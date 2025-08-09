Giriş
    Gözlüğe son: Yaşlılıkla gelen yakını görememe sorununa FDA onaylı göz damlası

    FDA, gözlük gerektirmeden yakın görüşü düzelten aseklidin bazlı göz damlası VIZZ’i onayladı. İşte presbiyopi tedavisinde yeni bir dönem başlatacak damlanın detayları:

    Gözlüğe son: Yaşlılıkla gelen görme sorununa FDA onaylı damla Tam Boyutta Gör
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 45 yaş ve üzerindeki milyonlarca kişiyi etkileyen presbiyopi için çığır açıcı bir tedaviye onay verdi. LENZ Therapeutics tarafından geliştirilen ve VIZZ adıyla bilinen aseklidin bazlı göz damlaları, gözlük kullanmadan yakın görüşü iyileştirmeyi hedefliyor. Yalnızca günde bir kez kullanılan bu oftalmik solüsyon, bulanık yakın görüşe karşı 10 saate kadar kesintisiz netlik sağlıyor.

    Presbiyopi için geliştirilen aseklidin bazlı ilk göz damlası VIZZ, 10 saate kadar etkili

    Presbiyopi, yaşlanma sürecinde neredeyse herkesin karşılaştığı, yakın mesafede net görüş kaybıyla karakterize edilen bir durum. Okuma gözlükleri veya kontakt lenslerle telafi edilebilse de, bu çözümler yaşam kalitesini her zaman tam olarak karşılamayabiliyor. VIZZ ise gözlük bağımlılığını azaltarak günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

    Toplamda 30.000’den fazla tedavi günü boyunca test edilen VIZZ, etki mekanizmasıyla mevcut tedavilerden ayrılıyor. Damlalar, göz bebeğini nazikçe küçülterek iğne deliği etkisi yaratıyor ve bu sayede yakın nesneler daha net görülebiliyor. Önceki bazı tedavilerin aksine, gözün odaklama kaslarını zorlamadığı için uzak görüşte bulanıklığa veya miyop kaymasına neden olmuyor. Bu özellik, kullanıcıların günlük aktivitelerinde hem yakın hem uzak görüş konforunu korumasına olanak tanıyor.

    2025’in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan VIZZ, presbiyopi tedavisinde yeni bir sayfa açabilir. Gözlük kullanmadan net yakın görüş isteyenler için güvenli, etkili ve uzun süreli bir çözüm sunması, milyonlarca kişinin yaşam kalitesini artırabilir.

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    B
    Berringer 3 saat önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Profil resmi
    Turp salata7 8 saat önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

