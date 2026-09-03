Gözlüksüz 3D görüntü sunan yeni dizüstü bilgisayar: Acer Aspire G 3D 16

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Tam Boyutta Gör Acer, oyuncular ve profesyoneller için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarı Aspire G 3D 16’yı IFA 2026 kapsamında tanıttı. Gözlüksüz 3D görüntü sunan cihaz, 128 GB RAM kapasitesi ve 126 TOPS’a ulaşan yapay zeka performansıyla yerel büyük dil modellerini de çalıştırabiliyor.

Gözlüksüz 3D deneyimi sunuyor

16 inçlik dizüstü bilgisayar, oyuncuların yanı sıra 3D sanatçıları, mimarlar ve video editörleri gibi profesyonelleri hedefliyor. Cihazın öne çıkan özelliği ise stereoskopik 3D görüntü ve videoları özel gözlüklere ihtiyaç duymadan gösterebilmesi.

Tam Boyutta Gör Aspire G 3D 16, 3840 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve IPS panel kullanıyor. Ekranın parlaklığı 450 nit seviyesine ulaşırken DCI-P3 renk uzayının yüzde 100’ünü kapsıyor. Görüntü işlemeden ise işlemciye entegre AMD Radeon 8060S GPU sorumlu.

Dizüstü bilgisayar, 3D içerik gösterimi sırasında çözünürlüğünü 1.920 x 2.400 piksele düşürüyor. Bu özellik, cihazda önceden yüklü olarak gelen SpatialLabs 3D Hub üzerinden desteklenen oyunlar ve uygulamalardaki 3D görüntü ve videolarla kullanılabiliyor.

128 GB RAM ile geliyor

Acer’ın yeni modelinin tek öne çıkan yanı 3D yeteneği değil. Aspire G 3D 16, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemciyle geliyor. İşlemci, yapay zeka görevlerinde toplam 126 TOPS seviyesine kadar hesaplama performansı sunabiliyor. Bunun 50 TOPS’luk kısmı NPU tarafından sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Sistemde 8.000 MT/s hızında LPDDR5x bellek ve 128 GB’a kadar RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 2 TB’a kadar M.2 PCIe Gen 4 SSD kullanılabiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise yerel yapay zeka için kapılar aralanmış oluyor.

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Ek olarak cihaz, 5 MP çözünürlüğünde IR ve göz takibi özellikli bir web kamerasına sahip. Ses tarafında ise iki adet 2 watt hoparlör bulunuyor. Bağlantı noktaları arasında iki USB4 Type-C, bir USB 3.2 Gen 2 Type-A ve iki USB 3.2 Gen 1 Type-A portu yer alıyor. Cihazda ayrıca HDMI 2.1 çıkışı, SD 4.0 kart okuyucu, ses jakı ve RJ-45 Ethernet bağlantısı bulunuyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunuluyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi belirsiz

Acer Aspire G 3D 16, 99,9 Wh kapasiteli bir batarya ile geliyor. 355 x 264,9 x 19,3 mm ölçülerindeki cihazın ağırlığı ise 1,8 kilogram.

Aspire G 3D 16’nın model kodu AG3D16-81M olarak açıklanırken Acer, dizüstü bilgisayarın fiyatını ve satışa çıkış tarihini henüz duyurmadı. Ancak donanımı düşünüldüğünde premium bir fiyatlandırma beklemek yanlış olmayacaktır.

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Gözlüksüz 3D görüntü sunan dizüstü bilgisayar: Aspire G 3D 16

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