Gözlüksüz 3D görüntü sunan yeni dizüstü bilgisayar: Acer Aspire G 3D 16

Gözlüksüz 3D deneyimi sunuyor
16 inçlik dizüstü bilgisayar, oyuncuların yanı sıra 3D sanatçıları, mimarlar ve video editörleri gibi profesyonelleri hedefliyor. Cihazın öne çıkan özelliği ise stereoskopik 3D görüntü ve videoları özel gözlüklere ihtiyaç duymadan gösterebilmesi.
Dizüstü bilgisayar, 3D içerik gösterimi sırasında çözünürlüğünü 1.920 x 2.400 piksele düşürüyor. Bu özellik, cihazda önceden yüklü olarak gelen SpatialLabs 3D Hub üzerinden desteklenen oyunlar ve uygulamalardaki 3D görüntü ve videolarla kullanılabiliyor.
128 GB RAM ile geliyor
Acer’ın yeni modelinin tek öne çıkan yanı 3D yeteneği değil. Aspire G 3D 16, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemciyle geliyor. İşlemci, yapay zeka görevlerinde toplam 126 TOPS seviyesine kadar hesaplama performansı sunabiliyor. Bunun 50 TOPS’luk kısmı NPU tarafından sağlanıyor.
Ek olarak cihaz, 5 MP çözünürlüğünde IR ve göz takibi özellikli bir web kamerasına sahip. Ses tarafında ise iki adet 2 watt hoparlör bulunuyor. Bağlantı noktaları arasında iki USB4 Type-C, bir USB 3.2 Gen 2 Type-A ve iki USB 3.2 Gen 1 Type-A portu yer alıyor. Cihazda ayrıca HDMI 2.1 çıkışı, SD 4.0 kart okuyucu, ses jakı ve RJ-45 Ethernet bağlantısı bulunuyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunuluyor.
Fiyatı ve çıkış tarihi belirsiz
Acer Aspire G 3D 16, 99,9 Wh kapasiteli bir batarya ile geliyor. 355 x 264,9 x 19,3 mm ölçülerindeki cihazın ağırlığı ise 1,8 kilogram.
Aspire G 3D 16’nın model kodu AG3D16-81M olarak açıklanırken Acer, dizüstü bilgisayarın fiyatını ve satışa çıkış tarihini henüz duyurmadı. Ancak donanımı düşünüldüğünde premium bir fiyatlandırma beklemek yanlış olmayacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: