klinik çalışmalarla ne ölçüde desteklendiğine ilişkin kaynak metinde ayrıntılı bir veri paylaşılmıyor.

Myofree'nin çalışma prensibinde özel gözlükler önemli bir rol üstleniyor. Kyodo, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dairesel polarizasyon teknolojisine sahip üç ayrı gözlük seçeneği sunuyor. Standart model günlük kullanım için tasarlanırken klipsli versiyon, hâlihazırda numaralı gözlük kullanan kişilerin mevcut gözlüklerine takılabilecek şekilde hazırlanmış. Çocuklar için geliştirilen daha küçük boyutlu seçenek ise sistemin farklı yaş gruplarında kullanılabilmesini hedefliyor. Bu yaklaşım, tabletin yalnızca belirli bir kullanıcı profiline değil, aile içerisindeki farklı ihtiyaçlara da hitap etmesini sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Dairesel polarizasyon teknolojisi, ekran sektöründe tamamen yeni bir yaklaşım değil. Örneğin TCL, NXTPAPER 14 Pro modelinde dairesel polarize panel teknolojisini kullanmış ve cihaz CES 2024 kapsamında En İyisi ödülüne layık görülmüştü. Ancak Kyodo'nun yaklaşımı, polarizasyonu doğrudan ekran paneline entegre etmek yerine özel gözlüklerle birlikte çalışan bir görüntüleme sistemi üzerine kurulu. Bu farklılık, Myofree'nin geleneksel ekranlardan ayrılan temel özelliklerinden birini oluşturuyor. Dolayısıyla iki yaklaşım benzer optik prensiplerden yararlansa da göz konforunu sağlamaya yönelik uygulama biçimleri birbirinden farklılaşıyor.

Donanım tarafında Myofree, 15,6 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Cihazın işletim sistemi olarak Android 16 tercih edilmiş. Kyodo, tabletin yalnızca göz konforuna yönelik özel bir kullanım senaryosuyla sınırlı kalmayacağını belirtiyor. Kullanıcılar cihaz üzerinden video izleyebilecek, internette gezinebilecek, oyun oynayabilecek, çalışabilecek ve ders çalışabilecek. Bu özellikler, Myofree'nin günlük kullanımda standart bir Android tabletin sunduğu işlevleri de karşılamasının hedeflendiğini gösteriyor.

Bağlantı seçenekleri arasında USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları bulunuyor. Her iki bağlantının da giriş ve çıkış desteği sunması, cihazın farklı kullanım senaryolarında değerlendirilebilmesine olanak tanıyabilir. Özellikle harici görüntü kaynaklarıyla bağlantı kurabilme ve görüntü aktarımı gibi işlevler, tabletin yalnızca bağımsız bir ekran olarak kullanılmasının ötesinde seçenekler sunabilir. Bununla birlikte Kyodo, işlemci, bellek kapasitesi, depolama alanı ve batarya özellikleri gibi diğer donanım ayrıntılarını henüz paylaşmış değil.

Son olarak Myofree'nin ticari çıkışı için de henüz kesin bir teslimat takvimi açıklanmadı. Şirket, ön sipariş sürecini 18 Kasım'da Japonya merkezli kitlesel fonlama platformu Makuake üzerinden başlatmayı planlıyor. Ürünle ilgili fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarının da bu süreçte açıklanması bekleniyor.

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Göz yorgunluğunu azaltan Kyodo Myofree tablet tanıtıldı

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