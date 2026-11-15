Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Göz yorgunluğunu azaltan Kyodo Myofree tablet tanıtıldı

    Kyodo, özel polarize gözlüklerle çalışan Myofree tabletini tanıttı. Paralel görüş teknolojisi kullanan 15,6 inç ekranlı cihaz, uzun süreli ekran kullanımında göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

    Göz yorgunluğunu azaltan Kyodo Myofree tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Japon teknoloji üreticisi Kyodo, uzun süreli ekran kullanımından kaynaklanan göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlayan yeni tableti Myofree'yi tanıttı. Beyin bilimi ve oftalmoloji alanlarındaki araştırmalardan yararlanılarak geliştirilen cihaz, özel dairesel polarize gözlüklerle çalışan bir görüntüleme sistemine sahip. Şirketin dünyada türünün ilk örneği olarak nitelendirdiği Myofree, kullanıcıların ekrana bakarken gözlerini daha doğal bir görüş pozisyonunda tutmasını hedefliyor.

    Kyodo Myofree ekran teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor

    Myofree'nin temelinde Kyodo tarafından geliştirilen paralel görüş görüntü oluşturma teknolojisi bulunuyor. Geleneksel tabletlerde kullanıcılar, ekrandaki görüntüyü genellikle yaklaşık 40 santimetre gibi yakın bir mesafeden takip ediyor. Bu sırada gözler, yakındaki bir nesneye odaklanmak için belirli bir yakınsak görüş pozisyonuna geçiyor. Kyodo'nun geliştirdiği sistem ise özel gözlükler aracılığıyla gözlerin yaklaşık 5 metre uzaklıktaki bir nesneye bakıyormuş gibi paralel görüş pozisyonu almasını sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda.

    Bu sistemin çalışma mantığı, ekranın fiziksel konumunu değiştirmekten ziyade kullanıcının görüntüyü algılama biçimini düzenlemeye dayanıyor. Kullanıcı tabletten yaklaşık 40 santimetre uzakta otururken özel gözlükleri takıyor ve görüntüleme sistemi gözlerin daha uzak bir noktaya bakıyormuş gibi konumlanmasını hedefliyor. Böylece yakın mesafeli ekran kullanımının göz kasları üzerindeki yükünün azaltılması amaçlanıyor. Bununla birlikte Kyodo'nun göz yorgunluğuna yönelik iddialarının bağımsız klinik çalışmalarla ne ölçüde desteklendiğine ilişkin kaynak metinde ayrıntılı bir veri paylaşılmıyor.

    Myofree'nin çalışma prensibinde özel gözlükler önemli bir rol üstleniyor. Kyodo, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dairesel polarizasyon teknolojisine sahip üç ayrı gözlük seçeneği sunuyor. Standart model günlük kullanım için tasarlanırken klipsli versiyon, hâlihazırda numaralı gözlük kullanan kişilerin mevcut gözlüklerine takılabilecek şekilde hazırlanmış. Çocuklar için geliştirilen daha küçük boyutlu seçenek ise sistemin farklı yaş gruplarında kullanılabilmesini hedefliyor. Bu yaklaşım, tabletin yalnızca belirli bir kullanıcı profiline değil, aile içerisindeki farklı ihtiyaçlara da hitap etmesini sağlayabilir.

    Göz yorgunluğunu azaltan Kyodo Myofree tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dairesel polarizasyon teknolojisi, ekran sektöründe tamamen yeni bir yaklaşım değil. Örneğin TCL, NXTPAPER 14 Pro modelinde dairesel polarize panel teknolojisini kullanmış ve cihaz CES 2024 kapsamında En İyisi ödülüne layık görülmüştü. Ancak Kyodo'nun yaklaşımı, polarizasyonu doğrudan ekran paneline entegre etmek yerine özel gözlüklerle birlikte çalışan bir görüntüleme sistemi üzerine kurulu. Bu farklılık, Myofree'nin geleneksel ekranlardan ayrılan temel özelliklerinden birini oluşturuyor. Dolayısıyla iki yaklaşım benzer optik prensiplerden yararlansa da göz konforunu sağlamaya yönelik uygulama biçimleri birbirinden farklılaşıyor.

    Donanım tarafında Myofree, 15,6 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Cihazın işletim sistemi olarak Android 16 tercih edilmiş. Kyodo, tabletin yalnızca göz konforuna yönelik özel bir kullanım senaryosuyla sınırlı kalmayacağını belirtiyor. Kullanıcılar cihaz üzerinden video izleyebilecek, internette gezinebilecek, oyun oynayabilecek, çalışabilecek ve ders çalışabilecek. Bu özellikler, Myofree'nin günlük kullanımda standart bir Android tabletin sunduğu işlevleri de karşılamasının hedeflendiğini gösteriyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları bulunuyor. Her iki bağlantının da giriş ve çıkış desteği sunması, cihazın farklı kullanım senaryolarında değerlendirilebilmesine olanak tanıyabilir. Özellikle harici görüntü kaynaklarıyla bağlantı kurabilme ve görüntü aktarımı gibi işlevler, tabletin yalnızca bağımsız bir ekran olarak kullanılmasının ötesinde seçenekler sunabilir. Bununla birlikte Kyodo, işlemci, bellek kapasitesi, depolama alanı ve batarya özellikleri gibi diğer donanım ayrıntılarını henüz paylaşmış değil.

    Son olarak Myofree'nin ticari çıkışı için de henüz kesin bir teslimat takvimi açıklanmadı. Şirket, ön sipariş sürecini 18 Kasım'da Japonya merkezli kitlesel fonlama platformu Makuake üzerinden başlatmayı planlıyor. Ürünle ilgili fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarının da bu süreçte açıklanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    2
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çamaşır makinesine ne kadar deterjan konur facetime etkinleştirme bekleniyor thiocilline uçuğa iyi gelir mi siemens çamaşır makinesi yorumları araba anahtarı yaptırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip8
    Samsung Galaxy Z Flip8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A18
    GIGABYTE GAMING A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum