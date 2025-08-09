Gözlüğe son: Yaşlılıkla gelen yakını görememe sorununa FDA onaylı göz damlası

Presbiyopi için geliştirilen aseklidin bazlı ilk göz damlası VIZZ, 10 saate kadar etkili
Presbiyopi, yaşlanma sürecinde neredeyse herkesin karşılaştığı, yakın mesafede net görüş kaybıyla karakterize edilen bir durum. Okuma gözlükleri veya kontakt lenslerle telafi edilebilse de, bu çözümler yaşam kalitesini her zaman tam olarak karşılamayabiliyor. VIZZ ise gözlük bağımlılığını azaltarak günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Toplamda 30.000’den fazla tedavi günü boyunca test edilen VIZZ, etki mekanizmasıyla mevcut tedavilerden ayrılıyor. Damlalar, göz bebeğini nazikçe küçülterek iğne deliği etkisi yaratıyor ve bu sayede yakın nesneler daha net görülebiliyor. Önceki bazı tedavilerin aksine, gözün odaklama kaslarını zorlamadığı için uzak görüşte bulanıklığa veya miyop kaymasına neden olmuyor. Bu özellik, kullanıcıların günlük aktivitelerinde hem yakın hem uzak görüş konforunu korumasına olanak tanıyor.
2025'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan VIZZ, presbiyopi tedavisinde yeni bir sayfa açabilir. Gözlük kullanmadan net yakın görüş isteyenler için güvenli, etkili ve uzun süreli bir çözüm sunması, milyonlarca kişinin yaşam kalitesini artırabilir.
