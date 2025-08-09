Gözlüğe son: Yaşlılıkla gelen yakını görememe sorununa FDA onaylı göz damlası

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 45 yaş ve üzerindeki milyonlarca kişiyi etkileyen presbiyopi için çığır açıcı bir tedaviye onay verdi. LENZ Therapeutics tarafından geliştirilen ve VIZZ adıyla bilinen aseklidin bazlı göz damlaları, gözlük kullanmadan yakın görüşü iyileştirmeyi hedefliyor. Yalnızca günde bir kez kullanılan bu oftalmik solüsyon, bulanık yakın görüşe karşı 10 saate kadar kesintisiz netlik sağlıyor.

Presbiyopi, yaşlanma sürecinde neredeyse herkesin karşılaştığı, yakın mesafede net görüş kaybıyla karakterize edilen bir durum. Okuma gözlükleri veya kontakt lenslerle telafi edilebilse de, bu çözümler yaşam kalitesini her zaman tam olarak karşılamayabiliyor. VIZZ ise gözlük bağımlılığını azaltarak günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Toplamda 30.000’den fazla tedavi günü boyunca test edilen VIZZ, etki mekanizmasıyla mevcut tedavilerden ayrılıyor. Damlalar, göz bebeğini nazikçe küçülterek iğne deliği etkisi yaratıyor ve bu sayede yakın nesneler daha net görülebiliyor. Önceki bazı tedavilerin aksine, gözün odaklama kaslarını zorlamadığı için uzak görüşte bulanıklığa veya miyop kaymasına neden olmuyor. Bu özellik, kullanıcıların günlük aktivitelerinde hem yakın hem uzak görüş konforunu korumasına olanak tanıyor.

2025’in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan VIZZ, presbiyopi tedavisinde yeni bir sayfa açabilir. Gözlük kullanmadan net yakın görüş isteyenler için güvenli, etkili ve uzun süreli bir çözüm sunması, milyonlarca kişinin yaşam kalitesini artırabilir.

