Gözlüksüz 3D ekran, Galaxy Ultra serisindeki bir sonraki yenilik olabilir

Nature dergisinde yayımlanan bir makalede, Samsung’un Görsel Teknoloji Ekibi ile POSTECH arasındaki iş birliği anlatılıyor. Bu çalışmanın merkezinde “Metayüzey Lentiküler Lens” adı verilen yeni bir ekran yapısı bulunuyor. Bu teknolojide, eski 3D ekranlarda kullanılan kalın mercekli katmanlar yerine, ışığın göze nasıl ulaştığını hassas şekilde yönlendiren nano ölçekli yapılar kullanılıyor. Sistem, voltaj kontrolü sayesinde standart 2D görüntü ile 3D görüntü arasında geçiş yapabiliyor.

Ekran, ışığın polarizasyonunu anlık olarak ayarlayabiliyor ve kullanıcılar derinlik efektini istedikleri zaman açıp kapatabiliyor. Samsung, bu sistemin yaklaşık 100 dereceye kadar izleme açısı sunduğunu ve bunun eski gözlüksüz 3D teknolojilere göre yaklaşık 6 kat daha geniş olduğunu belirtiyor. Bu sayede, önceki sistemlerdeki gibi belirli bir açıya sabit kalma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar serbestçe hareket edebiliyor, ekranı başkalarıyla paylaşabiliyor ve 3D etkisi bozulmadan kalıyor. Ayrıca tüm optik katman sadece 1,2 mm kalınlığında.

Bu teknoloji, modern OLED ekran yapılarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve büyük tasarım değişiklikleri gerektirmiyor. Araştırma ekibi, bu sistemi 50x50 mm boyutlarında üretilmiş bir metalens ile gerçek OLED paneller üzerinde test etmiş durumda.

Bu teknolojinin ne zaman hayata geçeceği bilinmese de, zamanlama açısından bakıldığında, Galaxy S28 serisiyle birlikte gelmesini bekleyebiliriz. Samsung’un parlaklık ve yenileme hızı gibi klasik ekran geliştirmelerinin ötesine geçme stratejisiyle de uyumlu.

Ayrıca 3D ekran, daha büyük ekran alanına sahip tabletler ve katlanabilir modellerde oyun ve medya deneyimini daha etkileyici hale getirebilir. Eğer Samsung bu teknolojiyi başarılı şekilde hayata geçirirse, gözlüksüz 3D deneyimi artık basit bir yenilikten öte, gerçekten kullanışlı bir özellik haline gelebilir.